27 जुलाई से शनि की उलटी चाल शुरू, करना न भूलें ये उपाय
Shani Upay Shani Vakri 2026 : शनि के वक्री होने पर शनि का प्रभाव काफी असरदार माना जाता है। कर्मफलदाता शनि के वक्री होने के दौरान कुछ उपाय करने से शनि के बुरे प्रभाव को आप कम कर सकते हैं।
Shani Upay Shani vakri 2026, शनि उपाय : हर साल शनि कुछ समय के लिए वक्री होते हैं। शनि का वक्री चाल में गोचर करना काफी महत्व रखता है। वक्री चाल का अर्थ है उलटी चाल। इस साल जुलाई के महीने से शनि उलटी चाल चलना शुरू कर देंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार, शनि का उलटी चाल में गोचर 27 जुलाई 2026 से शुरू हो जाएगा। शनि दिसंबर में 11 तारीख की सुबह 5 बजे तक वक्री चाल चलने वाले हैं। कर्मफलदाता शनि लगभग 138 दिनों तक वक्री रहने वाले हैं। शनि के वक्री होने पर शनि का प्रभाव काफी असरदार माना जाता है। इस समय शनि की साढ़ेसाती की बात करें तो वो कुंभ राशि, मेष राशि और मीन राशि पर चल रही है। शनि के वक्री होने के दौरान कुछ उपाय करने से शनि के बुरे प्रभाव को आप कम कर सकते हैं।
27 जुलाई से शनि की उलटी चाल शुरू, करना न भूलें ये उपाय
- शनि के वक्री होने के दौरान शिव चालीसा का पाठ करने से भी शनि देव को खुश किया जा सकता है।
- शनिवार को काले तिल का दान करें।
- शनि के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए आपको शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए।
- शनि के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए रोजाना भागवत गीता का पाठ करें।
- शनिवार के दिन हनुमान जी, शिव जी और शनि देव की विधिवत पूजा करें।
- संध्या के समय सरसों के तेल में काला तिल मिलाकर पेड़ के समक्ष दीपक जलाएं।
- बूढ़े बुजुर्ग और नौकरों के साथ गलत व्यवहार न करें।
- शनिवार को पीपल के पेड़ और शमी के पेड़ में जल चढ़ाएं।
- अनुशासन का पालन करें।
- शनिवार के दिन काले उड़द की दाल, सरसों का तेल, काले रंग के वस्त्र का दान करना बेहद शुभ माना जाता है।
- रोजाना शनि चालीसा का पाठ करें।
- शनि की उलटी चाल के दौरान शमी के पेड़ की पूजा करनी चाहिए।
- गरीबों की सहायता करें और उन्हें भोजन कराएं।
- रोजाना हनुमान चालीसा, और शिव चालीसा का पाठ करने से भी राहत मिलेगी।
- ॐ शं शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जब करने से शनि देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
- शनि देव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन काले रंग के वस्त्र धारण करें।
- इस दौरान सुंदरकांड का पाठ करने से जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति मिल सकती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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