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शनि वक्री का साढ़ेसाती पर बड़ा असर, कुंभ, मीन और मेष वालों के जीवन में क्या बदलने वाला है?

By Yogesh Joshi
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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शनि 27 जुलाई 2026 से मीन राशि में वक्री हो रहे हैं, जिसका असर साढ़ेसाती से गुजर रही कुंभ, मीन और मेष राशि पर विशेष रूप से देखा जा सकता है। कुंभ राशि वालों को धीरे-धीरे राहत मिलने के संकेत हैं, जबकि मीन राशि वालों पर जिम्मेदारियां और काम का दबाव बढ़ सकता है।

शनि गोचर
Shani Gochar 2026

Shani Vakri 2026: शनि को कर्म और न्याय का ग्रह माना जाता है। जब शनि वक्री होते हैं तो लोग इसे लेकर कई तरह की बातें करते हैं। आज यानी 27 जुलाई को शनि वक्री हो गए हैं। इस बार शनि की वक्री चाल का असर उन लोगों पर ज्यादा चर्चा में है, जिनकी राशि पर साढ़ेसाती चल रही है। फिलहाल कुंभ, मीन और मेष राशि के जातक साढ़ेसाती के अलग-अलग चरण में हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या शनि वक्री होने से इन राशियों की मुश्किलें बढ़ेंगी या राहत मिलेगी।

ज्योतिष के जानकारों का कहना है कि वक्री शनि का मतलब सिर्फ परेशानी नहीं होता। यह समय अपने पुराने काम पूरे करने, गलतियों को सुधारने और धैर्य के साथ आगे बढ़ने का होता है। जो लोग मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं, उन्हें इस दौरान अच्छे नतीजे भी मिल सकते हैं।

कुंभ राशि

कुंभ राशि पर साढ़ेसाती का आखिरी चरण चल रहा है। ऐसे में कई लोगों को लंबे समय से चली आ रही परेशानियों में धीरे-धीरे राहत मिल सकती है। हालांकि नौकरी और कारोबार में लापरवाही से बचना होगा। किसी भी बड़े फैसले में जल्दबाजी करना ठीक नहीं रहेगा। पैसों का सोच-समझकर इस्तेमाल करना बेहतर होगा। परिवार के लोगों के साथ बात करते समय गुस्से पर काबू रखें।

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मीन राशि

मीन राशि वालों पर साढ़ेसाती का दूसरा चरण चल रहा है। ज्योतिष में इसे सबसे अहम चरण माना जाता है। इस दौरान काम का दबाव बढ़ सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबार करने वालों को बिना सोचे-समझे निवेश करने से बचना चाहिए। सेहत को लेकर भी सावधानी जरूरी रहेगी। तनाव लेने के बजाय धैर्य के साथ फैसले लेने की सलाह दी जाती है।

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मेष राशि

मेष राशि वालों पर साढ़ेसाती की शुरुआत हुई है। इसलिए आने वाले समय में उन्हें नई जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ सकता है। खर्च बढ़ सकते हैं और बचत पर ध्यान देना होगा। करियर में मेहनत का पूरा फल मिलने में थोड़ा समय लग सकता है। परिवार और रिश्तों में छोटी-छोटी बातों को लेकर बहस करने से बचें।

क्या करें?

ज्योतिष मान्यता के अनुसार, शनि वक्री के दौरान अपने काम पूरी ईमानदारी से करें। किसी का हक न मारें और जरूरतमंद लोगों की मदद करें। शनिवार के दिन शनि देव की पूजा, पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना और ‘ॐ शं शनैश्चराय नमः’ मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


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