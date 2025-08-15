shani sadesati zodiac effect kumbh meen mesh of shani nakshtra gochar on 18 august Shani Gochar: शनि साढ़ेसाती वाली राशियों पर 18 अगस्त को शनि के नक्षत्र गोचर से क्या होगा असर, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Shani Gochar effect on shani sadesati: शनि यानी क्रमफलदाता और न्याय के देवता का अगस्त में बड़ा परिवर्तन हो रहा है। शनि उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के चौथे पद में 18 अगस्त को जाएंगे। यह कोई साधारण बदलाव नहीं है, क्योंकि अब शनि वक्री हो गएहैं।

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 15 Aug 2025 09:46 AM
शनि यानी क्रमफलदाता और न्याय के देवता का अगस्त में बड़ा परिवर्तन हो रहा है। शनि उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के चौथे पद में 18 अगस्त को जाएंगे। यह कोई साधारण बदलाव नहीं है, क्योंकि अब शनि वक्री हो गएहैं। यह बदलाव कई राशियों के महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि इससे कई राशियों पर प्रभाव होगा। आइए जानें इस गोचर के कारण शनि साढ़ेसाती वाली राशियों पर क्या असर होगा।

कुंभ राशि वालों के लिए जिम्मेदारियों में मिलाजुला फल लाएगा। आपको काम में देरी की समस्या देखने को मिलेगी। करियर में, रिलेशनशिप में और आर्थिक तौर पर आपको अनुशासन में रहना है। अगर आप इस समय में रहकर भरपूर मेहनत करेंगे, तो आपके लिए फल भी तैयार रहेगा।

ये भी पढ़ें:शनि साढ़ेसाती राशि वाले और राहु दोष से बचने के लिए जन्माष्टमी पर क्या उपाय करें

मीन राशि वालों के लिए अभी अच्छे से मेच्योर होने और अनुशासन में रहने का है। इस राशि के लोगों का मन भारी रहेगा। इनकी जिम्मेदारियां अचानक बढ़ जाएंगी। दवाब में फैसले लेने पड़ सकते हैं। मेडिटेशन और सेल्फ केयर से लाभ मिलेगा।

मेष राशि वालों के लिए अभी शनि साढ़ेसाती की शुरुआत है। इसलिए इस राशि वालों को रिलेशनशिप में दिक्कतें देखने को मिलेंगी। आपकी लाइफ में अचानक खर्चे, आर्थिक प्लानिंग गड़बड़ा जाएगी। शनि आपको धैर्य रखना सिखा जाएंगे।

कन्या राशि वालों को भी शनि प्रभावित करेंगे। इस राशि के लोगों को शनि ऑफिस पॉलिटिक्स, कॉम्पिटीशन को कैसे हैंडल करें ये सिखा जाएंगे। इसके अलावा आपके हेल्थ और करियर की परेशानी कम होंगी।

धनु राशि के लोगों के लिए पर्सनल आराम और जिम्मेदारियों के बीच बैलेंस लाना सिखाएंगे। आपको लगेगा कि इमोशनली आप थक गए हैं, लेकिन शनि आपको मजबूत बनाएंगे।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

