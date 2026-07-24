3 दिन बाद शनि की उलटी चाल: मकर राशि वाले 138 दिन इन 3 मामलों में रहें सावधान
Shani Vakri Effects on Makar Rashi: 27 जुलाई से 138 दिन के लिए शनि उलटी चाल चलने वाले हैं। वक्री शनि मकर राशि वालों की मुश्किलों को बढ़ाएंगे। जानिए इन्हें किन-किन मामलों में सावधान रहने की जरूरत है?
ज्योतिषीय दृष्टि से 27 जुलाई का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दिन से शनि 138 दिनों के लिए वक्री होने वाले हैं। इस दौरान हर एक राशि पर इसका असर पड़ने वाला है। कुछ राशियों को इसका लाभ मिलेगा तो वहीं मकर राशि वालों को खास सावधानी बरतने की जरूरत है। ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार जब शनि एक घर पीछे का रिजल्ट देते हैं तब-तब मकर राशि वालों की मुश्किलें बढ़ने लगती हैं।
मकर राशि के स्वामी खुद शनिदेव ही हैं। इसी वजह से शनि की बदलती चाल इस राशि के जातकों की जिंदगी पर थोड़ा ज्यादा असर दिखाती है। जानिए शनि वक्री होते ही किन 3 मामलों में मुश्किलें बढ़ा सकते हैं? साथ में जानें कुछ उपाय जिससे थोड़ी राहत मिल सके।
27 जुलाई से 3 मामलों में सावधान रहें मकर राशि वाले लोग
1. रिश्तों में रखना होगा धैर्य
शनि की बदलती चाल के चलते परिवार या फिर पार्टनर के साथ बहसबाजी करवा सकती है। ऐसी स्थिति में कई बार सामने वाले की बात बिना वजह ही गलत लगने लगेगी। ऐसे में दूरियां बढ़ सकती हैं। किसी भी बात पर तुरंत रिएक्शन देने से बचें। पहले सामने वाले की पूरी बात सुन लें। रिश्तों को समय दें। बेवजह की नाराजगी ज्यादा दिन तक रखने से मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। अगर किसी भी करीबी के साथ मनमुटाव चल रहा है तो बातचीत करें और दूरियों को खत्म करने की कोशिश करें।
2. पैसों के मामले में संभलकर रहें
27 जुलाई से अगले 138 दिन तक पैसों के मामले में थोड़ा संभलकर रहें। जल्दबाजी नुकसान करा सकती है। बिना पूरी जानकारी के कोई भी नई प्लानिंग ना करें। ध्यान रखें कि 11 दिसंबर तक आपको कोई भी बड़ा खर्चा या इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अगर इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है तो पहले सारी जांच पड़ताल कर लें। बजट को ध्यान में रखकर ही कोई फैसला लें। कोई पुराना कर्जा है तो उसे समय से निपटा दें ताकि मानसिक तनाव काफी हद तक कम हो जाए।
3. मुंह से जुड़ी परेशानियां बढ़ सकती हैं
मकर राशि के उन जातकों को भी 27 जुलाई से सावधान रहना है जिन्हें मुंह संबंधित कोई रोग है। इस दौरान मसूडों में सूजन, छाले या फिर दांत में दर्द के साथ-साथ इन्फेक्शन की दिक्कत शुरू हो सकती है। ऐसे में अपने ओरल हाइजीन को लेकर थोड़ा सतर्क रहें। बहुत ही ज्यादा गर्म चीजें ना खाएं। मसालेदार खाने से बचें। वहीं मीठी चीजों से भी परहेज करना सही होगा। अगर दिक्कत बढ़ने लगे तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें।
वक्री शनि के दौरान करें ये उपाय
1. हर शनिवार शनिदेव की पूजा करें।
2. जरूरतमंद लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद करें।
3. अपना व्यवहार दूसरों के प्रति सही रखें।
4. इस दौरान किसी का भी दिल ना दुखाएं।
5. धैर्य और अनुशासन के साथ अपने हिस्से की मेहनत करें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
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एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
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