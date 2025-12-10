Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़shani sadesati zodiac 2026 horoscope mesh included what effect shani sadesati rashi in new year 2026
साल 2026 में शनि की साढ़ेसाती वाली 3 राशियों के लिए शनि क्या बदलाव लाएंगे, यहां जानें

साल 2026 में शनि की साढ़ेसाती वाली 3 राशियों के लिए शनि क्या बदलाव लाएंगे, यहां जानें

संक्षेप:

इस साल शनि मीन राशि में हैं, और अगल साल 2026 में भी शनि पूरे साल मीन राशि में रहेंगे। लेकिन शनि का नक्षत्र परिवर्तन, वक्री और मार्गी होना रहेगा और शनि उदय और अस्त भी होंगे। इन सभी में शनि की साढ़ेसाती वाली राशियों पर क्या असर होगा पढ़ें

Dec 10, 2025 08:43 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share

इस साल शनि मीन राशि में हैं, और अगल साल 2026 में भी शनि पूरे साल मीन राशि में रहेंगे। लेकिन शनि का नक्षत्र परिवर्तन, वक्री और मार्गी होना रहेगा, इसके अलावा शनि उदय और अस्त भी होंगे। लेकिन शनि की साढ़ेसाती वाली राशियों के लिए समीकरण नहीं बदलेंगे। 27 जुलाई 2026 से यह वक्री होगा और फिर 11 दिसंबर 2026 को पुनः मार्गी होगा। इसके अलावा शनि 7 मार्च 2026 को अस्त होगा और 13 अप्रैल 2026 को पुनः उदय होगा। शनि अनुशासन, विलंब, कर्म और कड़ी मेहनत का प्रतीक है। यह दीर्घायु, जिम्मेदारी से जीवन के सबक सिखाता है। शनि मकर और कुंभ राशि का स्वामी है। यह तुला राशि में उच्च और मेष राशि में नीच का होता है। इस समय तीन राशियों पर शनि की साढ़ेसाती है। इस तरह किस पर क्या प्रभाव होगा, यहां पढ़ें

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

साल 2026 मेष राशि वालों पर क्या असर दिखाएंगे शनिदेव

शनि मेष राशि वालों के लिए 10वें और 12वें घर में रहेंगे। मेष राशि वालों पर साल 2025 से ही शनि की साढ़ेसाती शुरू हुई है। इस राशि के लोगों को अभी लंबा सफर तय करना है। अभी इस राशि पर साढ़ेसाती का पहला चरण है। इस तरह शनि इस राशि के लोगों को थोड़ा सावधानी से रहना होगा, इस समय आपको किसी भी हालत में बड़े प्लान नहीं बनाने हैं,क्योंकि आपकी कोशिशें खराब हो जाएंगी। आपके खर्चे बढ़ सकते हैं और पैसा जहां से आ सकता है, उसके साधन कम हो सकते हैं। आध्यात्नमिक तौर पर आप पने आप बेहतर पाएंगे। आपको क्या करना है इस बात का ध्यान रखें। आपको नौकरीके लिए भी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। किसी भी तरह के विवाद से आपको दूर रहना है। लवलाइफ में भी दिक्कतें आएगी, पार्टनर के साथ बहस और लड़ाई झगड़े होंगे।

read moreये भी पढ़ें:
नए साल 2026 में होंगे अस्त, फिर 41 दिन बाद होंगे उदय, किन राशियों को देंगे शुभफल

साल 2026 कुंभ और मीन राशि वालों पर क्या असर दिखाएंगे शनिदेव

साल 2026 में भी शनि कुंभ राशि वालों के 12वें घर और दूसरे घर में है। आपके घर में विवाद हो सकते हैं और इससे आप तनाव में रहेंगे। इसके अलावा आपको दांतों से जुड़ी दिककत, कुछ कामों का बनने से पहले बिगड़ जाना और खर्चा अधिक होना हो सकता है। आर्थिक तौर पर परेशानियां एक के बाद एक आती जाएंगी। आपका रिलेशनशिप भी पहले से खराब हो जाएगा। आपको सलाह दी जाती है कि इस समय बड़़े फैसले ना लें। मीन राशि वालों के लिए दूसरा चरण साढ़ेसाती का है। आर्थिक तौर पर चैलेंज फेस करेंगे। आप आलसी हो सकते हैं। आपकी पर्सनल लाइफ में गलतफहमियां बढ़ जाएंगी। बच्चों से जुड़े खर्चे बढ़ जाएंगे। आपकी जॉब में भी दिक्कत आ सकती है और तनाव भी आपको घर सकता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने