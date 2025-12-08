नए साल में सूर्य से लेकर शनि तक देंगे लाभ, इन उपायों से ऐसे करें मजबूत

संक्षेप: नए साल में के बड़े ग्रह गोचर से पहले सूर्य से शनि तक सात आसान और घरेलू उपाय अपनाकर आप आत्मविश्वास, धन, रिश्ते, सेहत और मानसिक संतुलन सुधार सकते हैं।

साल धीरे-धीरे अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहा है और मौसम की तरह ही ग्रहों की चाल में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। ज्योतिष के मुताबिक आने वाले महीनों में कई अहम ग्रह जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि अपनी स्थिति बदलने वाले हैं। ये बड़े गोचर 2025-26 की दहलीज पर असर डालते हुए लोगों के जीवन, मन, रिश्तों और करियर में हलचल पैदा कर सकते हैं। ऐसे समय में ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करना बेहद जरूरी हो जाता है, ताकि आने वाले बदलाव का असर सकारात्मक तरीके से महसूस हो सके। पुराने समय से लेकर आज तक, लोग कुछ आसान, घरेलू और कारगर उपायों के जरिये अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने की कोशिश करते रहे हैं। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम आपको सूर्य से लेकर शनि तक सात ऐसे सरल और भरोसेमंद के लिए उपाय बताने जा रहे हैं, जिन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने आत्मविश्वास, आर्थिक स्थिति, रिश्तों की मधुरता, सेहत और मानसिक शांति में सुधार ला सकता है।

1. सूर्य के लिए के लिए उपाय कमजोर सूर्य से आत्म-सम्मान घटता है, करियर दिशा भटकती है और अधिकारियों से रिश्ता बिगड़ता है। सूर्य को मजबूत करने के लिए सुबह सूर्योदय के समय जल अर्पित करने और गायत्री मंत्र या आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना फलदायी होता है। पिता तुल्य व्यक्तियों का सम्मान और समय पर उठने की आदत सूर्य की सकारात्मक शक्ति बढ़ाती है।

2. चंद्र के लिए के लिए उपाय अशांत चंद्रमा मन में बेचैनी और मूड स्विंग लाता है। ऐसे में सोमवार को व्रत रखना, चांदनी में ध्यान करना और पानी के नजदीक समय बिताना लाभकारी माना जाता है। दूध, चावल या सफेद वस्त्र का दान मन को संतुलन देता है।

3. मंगल के लिए उपाय कमजोर मंगल गुस्सा, थकान और आलस्य बढ़ाता है। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ, लाल मसूर दान और नियमित व्यायाम मंगल का तेज बढ़ाते हैं। छोटे भाई-बहनों की मदद भी मंगल को शांत करती है।

4. बुध के लिए उपाय बुध के दोष से गलतफहमी, तनाव और संवाद की दिक्कत होती है। बुधवार को गणेश पूजा, ‘बुध बीज मंत्र’ जप और हरी सब्जियों का दान असरदार माना गया है। डायरी लिखने और सोच-समझकर बात करने की आदत बुध को मजबूत करती है।

5. गुरु के लिए उपाय कमजोर गुरु से करियर रुकता है और धन संबंधी समस्या खड़ी होती है। गुरुवार को हल्दी, चने की दाल या किताबें दान करना शुभ है। गुरु पूजन, पीले वस्त्र पहनना और विद्वानों का सम्मान करना गुरु की कृपा लाता है।

6. शुक्र के लिए उपाय शुक्र अशांत होने पर रिश्तों में दूरी और संतुष्टि की कमी आती है। शुक्रवार को लक्ष्मी पूजा, सफेद फूल चढ़ाना और शुक्र मंत्र का जाप फलदायी माना जाता है। इच्छाओं में संयम और रिश्तों में कृतज्ञता शुक्र को संतुलित करती है।