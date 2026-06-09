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15 दिन बाद शनि-शुक्र होंगे मेहरबान, पूरे होंगे 4 राशियों के अटके हुए काम

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Saturn Venus Conjunctions 2026: 25 जून को शनि और शुक्र ग्रह एक विशेष स्थिति में आने वाले हैं। इससे नवपंचम राजयोग बनेगा। इसका लाभ वृषभ, कन्या, मिथुन और कुंभ राशि को मिलेगा। 

15 दिन बाद शनि-शुक्र होंगे मेहरबान, पूरे होंगे 4 राशियों के अटके हुए काम

25 जून को नवपंचम राजयोग बनने जा रहा है। ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर आने वाले दिनों में शुक्र और शनि ग्रह एक-दूसरे से विशेष स्थिति में होंगे। देखा जाए तो दोनों ही ज्योतिष शास्त्र की दुनिया में मित्र ग्रह माने जाते हैं और इसी वजह से दोनों मिलकर ये खास राजयोग बना रहे हैं। इसका लाभ एक नहीं दो नहीं बल्कि 4-4 राशियां उठाने वाली हैं। आज से ठीक 15 दिन बाद नवपंचम राजयोग बनने वाला है जिसका असर वृषभ से लेकर मिथुन, कन्या और कुंभ राशि पर सकारात्मक रूप से पड़ेगा।

वृषभ राशि

25 जून के बाद से अटके हुए सारे काम पूरे होंगे। पैसों से जुड़े मामलों में अब राहत मिलेगी। कमाई के नए सोर्स बनेंगे। नौकरीपेशा लोगों को अब आगे बढ़ने के चांस मिलेंग। सीनियर का सपोर्ट मिलेगा जिससे काम और भी आसान होगा। जो लोग अपना कुछ नया शुरू करना चाह रहे हैं उनके लिए ये टाइम पीरियड बेस्ट है। रिस्क लें लेकिन पूरी प्लानिंग और सोच-विचार कर ही फैसला लें। आगे लाभ मिलेगा।

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मिथुन राशि

भाग्य साथ देगा। कोई लंबा काम जो अटका हुआ था उसके पूरे होने के योग बन रहे हैं। नौकरी करने वालों को कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। इससे प्रोफाइल और भी मजबूत बनेगी। इसी दौरान यात्रा के भी योग बनेंगे जिससे लाभ भी खूब होगा। पैसों से जुड़ी दिक्कत खत्म होगी। ऐसे में बाकी चीजें भी ट्रैक पर वापस लौट आएंगी।

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कन्या राशि

कन्या राशि वालों को 25 जून के बाद कोई अच्छी खबर मिल सकती है। करियर और इन्वेस्टमेंट से जुड़ा कोई बड़ा फैसला अच्छा रिजल्ट देगा। जो लोग अपनी नौकरी बदलना चाहते हैं उन्हें जल्द ही कोई अच्छी खबर मिल सकती है। लंबे समय से चली आ रही कोई गलतफहमी अब दूर होगी जिससे चीजें काफी आसान हो जाएंगी। रिश्तों में अपनापन और प्यार और भी ज्यादा देखने को मिलेगा। इसी दौरान कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा।

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कुंभ राशि

शुक्र और शनि की ये युति कुंभ राशि वालों की सुख-सुविधाओं को बढ़ाएगा। गाड़ी, पैसा और घर से जुड़ी सारी इच्छा अब पूरी हो सकती है। वहीं समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। प्रोफेशनल लाइफ में सब कुछ ट्रैक पर वापस लौटेगा। काम की तारीफ होगा। जो भी टेंशन अभी तक चली आ रही थी अब उसमें राहत मिलने के पूरे चांस हैं। सोच सकारात्मक होगी और मन भी खुश रहेगा। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी और परिवार में खुशियों का माहौल बनेगा।

डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो: गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।

परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।

करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।

व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र

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