साल 2026 में शनि की साढ़ेसाती वाली 3 राशियों के लिए शनि क्या बदलाव लाएंगे, यहां जानें

इस साल शनि मीन राशि में हैं, और अगल साल 2026 में भी शनि पूरे साल मीन राशि में रहेंगे। लेकिन शनि का नक्षत्र परिवर्तन, वक्री और मार्गी होना रहेगा, इसके अलावा शनि उदय और अस्त भी होंगे। लेकिन शनि की साढ़ेसाती वाली राशियों के लिए समीकरण नहीं बदलेंगे। 27 जुलाई 2026 से यह वक्री होगा और फिर 11 दिसंबर 2026 को पुनः मार्गी होगा। इसके अलावा शनि 7 मार्च 2026 को अस्त होगा और 13 अप्रैल 2026 को पुनः उदय होगा। शनि अनुशासन, विलंब, कर्म और कड़ी मेहनत का प्रतीक है। यह दीर्घायु, जिम्मेदारी से जीवन के सबक सिखाता है। शनि मकर और कुंभ राशि का स्वामी है। यह तुला राशि में उच्च और मेष राशि में नीच का होता है। इस समय तीन राशियों पर शनि की साढ़ेसाती है। इस तरह किस पर क्या प्रभाव होगा, यहां पढ़ें

साल 2026 मेष राशि वालों पर क्या असर दिखाएंगे शनिदेव शनि मेष राशि वालों के लिए 10वें और 12वें घर में रहेंगे। मेष राशि वालों पर साल 2025 से ही शनि की साढ़ेसाती शुरू हुई है। इस राशि के लोगों को अभी लंबा सफर तय करना है। अभी इस राशि पर साढ़ेसाती का पहला चरण है। इस तरह शनि इस राशि के लोगों को थोड़ा सावधानी से रहना होगा, इस समय आपको किसी भी हालत में बड़े प्लान नहीं बनाने हैं,क्योंकि आपकी कोशिशें खराब हो जाएंगी। आपके खर्चे बढ़ सकते हैं और पैसा जहां से आ सकता है, उसके साधन कम हो सकते हैं। आध्यात्नमिक तौर पर आप पने आप बेहतर पाएंगे। आपको क्या करना है इस बात का ध्यान रखें। आपको नौकरीके लिए भी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। किसी भी तरह के विवाद से आपको दूर रहना है। लवलाइफ में भी दिक्कतें आएगी, पार्टनर के साथ बहस और लड़ाई झगड़े होंगे।

साल 2026 कुंभ और मीन राशि वालों पर क्या असर दिखाएंगे शनिदेव साल 2026 में भी शनि कुंभ राशि वालों के 12वें घर और दूसरे घर में है। आपके घर में विवाद हो सकते हैं और इससे आप तनाव में रहेंगे। इसके अलावा आपको दांतों से जुड़ी दिककत, कुछ कामों का बनने से पहले बिगड़ जाना और खर्चा अधिक होना हो सकता है। आर्थिक तौर पर परेशानियां एक के बाद एक आती जाएंगी। आपका रिलेशनशिप भी पहले से खराब हो जाएगा। आपको सलाह दी जाती है कि इस समय बड़़े फैसले ना लें। मीन राशि वालों के लिए दूसरा चरण साढ़ेसाती का है। आर्थिक तौर पर चैलेंज फेस करेंगे। आप आलसी हो सकते हैं। आपकी पर्सनल लाइफ में गलतफहमियां बढ़ जाएंगी। बच्चों से जुड़े खर्चे बढ़ जाएंगे। आपकी जॉब में भी दिक्कत आ सकती है और तनाव भी आपको घर सकता है।