फरवरी में कुंभ राशि में चार ग्रह, राहु पहले से विराजमान, जानें किन राशियों के लिए गुडलक
फरवरी में कुंभ राशि वालों के समय बहुत खास रहेगा। इस राशि में एक नहीं, बल्कि चार ग्रह आ रहे हैं। पहले से ही इस राशि में राहु बैठे हैं, शनि की साढेसाती वाली राशि के लिए इस दौरान काफी कुछबदलाव आएंगे। क्योंकि एक के बाद एक चार ग्रह इस राशि में रहेंगे। पहले बुध 3 फरवरी को और फिर सूर्य. मंगल और शुक्र इस राशि में आएंगे। इस तरह इस राशि के लोगों के लिए बहुत से समीकरण बदलेंगे। आपको धन लाभ मिलेगा, वहीं कुछ राशियों के लिए दिक्कतें और काम में अड़चने आएंगी। बनते काम भी बिगड़ेगें, क्योंकि अभी कुंभ राशि पर शनि की उतरती साढ़ेसाती चल रही है। आइए जानें फरवरी में कुंभ राशि में ग्रहों के आने से क्या प्रभाव होगा। इससे पहले मकर राशि में सभी ग्रह आए थे, लेकिन अब कुंभ राशि में सभी ग्रह हैं।
मिथुन राशि वालों पर चार ग्रह के योग का क्या होगा असर
मिथुन राशि के लोगों को कुंभ राशि में चार ग्रहों का अच्छा प्रभाव मिल सकता है। इस राशि के लोगों को लीडरशिप में अच्छा मुकाम मिल सकताहै, चाहे वो नौकरी हो या करियर। इसके अलावा बिजनेसमैन के लिए भी अच्छे योग बन रहे हैं। आपको निवेश के मौके और निवेश से रिटर्न भी मिलेगा।
वृश्चिक राशि वालों पर चार ग्रह के योग का क्या होगा असर
वृश्चिक राशि के लिए बिगड़े हुआ काम बनते दिखेंगे, कोई आपका उधार चुका जाएगा। आपको एक के बाद एक लाभ बिजनेस और नौकरी से मिलेंगे। इस दौरान आप कुठ बड़ा खरीद सकते हैं।
कुंभ राशि वालों पर चार ग्रह के योग का क्या होगा असर
कुंभ राशि के लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है, इस राशि के लोगों को सरकारी नौकरी मिलने के योग हैं, लेकिन इसके लिए कठिन मेहनत वालों को ही सफलता के चांस हैं। इसके अलावा आर्थिक लाइफ में जो नुकसान हुए थे, वो आपको अब लाभ के तौर पर मिलेंगे।