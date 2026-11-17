83 दिन एक ही नक्षत्र में रहेंगे शनि, इन 4 राशियों को होगा लाभ
Saturn Nakshatra Gochar 2026 : शनि अगले कुछ समय के लिए उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में रहने वाले हैं। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी से जानें किन 4 राशियों को इस बदलाव से लाभ मिलेगा?
Transit Saturn Rashifal Shani Nakshatra Gochar शनि का राशिफल: शनि अभी उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस नक्षत्र के ग्रह स्वामी खुद शनिदेव ही हैं। इस नक्षत्र में शनि बीते 9 अक्टूबर की शाम 07:28 बजे विराजमान हुए थे और अभी तक यहीं पर हैं। अगले 83 दिन भी शनि इसी नक्षत्र में विराजमान रहने वाले हैं। इसके बाद शनि रेवती नक्षत्र में रवाना होंगे। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी के अनुसार शनि अपने ही नक्षत्र में रहते हुए कुल 4 राशियों को खूब लाभ देने वाले हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर ये चार राशियां कौन सी हैं जिन्हें शनि का पूरा-पूरा सपोर्ट मिलने वाला है?
उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में रहते हुए शनि देंगे इन 4 राशियों को लाभ-
वृषभ राशि पर शनि गोचर का असर:
पंडित जी के अनुसार शनि के उत्तर भाद्रपद में रहने से वृषभ राशि को करियर में अच्छा बदलाव देखने को मिलेगा। जो लोग लंबे समय से नौकरी में परेशान रहे हैं उन्हें राहत मिलने की संभावना है। अब तक की गई मेहनत का लाभ मिलने के चांस हैं। बिजनेस के मामले में पुराने कॉन्टैक्ट से फायदा मिलने की उम्मीद है। कोई रुका हुआ काम फिर से शुरू हो सकता है। वहीं पैसों की स्थिति भी बेहतर होने की उम्मीद है।
तुला राशि पर शनि गोचर का असर:
तुला राशि वालों को शनि के इस गोचर से अगले 83 दिन के लिए करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। नौकरी करने वालों को किसी ना किसी प्रोजेक्ट के जरिए अपनी काबिलियत दिखाने का पूरा मौका मिलेगा। जो भी काम अब तक कुछ महीने से अटके हुए थे उनके आगे बढ़ने के चांस दिखेंगे। नौकरी बदलने की इच्छा अगर रही है तो इस बीच कोई अच्छा ऑफर मिल सकता है। मौजूदा नौकरी में प्रमोशन के चांस बन सकते हैं। जो लोग बिजनेस में से जुड़े हैं उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। घर का माहौल पहले से बेहतर होगा।
शनि के इस गोचर का असर हर राशि पर अलग-अलग होगा। तो जानें आपके लिए इस बदलाव का क्या असर होगा? पंडित जी से फ्री चैट में जानें आपकी राशि पर इस गोचर का क्या असर दिखेगा?
मकर राशि पर शनि गोचर का असर:
शनि का अपने ही नक्षत्र में रहने से मकर राशि वालों को अच्छा लाभ दिला सकता है। काम में जो भी बाधाएं आती रही हैं वो अब धीरे-धीरे दूर होती नजर आएंगी। नौकरी में काम को अहमियत दी जाएगी। काम की तारीफ होगी। इस गोचर के दौरान सीनियर्स की ओर से कोई नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है। करियर में इससे आगे बढ़ने के कई मौके मिलेंगे। बिजनेस से जुड़े लोग किसी पुरानी डील का फायदा अब पा सकते हैं। किसी एक्सपीरियंस व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो आगे चलकर मदद कर सकते हैं। करियर और पैसों से जुड़ी चीजों में मकर राशि वालों को काफी हद तक राहत मिल सकती है।
कुंभ राशि पर शनि गोचर का असर:
पंडित जी के अनुसार शनि के इस नक्षत्र गोचर से कुंभ राशि वालों को धीरे-धीरे राहत मिलती जाएगी। अगले 83 दिन इस राशि के जातकों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। शनि की साढ़ेसाती का आखिरी चरण इस राशि पर अभी चल रहा है लेकिन इसके बावदूज भी कुछ हिस्सों में इन्हें पॉजिटिव बदलाव जरूर दिखेंगे। नौकरीपेशा लोग अब अपनी मेहनत का फल पाते नजर आएंगे। बिजनेस से जुड़े लोगों की कोई प्लानिंग जो लंबे समय से होती आई है उसे शुरू करने का मौका अब मिल सकता है। आने वाले समय में स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र