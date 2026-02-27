अगले साल 2027 में मेष राशि में गोचर करेंगे शनि, इसी राशि में चल रही साढ़ेसाती, जानें मेंष वालों पर किस समय क्या असर होगा
Shani sadesati mesh Rashi: मेष राशि पर शनि की साढ़ेसाती की शुरुआत हो चुकी है, अब शनि भी इसी राशि में रहेंगे। ऐसे में मेष राशि पर डबल अटैक रहेगा,अब साल 2032 तक इस राशि में शनि की साढ़ेसाती रहेगी।
मेष राशि पर शनि की साढ़ेसाती चल रही है, अगले ही साल शनि इस राशि में आ जाएंगे,ऐसे में मेष राशि पर डबल अटैक रहेगा, एक तो शनि की साढ़ेसाती का और दूसरा शनि खुद इस राशि में आ जाएंगे। अब साल 2032 तक इस राशि में शनि की साढ़ेसाती रहेगी। अगले साल 2027 में इस राशि पर चढ़ती साढ़ेसाती रहेगी। वहीं इस राशि में शनि का आगमन भी होगा। कुल मिलाकर मेष राशि वालों के लिए इसे शनि ता डबल अटैक माना जाएगा।आइए जानते हैं, शनि के मेष राशि गोचर में इस राशि के लोगों को इन-किन परेशानियों से गुजरना होगा।
कब होगा शनि का मेष राशि में गोचर
आपको बता दें कि शनि अभी मीन राशि में हैं। इसके बाद 3 जून 2027 को सुबह 06:23 बजे शनि मेष राशि में जाएंगे। आपको बता दें कि मेष शनि की नीच राशि है जब शनि अपनीनीच राशि में जाते हैं, तो नीचभंग राजयोग बनता है। इससे सबसे ज्यादा असर एक राशि आगे और एक राशि पीछे भी होगा। मेष, वृषभ और मीन के लिए कई बदलाव आएंगे।
यहां पढ़ें Astrology news in hindi
अब जानें मेष राशि पर क्या असर होगा?
साढ़ेसाती का प्रभाव 2 027 में भी मेष राशि पर रहेगा, लेकिन इसके बाद मेष राशि में शनि भी जब आ जाएंगे, तो मेष राशि वालों के लिए मुश्किलें और बढ़ेंगी। इसी दौरान कुंभ राशि को साढ़ेसाती से मुक्ति मिलेगी। अभी की बात करें तो मेष राशि को लोग अभी शनि साढ़ेसाती के पहले चरण में है, इस चरण में कहा जाता है कि शनि आपको मानसिक तौर पर परेशान करता है। आपको चिंता, बेचैनी और मानसिक दबाव लगने लगेगा। पर्सनल लाइफ में झगड़े हो सकते हैं। आपकी प्रोफेशन लाइफ भी खराब हो जाती है। 2029 तक सेकेंड फेज रहेगा। आपको बता दें कि साढ़ेसाती को सबसे कठिन माना जाता है। इस समय पैसा, काम और सेहत—तीनों को लेकर आप परेशान रहेंगे। यह सब दिक्कतें उन ही लोगों को झेलनी होंगी, जिनकी कुंडली में शनि कमजोर हैं, जिनकी कुंडली में शनि बलवान हैं, उनको ऐसी दिक्कतों नहीं झेलनी होगी। यह चरण धैर्य और अनुशासन की असली परीक्षा है।
कब शुरू होगा साढ़ेसाती का तीसरा चरण
मेष राशि पर शनि की साढ़ेसाती का तीसरा चरण 2029 के बाद शुरू होगा और 2032 तक चलेगा। यह सुधार का समय है। जो काम पहले रुके थे, वे अब धीरे-धीरे बनने लगेंगे। 2027 में शनि की कुंभ राशि को साढ़ेसाती से मुक्ति मिल जाएगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
विजन
अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र
कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।
विशेषज्ञता
कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां