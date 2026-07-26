शनि वक्री 2026: साढ़ेसाती वालों की बढ़ेगी परीक्षा या मिलेगी राहत? जानें कुंभ, मीन और मेष पर क्या होगा असर
27 जुलाई 2026 से शनि मीन राशि में वक्री हो रहे हैं, जिसका असर साढ़ेसाती से गुजर रही कुंभ, मीन और मेष राशि पर खास तौर पर पड़ सकता है। इस दौरान कुंभ राशि वालों को आर्थिक मामलों और कार्यक्षेत्र में सावधानी रखने की सलाह है, जबकि मीन राशि वालों की जिम्मेदारियां और मेहनत बढ़ सकती हैं।
Shani Vakri 2026: 27 जुलाई 2026 से शनि मीन राशि में वक्री हो रहे हैं। शनि की यह चाल ज्योतिष में काफी अहम मानी जाती है, क्योंकि इसका असर लंबे समय तक महसूस होता है। इस समय कुंभ, मीन और मेष तीनों राशियां साढ़ेसाती से गुजर रही हैं। ऐसे में इन राशियों के लोगों के मन में यह सवाल है कि शनि की वक्री चाल राहत देगी या मुश्किलें बढ़ाएगी। ज्योतिष के अनुसार शनि जब वक्री होते हैं तो उनका असर बाहर से ज्यादा भीतर महसूस होता है। पुराने काम, अधूरे फैसले, जिम्मेदारियां और बीते समय की गलतियां फिर सामने आ सकती हैं। ऐसे में धैर्य और अनुशासन सबसे बड़ा सहारा बनता है।
कुंभ राशि
कुंभ राशि पर साढ़ेसाती का आखिरी चरण चल रहा है। शनि की वक्री चाल के दौरान पैसों से जुड़े मामलों में थोड़ा संभलकर चलने की जरूरत रहेगी। रुका हुआ पैसा मिलने में समय लग सकता है और अचानक खर्च भी बढ़ सकते हैं। परिवार में किसी छोटी बात को लेकर तनाव की स्थिति बन सकती है, इसलिए बोलते समय शब्दों का ध्यान रखें।
नौकरी करने वालों को अपने काम में लापरवाही से बचना होगा। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल बनाए रखना जरूरी रहेगा। कारोबार करने वाले लोगों को बड़े निवेश से पहले अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। हालांकि जो काम लंबे समय से अटका हुआ है, उसके पूरा होने की संभावना भी बन सकती है। कुल मिलाकर धैर्य रखने वालों के लिए यह समय धीरे-धीरे राहत देने वाला साबित हो सकता है।
मीन राशि
मीन राशि वालों पर साढ़ेसाती का दूसरा चरण चल रहा है। इसे साढ़ेसाती का सबसे कठिन दौर माना जाता है। शनि के वक्री होने के बाद जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। नौकरी और कारोबार में मेहनत पहले से ज्यादा करनी पड़ सकती है। कोई भी फैसला जल्दबाजी में लेने से बचें, क्योंकि बाद में उसे बदलना पड़ सकता है।
मानसिक तनाव बढ़ सकता है, इसलिए आराम और सेहत का भी ध्यान रखें। परिवार और रिश्तों में गलतफहमी की स्थिति बन सकती है। ऐसे समय में बातचीत बंद करने के बजाय खुलकर बात करना बेहतर रहेगा। अच्छी बात यह है कि जो लोग मेहनत, ईमानदारी और अनुशासन के साथ आगे बढ़ेंगे, उन्हें आने वाले समय में शनि का अच्छा फल भी मिल सकता है।
मेष राशि
मेष राशि के लिए साढ़ेसाती का पहला चरण चल रहा है। शनि की वक्री चाल के दौरान खर्च बढ़ने की संभावना रहेगी। कुछ लोगों को नौकरी में बदलाव या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबार में पुराने रुके हुए मामले फिर सामने आ सकते हैं। सरकारी काम, कोर्ट-कचहरी या कागजी प्रक्रिया में देरी होने की आशंका भी रहेगी।
इस दौरान मानसिक तनाव बढ़ सकता है, लेकिन घबराने के बजाय योजनाबद्ध तरीके से काम करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान दे सकता है। अगर आप अपनी पुरानी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ेंगे तो आने वाले समय में अच्छे नतीजे मिल सकते हैं।
क्या करें?
शनि की वक्री चाल के दौरान किसी भी काम में जल्दबाजी न करें। मेहनत और ईमानदारी का रास्ता न छोड़ें। जरूरतमंद लोगों की मदद करें और अपने व्यवहार में विनम्रता रखें। शनिवार के दिन शनि देव की पूजा करें। यदि आपकी आस्था और परंपरा में मान्य हो तो पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना भी शुभ माना जाता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
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करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
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एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
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व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
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