Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

शनि शुक्र दृष्टि संबंध: नीच राशि कन्या का शुक्र, मीन में वक्री शनि का दृष्टि संबंध कब तक, किसे लाभ?

By Anuradha Pandey
लाइव हिन्दुस्तान, समीर उपाध्याय ज्योतिर्विद
Follow us on Google News
share

शुक्र का नीच राशि कन्या में गोचर हुआ है, लेकिन मीन राशि में वक्री शनि से इसका दृष्टि संबंध बन रहा है, ऐसे में किस राशि के लिए इससे क्या असर पड़ेगा यहां पढ़ें।

Shukraneech rashi kanya shani drishti, शुक्र गोचर 2026 नीच राशि कन्या
शुक्र गोचर 2026 नीच राशि कन्या

शुक्र ग्रह शनिवार 01 अगस्त, 2026 को सुबह 09.33 पर अपनी नीच राशि कन्या में प्रवेश कर चुके हैं। कन्या राशि में शुक्र 02 सितंबर, 2026 बुधवार दोपहर 01.51 तक रहेंगे। शनि ग्रह शुक्र से सप्तम मीन राशि में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं, जिससे शनि-शुक्र का दृष्टि संबंध भी बन रहा है। गोचर में नीच राशि कन्या का शुक्र और मीन राशि में स्थित वक्री शनि का दृष्टि संबंध लगभग 33 दिनों तक रहेगा। ज्योतिष में, शनि और शुक्र की दृष्टि संबंध शनि और शुक्र के कारक तत्वों का मिलन है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि कैसे शनि का अनुशासन और मेहनत की युति शुक्र के प्यार और सौंदर्य और धन से होती है। शनि की मेहनत और शुक्र का पैसा भी आपस में मिलते हैं, तो इससे राशियों पर क्या असर होता है। एक तरफ रिश्ते भी पहले से अच्छे होते हैं।आइए जानते हैं गोचर में इनकेे दृष्टि संबंध का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा :

किन राशियों को लाभ होगा?

वृष : स्वास्थ्य एवं संबंधों में अस्थिरता। कार्यक्षेत्र एवं आर्थिक मामलों में लाभप्रद। नए संबंध-संपर्क बनेंगे।

धनु : पराक्रम एवं अतिरिक्त श्रम से महत्वपूर्ण सफलता। घरेलू मामलों में सामंजस्य की आवश्यकता।

मकर : मकर राशि वालों को स्वरोजगार में विस्तार। तरक्की। पहले किए गए कार्यों का सुखद परिणाम। संबंधी के सहयोग से बड़ा आर्थिक लाभ।

कुंभ : कुंभ राशि वालों को नए कार्य में संलग्नता। नए संबंध-संपर्क। मित्रों के सहयोग से काम बनेंगे। नई खरीदारी। निर्माण कार्य पर खर्च।

इन राशियों के लिए शुरू होगी परेशानी?

सिंह : सिंह राशि वालों को कार्यस्थल पर संघर्ष। पराक्रम में कमी। अतिरिक्त प्रयास तथा सहयोगियों के साथ तालमेल से कुछ काम बनेंगे।

कर्क : कर्क राशि वालों को पारिवारिक जीवन में अशांति। कार्यभार में वृद्धि। भौतिक सुख-सामग्री की खरीदारी एवं मरम्मत पर खर्च।

ये भी पढ़ें:रक्षा बंधन पर 5 घंटे 39 मिनट तक लगेगा चंद्रग्रहण, इस देश में चंद्रमा दिखेगा लाल

मिथुन : मिथुन राशि वालों को महत्वपूर्ण कार्य में बाधा। कार्य स्थल में अवांछित परिवर्तन के योग। प्रेम-प्रसंग में संघर्ष।

मेष : मेष राशि वालों को मेष राशि के लिए स्वास्थ्य, मरम्मत पर खर्च होगा। साझेदारी एवं वैवाहिक जीवन में विवाद। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें।

कन्या : कन्या राशि वालों को व्यस्तता की वजह से परिवार में असंतोष। गलतफहमी से बचें तथा पारदर्शी बने रहिए।

ये भी पढ़ें:आज का कन्या राशिफल 4 अगस्त: राहु प्रतियोगिता, दबाव बढ़ाएगा, प्लानिंग संभालेगी

तुला : तुला राशि वालों को मान-अपमान दोनों मिलेंगे। संघर्ष के बाद महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण होंगे। निर्माण कार्य एवं खरीदारी पर खर्च।

वृश्चिक : वृश्चिक राशि वालों को नई साझेदारी, नए कार्य में पूंजी निवेश। कार्य की प्रकृति एवं कार्य स्थल में परिवर्तन की संभावना।

मीन : मीन राशि वालों को स्वास्थ्य संबंधी अस्थिरता। कुछ पुरानी समस्या का समाधान। नई खरीदारी, नया निवेश करेंगे। नए अनुभव का समय। गुप्त लाभ की संभावना।

ये भी पढ़ें:आज का तुला राशिफल 4 अगस्त: चंद्रमा का असर जिम्मेदारियों, उलझनों को बढ़ा सकता है
Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर

अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


विजन

अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।


विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र

कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।


विशेषज्ञता

कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां

और पढ़ें
Shukra Rashi Parivartan Rashifal In Hindi
जानें Sawan 2026, Rashifal और Panchang की सटीक जानकारी। रोजाना पूजा-पाठ के लिए पढ़ें Shiv Chalisa, Shiv Aarti, Shiv Mahamrityunjaya Mantra, Shiv Stuti, Hanuman Chalisa और Bajrang Baan
अपना राशिफल जाने