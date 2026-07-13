जुलाई और अगस्त में शनि की बड़ी हलचल, बदलेंगे कुंभ समेत कई राशियों का भाग्य और समय
Shani Horoscope: शनि जुलाई में अपनी चाल में बदलाव करेंगे और अगस्त में नक्षत्र पद परिवर्तन करेंगे। शनि की चाल और स्थिति में होने वाला परिवर्तन कई राशियों के सुखों में वृद्धि करेगा। इन राशियों की शनि देव के आशीर्वाद से धन-संपदा में वृद्धि होगी।
Shani Vakri Horoscope and nakshatra pada gochar 2026: ग्रहों के न्याय देवता शनि समय-समय पर अपनी चाल, राशि और नक्षत्र में बदलाव करते रहते हैं। जुलाई और शनि की चाल में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। इस समय शनि मीन राशि में हैं और मार्गी गति से चल रहे हैं। 27 जुलाई को शनि मीन राशि में वक्री चाल शुरू करेंगे। शनि 138 दिनों यानी 11 दिसंबर तक इसी अवस्था में रहेंगे। फिर शनि 20 अगस्त 2026 को रेवती नक्षत्र के पद प्रथम में गोचर करेंगे। इस समय शनि रेवती नक्षत्र के द्वितीय पद में विराजमान हैं। शनि की चाल और नक्षत्र पद में होने वाला परिवर्तन मेष से लेकर मीन राशि पर प्रभाव डालेगा। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, शनि हर व्यक्ति को उसके कर्म के आधार पर फल प्रदान करते हैं। शुभ-अशुभ परिणामों के लिए कुंडली में शनि की स्थिति भी निर्भर करती है। जुलाई और अगस्त में शनि अलग-अलग राशियों को शुभ फल प्रदान करेंगे। जानें वक्री शनि और शनि नक्षत्र पद गोचर से किन राशियों के बदलेंगे दिन।
27 जुलाई को शनि होंगे वक्री: ये 4 राशियां रहेंगी लकी
1. मेष राशि- पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, मेष राशि वालों को आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। व्यापारिक स्थिति में सुधार होगा। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है।
2. सिंह राशि- सिंह राशि के लिए यह समय सुख-सौभाग्य से भरा रहेगा। इस समय आपके जीवन में सुख बढ़ेंगे। भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी के योग हैं। स्वास्थ्य में सुधार होगा। व्यापार में विस्तार के योग बन रहे हैं।
3. वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि के लिए वक्री शनि धन प्रदाता सिद्ध हो सकते हैं। इस समय आपको आकस्मिक धन लाभ होने के योग हैं। अपनों का साथ मिलेगा। व्यापारियों को नई डील या सौदा मिल सकता है। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। पराक्रम रंग लाएगा।
4. धनु राशि- धनु राशि वालों के लिए वक्री शनि शुभ फल प्रदान करेंगे। किसी अच्छी खबर की प्राप्ति होगी, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। मानसिक शांति प्राप्ति होगी। परिवार का साथ मिलेगा। जीवन में सुख-शांति का अनुभव करेंगे।
रेवती नक्षत्र के प्रथम पद में शनि गोचर: किन 6 राशियों का चमकेगा भाग्य
वृषभ राशि- वृषभ राशि के लिए यह समय सकारात्मक परिणाम प्रदान करने वाला सिद्ध हो सकता है। इस समय आप ऊर्जावान रहेंगे। आपको आपकी मेहनत के अनुरूप परिणाम प्राप्त होंगे। धन की स्थिति में सुधार होगा।
मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों को इस समय धन की स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। आकस्मिक धन लाभ के प्रबल योग हैं। पराक्रम रंग लाएगा। कुटुंबों में वृद्धि होगी। कोर्ट-कचहरी में विजय के संकेत हैं।
कन्या राशि- कन्या राशि के लिए शनि नक्षत्र पद परिवर्तन शुभ रहेगा। इस समय आपको परिवार का साथ मिलेगा। किसी अटके हुए काम में सफलता मिल सकती है। नौकरी में नई उपलब्धि हासिल हो सकती है। अटके हुए धन की वापसी हो सकती है।
तुला राशि- तुला राशि के लिए शनि नक्षत्र पद गोचर सुख-सौभाग्य लेकर आ रहा है। शनि की कृपा से आपको धन के साथ करियर में सफलता प्राप्त हो सकती है। परिवार में खुशियों का आगमन होगा।
कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों को शनि कृपा से सेहत में सुधार देखने को मिलेगा। मानसिक तौर पर राहत पाएंगे। धन संबंधी परेशानियां खत्म होंगी। व्यापारियों को अच्छी डील या सौदा मिल सकता है। नौकरी में उन्नति के प्रबल योग बन रहे हैं।
मकर राशि- मकर राशि के लिए शनि का नक्षत्र पद गोचर आर्थिक उन्नति दिलाने के साथ करियर में नई उपलब्धि प्रदान कर सकता है। उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा। शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। परिवार से जुड़ी परेशानियों खत्म होंगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
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अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान