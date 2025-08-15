Shani Gochar: शनि साढ़ेसाती वाली राशियों पर 18 अगस्त को शनि के नक्षत्र गोचर से क्या होगा असर

Shani Gochar effect on shani sadesati: शनि यानी क्रमफलदाता और न्याय के देवता का अगस्त में बड़ा परिवर्तन हो रहा है। शनि उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के चौथे पद में 18 अगस्त को जाएंगे। यह कोई साधारण बदलाव नहीं है, क्योंकि अब शनि वक्री हो गएहैं।

कुंभ राशि वालों के लिए जिम्मेदारियों में मिलाजुला फल लाएगा। आपको काम में देरी की समस्या देखने को मिलेगी। करियर में, रिलेशनशिप में और आर्थिक तौर पर आपको अनुशासन में रहना है। अगर आप इस समय में रहकर भरपूर मेहनत करेंगे, तो आपके लिए फल भी तैयार रहेगा।

मीन राशि वालों के लिए अभी अच्छे से मेच्योर होने और अनुशासन में रहने का है। इस राशि के लोगों का मन भारी रहेगा। इनकी जिम्मेदारियां अचानक बढ़ जाएंगी। दवाब में फैसले लेने पड़ सकते हैं। मेडिटेशन और सेल्फ केयर से लाभ मिलेगा।

मेष राशि वालों के लिए अभी शनि साढ़ेसाती की शुरुआत है। इसलिए इस राशि वालों को रिलेशनशिप में दिक्कतें देखने को मिलेंगी। आपकी लाइफ में अचानक खर्चे, आर्थिक प्लानिंग गड़बड़ा जाएगी। शनि आपको धैर्य रखना सिखा जाएंगे।

कन्या राशि वालों को भी शनि प्रभावित करेंगे। इस राशि के लोगों को शनि ऑफिस पॉलिटिक्स, कॉम्पिटीशन को कैसे हैंडल करें ये सिखा जाएंगे। इसके अलावा आपके हेल्थ और करियर की परेशानी कम होंगी।

धनु राशि के लोगों के लिए पर्सनल आराम और जिम्मेदारियों के बीच बैलेंस लाना सिखाएंगे। आपको लगेगा कि इमोशनली आप थक गए हैं, लेकिन शनि आपको मजबूत बनाएंगे।