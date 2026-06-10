बिना पूजा-पाठ भी मजबूत हो सकते हैं शुक्र, शनि, गुरु समेत 9 ग्रह, बस अपनाएं ये अच्छी आदतें
शनि, शुक्र, चंद्रमा और राहु-केतु समेत 9 ग्रहों को मजबूत करना है? वो भी बिना किसी पूजा-पाठ या फिर उपाय के? तो जानिए किस तरह की आदतों को अपनाकर आप हर एक ग्रह को मजबूत बना सकते हैं।
ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। 9 ग्रहों का असर हमारी जिंदगी करियर, सेहत से लेकर रिश्तों पर भी पड़ता है। इन ग्रहों को मजबूत कराने के लिए लोग अक्सर पूजा-पाठ कराते हैं जोकि जरूरी भी है लेकिन कुछ आसान उपायों के जरिए भी ये काम किया जा सकता है। आप रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ छोटी-छोटी अच्छी आदतों को अपनाकर पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। अगर आप बिना किसी ज्यादा तामझाम के नौ ग्रहों का अच्छा प्रभाव अपनी जिंदगी पर चाहते हैं तो नीचे जानें इन्हें मजबूत करने के आसान उपायों के बारे में।
सूर्य
अगर आप रोज सुबह जल्दी उठेंगे और अपने से बड़ों का सम्मान करेंगे तो आपका सूर्य ग्रह मजबूत होगा। आत्मविश्वास के साथ काम करेंगे और आलस से भी दूर रहेंगे तो इस ग्रह को मजबूत करना काफी आसान होगा।
चंद्रमा
इसे मजबूत करने के लिए अपनी मां की इज्जत करें। उन्हें प्यार दें। अपने मन को शांत रखें। साथ ही अपने गुस्से पर ही कंट्रोल रखें। इसके अलावा अच्छी नींद लेने से भी चंद्रमा मजबूत होता है
मंगल
मंगल ग्रह को मजबूत करने के लिए रोज एक्सरसाइज करें। डिस्प्लिन में रहें। समय पर अपना काम पूरा करने की कोशिश करें। मेहनत और डिस्प्लिन से मंगल ग्रह को आसानी से मजबूत किया जा सकता है।
बुध
बुध को मजबूत करने के लिए आपको नई-नई चीजें सीखनी हैं। किताबें पढ़ें। जब भी बोले सोच-समझकर ही बोलें। साथ ही अच्छी कम्युनिकेशन स्किल के जरिए भी आप इस ग्रह को मजबूत कर सकते हैं।
गुरु
गुरु यानी बृहस्पति को मजबूत करने के लिए अपने टीचर्स और बड़े-बुजुर्गों की इज्जत करें। साथ में कोशिश करें कि हमेशा सही राह पर ही चलें। फोकस रहकर काम करें।
शुक्र
शुक्र मजबूत करना है तो साफ-सफाई पर ध्यान दें। रिश्तों को संजोकर रखें। कला की कद्र करना सीखें। साथ ही लोगों के साथ किया गया अच्छा व्यवहार भी शुक्र को मजबूत करता है।
शनि
शनि को मजबूत करने के लिए आपको समय की कद्र करना होगा। मेहतन से ना घबराएं। साथ ही जरूरतमंद लोगों की मदद जरूर करें। इसके अलावा आप ईमानदारी और डिस्प्लिन में रहकर भी शनि को मजबूत कर सकते हैं।
राहु
राहु को मजबूत करने के लिए झूठ और गलत संगति से दूर रहने की पूरी कोशिश करें। आपका जो भी लक्ष्य है उससे अपना ध्यान ना भटकने दें। साथ ही फालतू के भ्रम से बचें।
केतु
केतु मजबूत करने के लिए ईगो से दूर रहें। दूसरों की फीलिंग्स की कद्र करें। इसके अलावा अपनी जिंदगी सादगी के साथ बिताएं।
डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र