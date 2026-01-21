Hindustan Hindi News
फरवरी में कुंभ राशि में चार ग्रह, राहु पहले से विराजमान, जानें किन राशियों के लिए गुडलक

फरवरी में कुंभ राशि में चार ग्रह, राहु पहले से विराजमान, जानें किन राशियों के लिए गुडलक

संक्षेप:

फरवरी में कुंभ राशि वालों के समय बहुत खास रहेगा। इस राशि में एक नहीं, बल्कि चार ग्रह आ रहे हैं। पहले से ही इस राशि में राहु बैठे हैं, शनि की साढेसाती वाली राशि के लिए इस दौरान काफी कुछबदलाव आएंगे।

Jan 21, 2026 11:05 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
फरवरी में कुंभ राशि वालों के समय बहुत खास रहेगा। इस राशि में एक नहीं, बल्कि चार ग्रह आ रहे हैं। पहले से ही इस राशि में राहु बैठे हैं, शनि की साढेसाती वाली राशि के लिए इस दौरान काफी कुछबदलाव आएंगे। क्योंकि एक के बाद एक चार ग्रह इस राशि में रहेंगे। पहले बुध 3 फरवरी को और फिर सूर्य. मंगल और शुक्र इस राशि में आएंगे। इस तरह इस राशि के लोगों के लिए बहुत से समीकरण बदलेंगे। आपको धन लाभ मिलेगा, वहीं कुछ राशियों के लिए दिक्कतें और काम में अड़चने आएंगी। बनते काम भी बिगड़ेगें, क्योंकि अभी कुंभ राशि पर शनि की उतरती साढ़ेसाती चल रही है। आइए जानें फरवरी में कुंभ राशि में ग्रहों के आने से क्या प्रभाव होगा। इससे पहले मकर राशि में सभी ग्रह आए थे, लेकिन अब कुंभ राशि में सभी ग्रह हैं।

मिथुन राशि वालों पर चार ग्रह के योग का क्या होगा असर

मिथुन राशि के लोगों को कुंभ राशि में चार ग्रहों का अच्छा प्रभाव मिल सकता है। इस राशि के लोगों को लीडरशिप में अच्छा मुकाम मिल सकताहै, चाहे वो नौकरी हो या करियर। इसके अलावा बिजनेसमैन के लिए भी अच्छे योग बन रहे हैं। आपको निवेश के मौके और निवेश से रिटर्न भी मिलेगा।

वृश्चिक राशि वालों पर चार ग्रह के योग का क्या होगा असर

वृश्चिक राशि के लिए बिगड़े हुआ काम बनते दिखेंगे, कोई आपका उधार चुका जाएगा। आपको एक के बाद एक लाभ बिजनेस और नौकरी से मिलेंगे। इस दौरान आप कुठ बड़ा खरीद सकते हैं।

कुंभ राशि वालों पर चार ग्रह के योग का क्या होगा असर

कुंभ राशि के लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है, इस राशि के लोगों को सरकारी नौकरी मिलने के योग हैं, लेकिन इसके लिए कठिन मेहनत वालों को ही सफलता के चांस हैं। इसके अलावा आर्थिक लाइफ में जो नुकसान हुए थे, वो आपको अब लाभ के तौर पर मिलेंगे।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए रत्नशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
