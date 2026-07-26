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शनि वक्री 2026: 27 जुलाई से मेष, तुला और वृश्चिक राशि वालों की चमकेगी किस्मत, करियर और धन में होंगे बड़े लाभ

By Yogesh Joshi
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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27 जुलाई 2026 से शनि मीन राशि में वक्री हो रहे हैं, जिसका असर सभी 12 राशियों पर अलग-अलग पड़ेगा। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार शनि की यह उल्टी चाल मेष, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों के लिए विशेष रूप से शुभ मानी जा रही है।

शनि वक्री
shani vakri 2026

Shani Vakri 2026: ज्योतिषशास्त्र में शनि देव को कर्म और न्याय का ग्रह माना जाता है। शनि जब भी अपनी चाल बदलते हैं तो उसका असर सभी 12 राशियों पर पड़ता है। 27 जुलाई से शनि मीन राशि में वक्री होने जा रहे हैं। शनि अगले कुछ महीनों तक उल्टी चाल से चलेंगे। शनि की वक्री चाल कुछ लोगों के लिए पुराने अधूरे काम पूरे कराने वाली साबित हो सकती है। जिन लोगों ने पिछले समय में मेहनत की है, उन्हें अब उसका फल मिलने के योग बन रहे हैं। खासतौर पर तीन राशियों के लिए यह समय राहत, तरक्की और आर्थिक मजबूती लेकर आ सकता है।

आइए जानते हैं, किन राशियों के लिए शनि का वक्री होना शुभ रहेगा

मेष राशि- मेष राशि के लोगों के लिए शनि की वक्री चाल राहत देने वाली मानी जा रही है। पिछले कुछ समय से जो काम अटक रहे थे, उनमें अब गति आ सकती है। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी या पद मिलने के संकेत हैं। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और मेहनत की तारीफ भी हो सकती है। कारोबार से जुड़े लोगों को नए ऑर्डर या नए ग्राहकों से फायदा मिलने के योग हैं। पैसों से जुड़ी परेशानियां धीरे-धीरे कम हो सकती हैं। परिवार का साथ मिलेगा और मन भी पहले की तुलना में शांत रहेगा। अगर किसी योजना पर लंबे समय से काम कर रहे हैं तो अब उसके अच्छे नतीजे सामने आ सकते हैं।

तुला राशि- तुला राशि वालों के लिए भी शनि की वक्री चाल शुभ मानी जा रही है। करियर में आगे बढ़ने के नए मौके मिल सकते हैं। नौकरी बदलने की कोशिश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। व्यापार में रुका हुआ पैसा वापस मिलने के संकेत हैं। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है। परिवार में चल रही छोटी-मोटी परेशानियां कम होंगी और रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। विद्यार्थियों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। अगर कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो समय आपके पक्ष में रह सकता है। आत्मविश्वास बढ़ेगा और फैसले लेने की क्षमता भी मजबूत होगी।

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वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि के लोगों के लिए यह समय नई उम्मीद लेकर आ सकता है। नौकरी और कारोबार दोनों में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। अगर लंबे समय से प्रमोशन या वेतन बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं तो सकारात्मक खबर मिल सकती है। निवेश से भी लाभ मिलने की संभावना है। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और किसी शुभ काम की योजना बन सकती है। प्रेम संबंधों में भी मजबूती आएगी। पुराने विवाद खत्म होने की संभावना है। स्वास्थ्य भी पहले से बेहतर रहने की उम्मीद है और मानसिक तनाव कम हो सकता है।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


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सामुद्रिक शास्त्र
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