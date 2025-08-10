Shani Sadesati: इस वीक शनि वक्री और बुध मार्गी, जानें शनि साढ़ेसाती वाली राशियों पर क्या होगा असर

Shani Sadesati: शनि, तो पहले से मीन राशि में वक्री है, वहीं अगस्त का 11 से 17 अगस्त तक का वीक भी अपने आप में कई परिवर्तन लेकर आ रहा है। इस वीक शनि, राहु, केतू वक्री तो पहले से ही वक्री हैं, लेकिन बुध ग्रह मार्गी हो रहे हैं।

शनि, तो पहले से मीन राशि में वक्री है, वहीं अगस्त का 11 से 17 अगस्त तक का वीक भी अपने आप में कई परिवर्तन लेकर आ रहा है। इस वीक शनि, राहु, केतू वक्री तो पहले से ही वक्री हैं, लेकिन बुध ग्रह मार्गी हो रहे हैं। 9 अगस्त 2025 को बुध ग्रह उदित हो गए हैं और 11 अगस्त को ये ग्रह मार्गी हो जाएंगे। इसके अलावा 17 अगस्त को सूर्य देव सिंह राशि में आ जाएंगे। आइए जानें शनि के वक्री और बुध के मार्गी होने का शनि की साढ़ेसाती वाली राशियों पर क्या असर होगा। इनके लिए ज्योतिष के अनुसार किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कुंभ मीन और मेष पर शनि के वक्री होने और बुध के मार्गी होने पर क्या असर होगा। यह आप नीचें पढ़ सकते हैं।

इस वीक शनि कुंभ राशि वालों को आगे बढ़ाएंगे। नए मौके मिले तो आगे बढ़कर स्वीकार करें। हो सकता है रिजल्ट आपके फेवर में ना आए, ऐसे में आप प्लानिंग करें, आपको फोकस करना होगा, अगर फेल हों, तो उससे सबक लें और आगे से उन चीजों का ध्यान रखें।

मीन राशि वालों के लिए अभी अच्छा समय है। आपको इस समय अपने काम पर ध्यान देना है। अनुशासन और नियम से काम को करना है। अगर आपको लग रहा है कि आप कहीं भटक रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखें।

मेष राशि वालों के लिए समय अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना चाहिए। कोशिश करें कि जो बड़े फैसले जो ले रहे हैं, उनके बारे में जो सोचें। आपका मन क्या कहता है, यह भी आपके लिए इस समय महत्वपूर्ण रहेगा। अगर धैर्य रखेंगे, तो आपके लिए समय और अच्छा रहेगा।