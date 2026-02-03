Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Shani Uday 2026 Rashifal Saturn Rise in Pisces Horoscope Saturn Transit fortunes of these zodiacs will shine
30 साल बाद शनि मीन राशि में होंगे उदय, इन राशियों की चमकेगी किस्मत

30 साल बाद शनि मीन राशि में होंगे उदय, इन राशियों की चमकेगी किस्मत

संक्षेप:

Shani Uday 2026 Rashifal Saturn Rise in Pisces: शनि जब भी चाल परिवर्तन करते हैं, हर राशि को प्रभावित हरते हैं। इस समय मीन राशि में शनि गोचर कर रहे हैं। साल 2026 में शनि चाल बदलकर उदय अवस्था में गोचर करेंगे।

Feb 03, 2026 10:44 am ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Shani Uday 2026 Rashifal Saturn Rise in Pisces: शनि ज्योतिष शास्त्र में क्रूर ग्रह माने गए हैं। शनि का गोचर खास महत्व रखता है। शनि सिर्फ राशि या नक्षत्र ही नहीं, समय-समय पर उदय और अस्त भी होते रहते हैं। शनि जब भी चाल परिवर्तन करते हैं, हर राशि को प्रभावित हरते हैं। इस समय मीन राशि में शनि गोचर कर रहे हैं। साल 2026 में शनि चाल बदलकर उदय अवस्था में गोचर करेंगे। इस अवस्था में शनि बेहद प्रभावशाली माने जाते हैं। शनि के इस गोचर से मेष राशि से लेकर मीन राशि पर कुछ-न-कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा। यी में आइए जानते हैं शनि के उदय होने से किन राशियों की किस्मत चमकने वाली है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

30 साल बाद शनि मीन राशि में होंगे उदय, इन राशियों की चमकेगी किस्मत

मिथुन राशि के लिए शनि की उदय चाल कैसी रहेगी?

मिथुन राशि के जातकों आकी राशि के लिए कर्मफलदाता शनि का उदय होना लाभदायक माना जा रहा है। शनि आपके 10वें भाव (कर्म भाव) में उदित होंगे। नई जॉब की चाहत रखने वालों को अच्छी नौकरी मिलने की संभावना है। कुछ जातकों को पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है। शश महापुरुष राजयोग का प्रभाव देखने को मिल सकता है, जिससे समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। पिता के साथ संबंध सुधरते हुए नजर आएंगे। बॉस और वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा।

उपाय: हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

तुला राशि के लिए शनि की उदय चाल कैसी रहेगी?

तुला राशि वालों आपके लिए शनि की ये चाल बेहद शुभ मानी जा रही है। शनि आपके छठे भाव में उदित होंगे। आप लोगों को कानून से जुड़े मामलों में जीत मिलने की संभावना है। स्टूडेंट्स के लिए समय बेहद अच्छा रहने वाला है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जातकों को सफलता का स्वाद मिलेगा। आपकी सेहत में सुधार होगा। कुछ लोग कर्ज से राहत पा सकते हैं। आपके शत्रु भी आपके आगे घुटने टेक देंगे।

उपाय: शनिवार के दिन पक्षियों (खासकर कौवों) को दाना खिलाएं।

मकर राशि के लिए शनि की उदय चाल कैसी रहेगी?

मकर राशि के स्वामी स्वयं शनि देव हैं। ऐसे में शनि के उदय होने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। शनि आपकी राशि से तीसरे भाव में उदित होंगे। आप जो भी काम हाथ में लेंगे, उसे पूरा करेंगे। भाई-बहनों का पूरा सपोर्ट मिलेगा। बिजनेस को लेवल अप करने के लिए समय अच्छा रहेगा। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। विदेश यात्रा या छोटी दूरी की यात्राओं से धन लाभ के योग हैं। साहस से भरपूर रहेंगे।

उपाय: काली उड़द की दाल का दान करना आपके लिए लाभदायक रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:6 फरवरी से कुंभ राशि में शुक्र, राहु आएंगे साथ, इन राशियों पर होगी पैसों की बरसा
ये भी पढ़ें:2 महीने से ज्यादा समय तक कुंभ राशि में बुध गोचर, कल से इन राशियों को होगा लाभ
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Shani gochar Saturn Transit Rashifal
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने