सावन से पहले शनि चलेंगे उलटी चाल, 27 जुलाई से इन 4 राशियों के भाग्य का बदलेगा पूरा समीकरण
Shani Vakri 27 July 2026: जुलाई में सावन महीना शुरू होने जा रहा है और इसी महीने शनि भी अपनी चाल में बदलाव करने वाले हैं। सावन से पहले शनि की चाल में होने वाला परिवर्तन कई राशियों के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है।
Saturn Retrograde 2026 Lucky Zodiac Signs Horoscope: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय देवता माना जाता है। शनि हर व्यक्ति को उसके कर्मों के आधार पर अच्छे-बुरे परिणाम प्रदान करते हैं। इस समय शनि मीन राशि के गोचर में हैं और सावन से पहले अपनी चाल में बदलाव करेंगे। सावन का महीना 30 जुलाई से प्रारंभ होगा, जबकि शनि 27 जुलाई 2026 को मीन राशि में वक्री हो जाएंगे यानी उलटी चाल शुरू करेंगे। शनि 138 दिनों के लिए वक्री हो रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में शनि की उलटी चाल को रुके हुए कार्यों के पूरा होने का समय माना जाता है। इस समय व्यक्ति अपनी पुरानी गलतियों से सीखकर खुद में सुधार लाने की कोशिश करता है। शनि की वक्री चाल का प्रभाव मेष से लेकर मीन राशि पर पड़ेगा। ज्योतिष गणना के अनुसार, कुछ राशियों के लिए शनि की उलटी चाल अत्यंत लाभकारी रहने वाली है। जानें शनि वक्री अवस्था में किन राशियों का कल्याण करेंगे।
27 जुलाई को शनि मीन राशि में होंगे वक्री: इन राशियों को लाभ
1. वृषभ राशि-
वृषभ राशि के नवम यानी भाग्य और दशम यानी कर्म भाव के स्वामी माने जाते हैं। शनि इस राशि के लाभ भाव में वक्री हो रहे हैं। जिससे इस समय आप पर शनि कृपा हो सकती है। शनि कृपा के प्रभाव आपको मेहनत के अनुरूप परिणाम प्राप्त होंगे। आय के नए रास्ते खुलेंगे और पुराने मार्गों से भी रुपए-पैसे का आगमन होगा। करियर में अच्छे अवसर सामने आएंगे, जिनका आप भरपूर लाभ उठाएंगे। कोर्ट-कचहरी में विजय के संकेत हैं। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी। पैतृक संपत्ति का लाभ प्राप्त हो सकता है।
2. वृश्चिक राशि-
शनि वृश्चिक राशि के तीसरे और चौथे भाव के स्वामी माने जाते हैं। यह आपकी राशि के पंचम भाव में वक्री होंगे। इस समय आपको सेहत से जुड़ी परेशानियां खत्म होती नजर आ सकती हैं। अटके हुए कार्य रफ्तार पकड़ सकते हैं। धन लाभ के योग बन रहे हैं। यात्रा लाभकारी सिद्ध हो सकती है। निवेश के लिए अत्यंत अनुकूल समय कहा जाएगा। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त हो सकती है। व्यावसायिक स्थिति सुदृढ़ होगी।
3. मकर राशि-
मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं। इस राशि के तीसरे भाव में शनि वक्री होंगे। शनि के प्रभाव से आपका पराक्रम रंग लाएगा। रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा। अटके हुए कार्य तेजी से पूर्ण होंगे। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति से मन प्रसन्न होगा। सुख-समृद्धि बढ़ेगी और भौतिक सुखों का बढ़-चढ़कर आनंद लेंगे। कामकाज के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है, जो कि फलीभूत रहेगी। आर्थिक स्थिति में अच्छा बदलाव देखने को मिल सकता है।
4. मीन राशि-
मीन राशि के लिए शनि लाभ यानी 11वें और व्यय यानी 12 वें भाव के स्वामी माने जाते हैं। यह आपकी राशि के प्रथम भाव में वक्री हो रहे हैं। इस दौरान आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। लोग आपकी ओर आकर्षित हो सकते हैं। लाइफ में किसी नए शख्स का प्रवेश हो सकता है। धन संबंधी योजनाएं सफल होंगी। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जिसका लाभ करियर में मिल सकता है।
शनि कृपा पाने के सरल उपाय-
- शनिवार के दिन शनि मंदिर जाकर दर्शन करें।
- शनिवार के दिन काले वस्त्र, जूते, छाता, काली उड़द की दाल, सरसों का तिल और लोहा आदि का दान करें।
- शनिवार का व्रत करें।
- भगवान शिव और हनुमान जी की आराधना करें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान