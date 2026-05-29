शनि साढ़ेसाती की राशियों के लिए कैसा रहेगा गुरु गोचर, किन राशि के लिए अच्छी खबर
शनि अभी मीन राशि में हैं और कुंभ मीन और मेष राशि पर साढ़ेसाती चल रही है, ऐसे में इन राशियो पर गुरु गोचर का क्या असर होने वाला है, आप इस बारे में जानें, क्या रहेगा राशियों पर असर-
शनि अभी मीन राशि में हैं और कुंभ मीन और मेष राशि पर साढ़ेसाती चल रही है,कर्क राशि चंद्रमा की राशि में जा रहे हैं। गुरु उच्च की राशि में जा रहे हैं। शनि का उच्च की राशि में जाना बहुत शुभ होता है। हर राशि के लिए यह अच्छे पल से लेकर अच्छे लाभ लाता है। गुरु का आपकी कुंडली में क्योंकि 9वां घर 12वां घर होता है। यहां हम बात करेंगे शनि की साढ़ेसाती की राशियों के बारे में, कि उन पर गुरु गोचर क्या प्रभाव दिखाएंगे, क्या उनके कुछ दर्द कम होंगे। आइए पढ़ें राशिफल
शनि साढ़ेसाती वाली मेष राशि पर क्या असर
मेष के लिए चोथे भाव में यह गोचर हो रहा है, इसलिए आपको धनलाभ, मकान और वाहन दिला सकता है। आप पर शनि की साढ़ेसाती है, इसलिए आपको जो समस्यां थी उनसे राहत मिलेगी, आप साढ़ेसाती का पहला चरणहै, इसलिए और भी सतर्क रहें। खर्चे और बीमारी से आप झूझ रहे हैं, तो आपको इस समय राहत की सांस है। खर्च को कंट्रोल करें, और हेल्थ कोललेकर ध्यान दें।
कुंभ राशि गुरु गोचर क्या बदलाव लाएगा?
कुंभ राशि के लिए समय मध्यम है, आपको सिर्फ एक जगह से अच्छी उम्मीद हो सकती है, वो है करियर से इसके अलावा आपके लिए कोई खास अच्छा प्रभाव नहीं है। आपके लिए गुरु का गोचर किसी भी मायने में अच्छा नहीं कहा जा सकता है, आपको बीमारी लग सकती है, आपको लोन में किसी कर्ज में या फि कोर्ट केस में घसीटा जा सकता है। लेकिन नौकरी में आपको लाभ देंगे, प्रमोशन हो सकता है। इसलिए इस दौरान आप अलर्ट रहें, आपको शत्रु एक्टिव होंगे। खर्चा हो सकता है, संभल कर चलें।
मीन राशि के लिए कैसा रहेगा आपका दिन
मीन राशि पर अभी शनि साढ़ेसाती का दूसरा चरण चल रहा है। इस रशि के लिए गुरु गोचर शुभ रहने वाला है। आपने शनि साढ़ेसाती के कारण इतने दिनों में जो परेशानियां झेली हैं, अब आपको काफी हद तक इसमें राहत मिलेगी। मीन राशि के लिए यह गोचर पाचवें घर से हो रहा है। आपके लिए कुछ नया आ सकता है, जैसे आप घर, वाहन खरीद सकते हैं। गुरु गोचर सभी के लिए कुछ अच्छा ला रहा है, क्योंकि गुरु उच्च के हैं, इसलिए आपके लिए भी यह गोचर लाभ देने वाला रेहगा। आपको विदेश से लाभ हो सकता है, आपकी अगर कमाई कम है, तो समझ लें, कि कमाई बढ़ सकती है। लेकिन जो ध्यान देने वाली बात है वो शनि की साढ़ेसाती, इसलिए सेहत का ध्यान रखें, पैर में दर्द हो सकता है, आपके लिए अति उत्तम है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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