शनि की 3 राशियों पर साल 2026 में साढ़ेसाती, किस घर में बैठकर इन राशियों को कैसे प्रभावित करेंगे शनिदेव

संक्षेप:

Shani Sadesati Rashi : शनि देव जितना बड़ा कर्मफलदाता नहीं और न्याय करने वाला नहीं है। ये हमारी लाइफ में देखते हैं, कि या हिसाब किताब सही चल रहा है या नहीं। नए साल 2026 में शनि मीन राशि में ही रहेंगे।

Dec 29, 2025 08:19 am IST
शनि देव जितना बड़ा कर्मफलदाता नहीं और न्याय करने वाला नहीं है। ये हमारी लाइफ में देखते हैं, कि या हिसाब किताब सही चल रहा है या नहीं। नए साल 2026 में शनि मीन राशि में ही रहेंगे। इस समय शनि आपके लिए सजा लेकर नहीं आएंगे, बल्कि आपके लिए जवाबदेही तय करेंगे। आपको बता दें कि 2025 में मार्च में शनि मीन राशि में आए थे, जहां उत्तराभाद्रपद, रेवती नक्षत्र में रहे। नएसाल में शनि आपके लिए बहुत आगे बढ़ने के लिए विकल्प भी लाएंगे। साल 2026 में शनि की कुंभ, मीन और मेष राशि वालों पर ढैय्या रहेगी। ऐसे में साल 2026 में मीन राशि में रहकर शनि साढ़ेसाती वाली राशियों को कैसे प्रभावित करेंगे, ये आपको जानना चाहिए। इसके अलावा शनि के उच्च राशि और शनि के नीच राशि में होने का भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप शनि की सही स्थिति को जान पाएंगे।

शनि साढ़ेसाती वाली राशियों पर क्या रहेगा शनि का असर

मेष राशि वालों की लाइफ में अभी शनि की साढ़ेसाती शुरू ही हुई है, अभी इन्हें सात साल का लंबा सफर तय करना है। अभी शनि चढ़ती साढ़ेसाती रहेगा। शनि इनके 12वें घर में रहेंगे, ऐसे में मेष राशि वालों को लगेगा कि उनकी अच्छी खासी चलती जिंदगी मानो ठहर सी गई है। आपको शनि आपको शांत रहने की शक्ति सिखाएंगे। आर्थिक, फाइनेंशियल और फिजिकल तौर पर शनि आपको काफी कुछ सिखाएंगे।

मीन राशि वालों के लिए शनि अभी सेकेंड फेज में है, आपके लिए इसे पीकभी कह सकते हैं। शनि इस समय चंद्रमा और सूर्य के बीच में हैं, जो समस्याओं का न्यौता है। ये आपको आइना दिखाएंगे कि आपने क्या सही किया है और क्या नहीं। आपके लिए परेशानी तब होगी जब आप बदलावों को स्वीकार नहीं करेगें।

कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा राहत वाला रहेगा, क्योंकि शनि 2027 में इस राशि से चले जाएंगे। शनि आपकी दूसरे भाव में बैठे हैं, जो पैसों और परिवार का भाव है। आपको अपना सही पक्ष और अपनी सही तस्वीर लोगों के सामने रखनी है। आप जितना धैर्य रखेंगे, आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा।

शनि के नीच का और उच्च का होने से क्या होता है?

शनि के नीच के होने और शनि के उच्च के दोनों में बहुत फर्क है। अगर आपकी राशि में शनि नीच का है तो काम के सफल होने में देर लगेगी। लेकिन अगर आपकी कुंडली में शनि उच्च का है,तो थोड़ा सा भी काम कर लें, तुरंत सफल हो जाएंगे। आपको बता दें कि आपकी कुंडली में शनि किस राशि में हैं। शनि के नीच और उच्च राशि में होना भी मायने रखता है। मेष राशि में शनि नीच के होते हैं, इसका सीधा सा संबंध है कि पिता और पुत्र में नहीं बनती है, जहां सूर्य उच्च का होता है, वहां शनि नीच के होते हैं। इन लोगों को आलस त्याग देना चाहिए। किसी की मेहनत का फायदा न उठाएं। अपने नीचे काम करने वालों को खुश रखें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
