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आज से ठीक 16 दिन बाद इन 3 राशियों का उदित होगा भाग्य, 11 दिसंबर तक वक्री शनि रहेंगे मेहरबान

By Saumya Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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Vakri Shani Lucky Zodiac Signs: शनि जुलाई के अंत में अपनी चाल में बदलाव करने वाले हैं। शनि सीधी से उलटी यानी वक्री गति से चलेंगे। शनि की वक्री चाल से कई राशियों को भाग्य का साथ मिलेगा और शुभ फलों की प्राप्ति होगी। जानें वक्री शनि की लकी राशियां। 

आज से ठीक 16 दिन बाद इन 3 राशियों का उदित होगा भाग्य, 11 दिसंबर तक वक्री शनि रहेंगे मेहरबान

Saturn Retrograde 2026 July Lucky Zodiac Signs: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शनि को सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह माना जाता है। शनि की चाल धीरे होने के कारण इनका किसी राशि पर भी अधिक दिनों तक प्रभाव रहता है। शनि इस समय मीन राशि में हैं और जुलाई के अंत में अपनी चाल में बदलाव करेंगे। शनि मीन राशि में वक्री गति शुरू होंगे। शनि की वक्री गति का अर्थ उनकी उलटी चाल से है। ज्योतिष गणना के अनुसार, 27 जुलाई को शनि वक्री होंगे और करीब 138 दिनों यानी 11 दिसंबर 2026 तक मीन राशि में इसी अवस्था में रहेंगे। आमतौर पर शनि की उलटी चाल कष्टकारक मानी जाती है लेकिन कई बार कुछ राशियों के लिए शनि की शुभ स्थिति से यह लाभकारी और अनुकूल सिद्ध हो जाती है। शनि वक्री अवस्था में आकर कुछ राशियों के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाएंगे। इन राशियों को भाग्य का साथ मिलने के साथ, करियर में उन्नति और आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। आइए जानते हैं कि शनि की वक्री चाल किन राशियों के लिए लाभकारी साबित हो सकती है।

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वक्री शनि: 27 जुलाई से इन 4 राशियों को लाभ

1. वृषभ राशि

इस समय आपको आकस्मिक धन लाभ हो सकता है, जिससे आर्थिक स्थिरता प्राप्त होगी।

नौकरी-पेशा में अच्छे परिणाम मिलेंगे। कोई नई उपलब्धि हासिल कर सकते हैं।

समाज में आपका कद बढ़ेगा और मान-सम्मान में वृद्धि होगी।

नौकरी कर रहे कुछ जातकों को मनचाहा प्रमोशन या ट्रांसफर मिल सकता है।

शनि कृपा से भाग्य का साथ मिलेगा और अटके हुए काम बनेंगे।

इस अवधि में शनि आपको जिम्मेदार बनाएंगे।

2. मिथुन राशि-

शनि कृपा से आप किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं और सफलता पाएंगे।

निवेश से जुड़े अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी।

धन लाभ के योग बन रहे हैं।

परिवार से जुड़ी परेशानियां खत्म होती नजर आएंगी।

नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है।

किसी महत्वपूर्ण काम में सफलता मिल सकती है।

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3. वृश्चिक राशि

आपको शनि कृपा से मानसिक शांति प्राप्त होगी।

कार्यों की बाधाएं या अड़चनें खत्म होंगी।

आय के नए मार्ग बनेंगे और पुराने स्रोतों से भी रुपए-पैसे का आगमन होगा।

भाग्य का साथ मिलेगा, कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है।

भाई-बहन का सहयोग मिलेगा।

जीवन में खुशियों का आगमन होगा।

4. कुंभ राशि-

शनि कुंभ राशि के स्वामी हैं।

इस समय आपके भौतिक सुखों में वृद्धि हो सकती है।

नौकरी संबंधी परेशानी दूर होंगी। व्यापारिक स्थिति मजबूत होगी।

बातचीत करने की शैली में सुधार होगा। लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे।

धन का आवक बढ़ेगा और बचत पर जोर देंगे।

परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बढ़ेगा।

आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।

शनि कृपा पाने के आसान उपाय-

1. शनिवार को शनि मंदिर जाकर दर्शन करें।

2. शनिवार को सरसों के तेल, काली उड़द, काले तिल और वस्त्र आदि का दान करें।

3. शनिवार व्रत करें।

4. शनि कृपा पाने के लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

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