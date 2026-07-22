27 जुलाई से वक्री होंगे शनि, सिंह राशि वालों को 138 दिन तक इन मामलों में लाभ
शनि की वक्री चाल सिंह राशि के लिए नौकरी, बिजनेस और रिश्तों में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगी। 27 जुलाई से इस राशि के जातकों के लिए राहत भरे दिन शुरू होने वाले हैं।
आज से 5 दिन बाद यानी 27 जुलाई को शनि वक्री होने वाले हैं और 11 दिसंबर तक ऐसे ही रहने वाले हैं। ज्योतिष शास्त्र में शनि को कर्मों और न्याय का देवता कहा जाता है। ऐसे में जब भी शनि अपनी चाल बदलते हैं तो इसका असर सीधे तौर पर कहीं ना कहीं व्यक्ति की जिंदगी पर दिखता है। कुल मिलाकर कर्मों का फल मिलता है। शनि वक्री का मतलब होता है कि शनि अबसे उलटी चाल चाल चलेंगे। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार 138 दिनों के लिए कुछ राशियों को सतर्क रहना पड़ेगा वहीं सिंह राशि वालों के लिए ये समय सुकून और अच्छी खबर लेकर आएगा। जानिए शनि के वक्री होते ही सिंह राशि के करियर, रिश्ते, बिजनेस और आर्थिक स्थिति पर किस तरह से असर पड़ेगा?
करियर में मिलेंगे नए मौके
शनि की वक्री चाल सिंह राशि वालों को उनकी मेहनत का पूरा फल दिलाएगी। इस राशि के जातक करियर की नई ऊंचाइयों को छुएंगे। कुछ लोगों के प्रमोशन हो सकते हैं। जो लोग लंबे समय से नौकरी बदलने की कोशिश कर रहे थे उन्हें अच्छी खबर मिल सकती है। सीनियर्स काम की सराहना करेंगे और सपोर्ट भी देंगे। ऐसे में मान-सम्मान में भी वृद्धि होगी।
मजबूत होगी आर्थिक स्थिति
सिंह राशि वालों को 27 जुलाई के बाद से आर्थिक मामलों में राहत मिलेगी। अगर लंबे समय से कहीं पर पैसा फंसा हुआ है तो उसके वापस मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इनकम के नए-नए सोर्स मिल सकते हैं। इस दौरान आप इन्वेस्टमेंट वगैरह करेंगे तो ये आपके लिए फायदे का सौदा साबित होगा।
रिश्तों पर सकारात्मक असर
शनि की बदलती चाल का सकारात्मक असर सिंह राशि वालों के रिश्तों में भी देखने को मिलेगा। रिश्ते सुधरेंगे। अगर पार्टनर या फिर परिवार के किसी सदस्य के साथ मन-मुटाव वाली स्थिति रही है तो वो सुलझ सकती है। परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा जिससे आत्मविश्वास और बढ़ेगा और मन भी खुश रहेगा। घर में कोई शुभ काम पूरा हो सकता है। लव लाइफ में मजबूती आएगी और आपसी समझ पहले से भी ज्यादा बढ़ती दिखेगी।
बिजनेस में बड़ा मुनाफा
बिजनेस से जुड़े सिंह राशि के जातकों के लिए वक्री शनि नए मौकों के रास्ते खोलेंगे। लंबे समय से अटका हुआ काम तेजी से आगे बढ़ सकता है। नई पार्टनरशिप या डील से बड़ा फायदा होगा जोकि आगे चलकर और भी लाभ दिलवा सकता है। वहीं जो लोग अपने बिजनेस को बढ़ाने की सोच रहे थे या फिर कोई नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते थे उनके लिए ये समय सबसे ज्यादा फेवरेवल रहेगा।
सिंह राशि के लिए सलाह
27 जुलाई से शनि खूब सपोर्ट करने वाले हैं लेकिन अपनी मेहनत को नहीं भूलना है। मेहतन जारी रखें। सही समय पर सही फैसले लें। आलस से बचने की कोशिश करें। शनिदेव न्याय और कर्म के देवता है और वो साथ भी उन्हीं का देते हैं जो कड़ी मेहनत से घबराते नहीं हैं।
डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
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हस्तरेखा शास्त्र