साल 2027 में शनि दो बार राशि परिवर्तन करेंगे। 3 जून को शनि मीन से मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जबकि 20 अक्टूबर को वक्री होकर फिर मीन राशि में लौट आएंगे। इस बदलाव से मेष, वृषभ, कुंभ और मीन समेत कई राशियों की साढ़ेसाती की स्थिति बदलेगी।

साल 2027 में शनि का राशि परिवर्तन काफी अहम रहने वाला है। इस साल शनि दो बार राशि बदलेंगे। इसका सीधा असर उन राशियों पर पड़ेगा, जिन पर शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या चल रही है। खास बात यह है कि जून में कुछ राशियों को साढ़ेसाती से राहत मिलेगी, जबकि कुछ पर इसका प्रभाव शुरू हो जाएगा। अक्टूबर में शनि के दोबारा मीन राशि में लौटने से स्थिति फिर बदल जाएगी।पंचांग के अनुसार, शनि 3 जून 2027 को सुबह 6 बजकर 23 मिनट पर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 20 अक्टूबर 2027 को सुबह 6 बजकर 5 मिनट पर वक्री अवस्था में वापस मीन राशि में चले जाएंगे। यानी शनि करीब साढ़े चार महीने मेष राशि में रहेंगे। इस दौरान साढ़ेसाती और ढैय्या की गणना में बदलाव देखने को मिलेगा।

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कब बदलेंगे शनि की चाल शनि के राशि परिवर्तन के अलावा उनकी वक्री और मार्गी चाल भी इस साल महत्वपूर्ण रहेगी।

- 3 जून 2027, सुबह 6:23 बजे: शनि मेष राशि में प्रवेश करेंगे।

- 9 अगस्त 2027: शनि मेष राशि में वक्री होंगे।

- 20 अक्टूबर 2027, सुबह 6:05 बजे: शनि वापस मीन राशि में आएंगे।

- 24 दिसंबर 2027: शनि मीन राशि में मार्गी होंगे।

साल की शुरुआत में इन राशियों पर रहेगी साढ़ेसाती 2027 की शुरुआत में शनि मीन राशि में रहेंगे। इस समय मेष, कुंभ और मीन राशि वालों पर साढ़ेसाती रहेगी। मेष राशि वालों पर पहला, कुंभ राशि वालों पर तीसरा और मीन राशि वालों पर दूसरा चरण रहेगा। सिंह और धनु राशि वालों पर शनि की ढैय्या भी रहेगी। सिंह राशि पर अष्टम शनि और धनु राशि पर चतुर्थ शनि का प्रभाव रहेगा।

3 जून को इन राशियों पर शुरू होगी साढ़ेसाती शनि के मेष राशि में प्रवेश करते ही वृषभ राशि वालों पर साढ़ेसाती शुरू हो जाएगी। यह पहला चरण होगा। वहीं मेष राशि वालों पर दूसरा चरण और मीन राशि वालों पर तीसरा चरण शुरू होगा।

कुंभ राशि वालों को इस दौरान राहत मिलेगी। शनि के तीसरे भाव में जाने से उनकी साढ़ेसाती समाप्त हो जाएगी। सिंह और धनु राशि वालों की ढैय्या भी खत्म हो जाएगी। हालांकि इस अवधि में कन्या और मकर राशि वालों पर शनि की ढैय्या शुरू होगी। कन्या राशि से शनि आठवें भाव में और मकर राशि से चौथे भाव में रहेंगे।

20 अक्टूबर को फिर शुरू होगी इन राशियों की साढ़ेसाती 20 अक्टूबर को शनि वक्री अवस्था में वापस मीन राशि में लौट आएंगे। इसके साथ ही वृषभ राशि वालों की साढ़ेसाती समाप्त हो जाएगी। मेष राशि पर पहला चरण और मीन राशि पर दूसरा चरण फिर शुरू होगा। कुंभ राशि वालों पर साढ़ेसाती का अंतिम चरण भी दोबारा प्रभावी हो जाएगा।

इसी तरह सिंह और धनु राशि वालों पर ढैय्या फिर शुरू होगी। कन्या और मकर राशि वालों को इससे राहत मिल जाएगी।

मेष राशि: मेष राशि वालों पर पूरे साल साढ़ेसाती रहेगी। साल की शुरुआत में पहला चरण रहेगा। 3 जून को दूसरा चरण शुरू होगा और 20 अक्टूबर को फिर पहला चरण लौट आएगा।

वृषभ राशि: वृषभ राशि वालों के लिए 3 जून की तारीख अहम रहेगी। इस दिन साढ़ेसाती का पहला चरण शुरू होगा। हालांकि 20 अक्टूबर को शनि के मीन राशि में लौटने के बाद इससे राहत मिल जाएगी।

कुंभ राशि: कुंभ राशि वालों पर साल की शुरुआत में साढ़ेसाती का अंतिम चरण रहेगा। 3 जून से 19 अक्टूबर तक इससे राहत मिलेगी। लेकिन 20 अक्टूबर को शनि के मीन राशि में लौटने के बाद अंतिम चरण फिर शुरू हो जाएगा।

मीन राशि: मीन राशि वालों पर पूरे साल साढ़ेसाती रहेगी। जून से अक्टूबर के बीच तीसरा चरण रहेगा। इसके बाद शनि के वापस मीन राशि में आने पर दूसरा चरण शुरू हो जाएगा।

सिंह राशि: सिंह राशि वालों पर साल की शुरुआत में ढैय्या रहेगी। जून में शनि के मेष राशि में जाने से यह समाप्त हो जाएगी। अक्टूबर में शनि के वापस मीन राशि में आने पर फिर ढैय्या शुरू हो जाएगी।

धनु राशि: धनु राशि वालों पर भी साल की शुरुआत में ढैय्या रहेगी। 3 जून को शनि के राशि परिवर्तन से राहत मिलेगी। 20 अक्टूबर के बाद फिर ढैय्या का प्रभाव शुरू होगा।

कन्या राशि: कन्या राशि वालों पर 3 जून से शनि की ढैय्या शुरू होगी। शनि आठवें भाव में गोचर करेंगे। 20 अक्टूबर को शनि के वापस मीन राशि में आने से ढैय्या समाप्त हो जाएगी।

मकर राशि: मकर राशि वालों पर भी 3 जून से ढैय्या शुरू होगी। शनि चौथे भाव में रहेंगे। 20 अक्टूबर को शनि के मीन राशि में लौटने पर इस राशि को राहत मिल जाएगी।

इन राशियों पर नहीं रहेगी साढ़ेसाती और ढैय्या मिथुन, कर्क, तुला और वृश्चिक राशि वालों पर 2027 में शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या नहीं रहेगी। हालांकि शनि का सामान्य गोचर इन राशियों के कामकाज और दूसरे मामलों को प्रभावित कर सकता है।

इस तरह 2027 में शनि के दो राशि परिवर्तन कई राशियों के लिए अहम रहेंगे। खासकर कुंभ और वृषभ राशि वालों के लिए जून से अक्टूबर तक का समय महत्वपूर्ण रहेगा। वहीं मेष और मीन राशि वालों पर पूरे साल साढ़ेसाती का प्रभाव बना रहेगा।