Shani Vakri 2026: मेष, मीन और कुंभ राशि वालों की बढ़ सकती हैं परेशानियां, 29 जुलाई से वक्री होंगे शनि
Shani Vakri 2026: 29 जुलाई 2026 को शनि मीन राशि में वक्री होंगे। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शनि की वक्री चाल का प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन साढ़ेसाती से गुजर रहे मेष, मीन और कुंभ राशि के जातकों को विशेष सतर्क रहने की सलाह दी जाती है।
Shani Vakri 2026: जुलाई के आखिर में यानी 29 जुलाई को शनि अपनी चाल बदलने जा रहे हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार इस दिन शनि मीन राशि में वक्री होंगे। शनि की वक्री चाल का असर सभी 12 राशियों पर पड़ता है, लेकिन जिन लोगों पर साढ़ेसाती चल रही है, उनके लिए इसका महत्व और बढ़ जाता है। इस समय मेष, मीन और कुंभ राशि के जातक साढ़ेसाती से प्रभावित माने जाते हैं। ऐसे में शनि की वक्री चाल इन राशियों के लिए कुछ मामलों में परीक्षा लेने वाली हो सकती है।
शनि के वक्री होने का क्या मतलब है?
ज्योतिष में शनि को कर्मफल देने वाला ग्रह माना जाता है। जब शनि वक्री होते हैं तो इसे आत्ममंथन, पुराने कामों की समीक्षा और अधूरे मामलों को पूरा करने का समय माना जाता है। इस दौरान कई लोगों के रुके हुए काम दोबारा शुरू हो सकते हैं, वहीं कुछ लोगों को मेहनत का फल मिलने में देरी भी हो सकती है।
मेष राशि- मेष राशि वालों पर साढ़ेसाती का पहला चरण चल रहा है। इस दौरान खर्च बढ़ सकते हैं। काम का दबाव महसूस हो सकता है। जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें। नौकरी और कारोबार में धैर्य रखना बेहतर रहेगा। शनि के वक्री होने से आपको अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी।
मीन राशि- मीन राशि वालों पर साढ़ेसाती का दूसरा चरण माना जाता है। शनि की वक्री चाल के दौरान काम की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। सेहत और पैसों से जुड़े मामलों में लापरवाही न करें। पुराने अटके काम पूरे करने का मौका भी मिल सकता है।
कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों पर साढ़ेसाती का आखिरी चरण चल रहा है। इस दौरान लंबे समय से चली आ रही कुछ परेशानियों में राहत मिलने के संकेत मिल सकते हैं। हालांकि कामकाज में अनुशासन बनाए रखना जरूरी होगा। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर कदम उठाएं। कोई भी फैसला लेने से पहले अच्छी तरह सोच-विचार कर लें।
क्या सिर्फ इन तीन राशियों पर होगा असर?
शनि की वक्री चाल का असर सभी 12 राशियों पर माना जाता है। हालांकि जिन राशियों पर साढ़ेसाती या ढैय्या चल रही होती है, उनके जीवन में इसका असर थोड़ा ज्यादा महसूस हो सकता है। व्यक्ति की जन्म कुंडली में शनि की स्थिति के अनुसार परिणाम अलग-अलग हो सकते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
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