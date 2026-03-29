Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Shani Uday 2026: 22 अप्रैल से चमकेगी इन राशियों की किस्मत, इन 4 राशियों को मिलेगा फायदा

Mar 29, 2026 09:58 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

ज्योतिषशास्त्र में शनिदेव को विशेष स्थान प्राप्त है। शनि देव को न्याय का देवता भी कहा जाता है।शनि देव पिछले कुछ समय से अस्त थे। यानी शनि अस्त अवस्था में चल रहे थे। जब कोई ग्रह अस्त होता है तो उस दौरान कई लोगों के काम समय पर पूरे नहीं हो पाते हैं।

Shani Uday 2026: 22 अप्रैल से चमकेगी इन राशियों की किस्मत, इन 4 राशियों को मिलेगा फायदा

ज्योतिषशास्त्र में शनिदेव को विशेष स्थान प्राप्त है। शनि देव को न्याय का देवता भी कहा जाता है।शनि देव पिछले कुछ समय से अस्त थे। यानी शनि अस्त अवस्था में चल रहे थे। जब कोई ग्रह अस्त होता है तो उस दौरान कई लोगों के काम समय पर पूरे नहीं हो पाते हैं। कार्यों में कहीं देरी होती है तो कहीं काम बीच में अटक जाता है। कई लोग इसे खराब समय मानकर चल रहे थे। अब 22 अप्रैल से शनि फिर से उदय अवस्था में आ जाएंगे। ज्योतिषशास्त्र के अनुसार शनि का असर धीरे-धीरे दिखता है। इसलिए एकदम से बड़ा बदलाव नहीं आएगा। लेकिन जिन लोगों के काम रुके हुए थे, उनके कार्य शुरू हो सकते है। कुछ मामलों में राहत भी मिल सकती है। शनि के उदय होने से कुछ राशि वालों का भाग्योदय हो सकता है।

आइए जानते हैं, शनि के उदय होने से किन राशि वालों को होगा लाभ-

वृषभ राशि- वृषभ राशि वालों के लिए यह समय थोड़ा संभलने वाला माना जा रहा है। पैसों को लेकर जो दबाव था, वह कम हो सकता है। आमदनी बढ़ने के संकेत हैं। खर्च भी काबू में रह सकता है। जो काम लंबे समय से अटके थे, वे अब आगे बढ़ सकते हैं। परिवार का साथ मिलेगा, जिससे स्थिति संभल सकती है।

मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों के लिए भी कामकाज में सुधार के संकेत हैं। नए मौके मिल सकते हैं। जो लोग मेहनत कर रहे हैं, उन्हें उसका फायदा मिल सकता है। निवेश से जुड़े मामलों में फायदा हो सकता है। पहले किया गया निवेश अब काम आ सकता है। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई मामला भी सुलझ सकता है।

कन्या राशि- कन्या राशि वालों के लिए यह समय ठीक रह सकता है। काम में नए मौके मिल सकते हैं। मेहनत का असर दिख सकता है। आमदनी बढ़ने के संकेत हैं। पहले किया गया निवेश फायदा दे सकता है। पैसों की स्थिति धीरे-धीरे संभल सकती है। परिवार का सहयोग मिलेगा, जिससे फैसले लेना आसान रहेगा।

ये भी पढ़ें:11 अप्रैल को मीन राशि में बुध का प्रवेश, जानिए सभी 12 राशियों पर क्या पड़ेगा असर

मकर राशि- मकर राशि वालों के लिए यह समय थोड़ा बेहतर रह सकता है। लंबे समय से फंसा पैसा वापस मिलने के संकेत हैं। काम में पहचान बढ़ सकती है। लोग भरोसा कर सकते हैं। नया काम शुरू करने का मौका मिल सकता है। घर या वाहन लेने की योजना भी बन सकती है। परिवार का साथ मिलेगा, जिससे मन मजबूत रहेगा।

ये भी पढ़ें:अप्रैल राशिफल : चमकेगी किस्मत या बढ़ेंगी परेशानियां? जानें सभी 12 राशियों का हाल

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:कुंभ राशि पर शनि की साढ़ेसाती कब खत्म होगी? जानें पूरी टाइमलाइन और असर
Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

संक्षिप्त विवरण


योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि

और पढ़ें
Shani Dev Horoscope Rashifal
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने