सूर्य-शनि का शनि षडाष्टक योग दिवाली तक रहेगा, इन 6 राशियों पर क्या होगा असर?
Shani shadashtak yog: राहु की सूर्य पर दृष्टि और शनि के साथ षडाष्टक योग दिवाली तक रहेगा, किन 6 राशियों पर क्या असर होगा।
सूर्य तुला राशि में आ गए है इस राशि में सूर्य के आने से कई राशियों पर असर होगा। आपको बता दें कि कुंभ राशि में जो राहु बैठा है, वो सूर्य की दृष्टि रख रहा है। ज्योतिष के अनुसार, षडाष्टक योग तब बनता है जब दो ग्रह एक-दूसरे से छठे और आठवें भाव में होते हैं। वहीं शनि और सूर्य मिलकर षष्डाष्टक योग बना रहे हैं। इसके कारण कई राशियों के लिए परेशानियां शुरू हो जाएंगी। आइए जानें सूर्य के इस योग के कारण तुला से मीन राशि तक क्या असर होगा।
तुला : सरकारी तंत्र से लाभ की स्थिति बनेगी। मानसिक व्यग्रता में वृद्धि होगी। आर्थिक गतिविधियों में सामान्य अवरोध रहेगा। कार्यों का परिणाम अपेक्षाकृत कम प्राप्त होगा। दांपत्य जीवन में तनाव बढ़ सकता है। प्रेम संबंधों में अवरोध होगा। साझेदारी के कार्यों से लाभ बढ़ेगा। पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद या तनाव हो सकता है।
वृश्चिक : परिश्रम में अवरोध की स्थिति उत्पन्न होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए धन खर्च हो सकता है। आंखों की समस्या के कारण तनाव हो सकता है। नौकरी तथा व्यवसाय में सामान्य अवरोध बढ़ सकता है। भोग विलासिता के खर्च में वृद्धि होगी। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगा। प्रतियोगी परीक्षा में विजय की स्थिति बनेगी।
धनु : आर्थिक गतिविधियों में सुधार होगा। अध्ययन अध्यापन में सुधार होगा। संतान के प्रगति को लेकर मन अप्रसन्न रहेगा। आंतरिक संपत्ति का लाभ प्राप्त होगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ेगी। मुकदमे अथवा विवाद को लेकर तनाव बढ़ सकता है। व्यापारिक गतिविधियों में सुधार होगा। कार्यों का परिणाम सुखद प्राप्त होगा।
मकर : सरकारी कार्यों में व्यवधान आएगा । परिश्रम में अवरोध की स्थिति बनेगी। नौकरी में परिवर्तन या तनाव हो सकता है। कार्य स्थल पर उच्च अधिकारियों से तनाव हो सकता है । स्वास्थ्य के कारण कर्म क्षेत्र प्रभावित होगा। सीने के तकलीफ खांसी एलर्जी, बीपी अथवा घबराहट की समस्या बढ़ेगी। अचानक सुख में कमी महसूस होगी।
कुंभ : विक्रम पुरुषार्थ एवं सामाजिक दायरे में वृद्धि होगी। धार्मिक कार्यों पर खर्च बढ़ेगा। प्रेम संबंधों में प्रगति होगी परंतु तनाव बढ़ेगा। दांपत्य जीवन में मतभेद अथवा तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। साझेदारी के कार्यों को लेकर तनाव पड़ेगा। दैनिक आय में अवरोध होगा। भाई बहनों एवं मित्रों के कारण सुख प्राप्त होगा।
मीन : शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में विजय प्राप्त होगा। अचानक धन लाभ की स्थिति बनेगी। वाणी की तीव्रता में वृद्धि होगी। पारिवारिक तनाव के कारण मन अशांत रहेगा। गले एवं दांत की समस्या के कारण तनाव बढ़ेगा। पेट की समस्या के कारण तनाव बढ़ेगा।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
विजन
अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र
कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।
विशेषज्ञता
कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां