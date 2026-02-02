Hindustan Hindi News
साल 2027 में शनि की साढ़ेसाती किसे करेगी परेशान, मेष, कुंभ और मीन के लिए कैसी होगी लाइफ

Feb 02, 2026 07:20 pm ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
Shani Sade Sati in 2027: ज्योतिषियों के मुताबिक, 2026 कुछ राशियों के लिए विशेष रूप से चैलेंज वाला होने वाला है। 2027 में भी इन लोगों को शनि की साढ़ेसाती का असर झेलना पड़ सकता है। अभी की बात करें तो मेष, कुंभ और मीन राशि पर साढ़ेसाती है।सेम कंडीशन भी अगले वर्ष यानी 2027 तक रहने वाली है। ऐसे में साढ़ेसाती का समय इस साल के बाद साल 2027 में इन राशियों के लोगों की लाइफ में चैलेंज के साथ-साथ लेकर आता है। शनि की साढ़ेसाती के दौरान मेहनत करें, अनुशासन में रहें। किसी का दिल ना दुखाएं, किसी का हक ना छीनें। ऐसे में आइए साढ़ेसाती का साल 2027 में किन राशियों पर क्या असर होगा, यहां पढ़ें

मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा समय

मेष राशि वालों के लिए इस समय धैर्य बहुत जरूरी है। आपको सभी काम अच्छे से सोचकर करने हैं। आपके लिए लाभ और हानि दोनों की स्थितियां सिर्फ आपके फैसले और सोचने समझने से जुड़ी हैं। आपको इस समय किसी भी तरह का शार्टकट नहीं अपनाना है। कोशिश करें कि खर्च में कटौती करें। कहीं भी पैसा लगाएं दो बार सोच समझकर सलाह लेकर लगाएं। रिलेशनशिप में थोड़ा परिपक्वता वाला नेचर अपनाएं। आपको अपने रिलेशनशिप में ईमानदारी भी रहना है।

कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ी राहत की होगी खबर

कुंभ राशि वालों के लिए 2027 में समय थोड़ा ठीक रहेगा, 2027 साल में साढ़ेसाती खत्म हो जाएगी। आपके लिए विदेश जाने के योग बनेंगे। आपको हेल्थ को लेकर अलर्ट रहना है, आपके लिएसमस्याएं बढ़ सकती हैं। इसके अलावा ऐसे लोगों के साथ अच्छे से रहें, जो आपके अपने हैं, आपको किसी भी मिसअंडरस्टेंडिंग को जगह नहीं देनी है। बिजनेस में आपके लिए अच्छा समय है, इसलिए बिना किसी हबड़तबड़ के और जल्दबाजी के काम करना है। सलाह भी लें।

मीन राशि वालों के लिए क्या

मीन राशि वालों के लिए शनि साल 2027 में भी दिक्कत लेकर आएगी। आपके काम तो पूरे होंगे, लेकिन मेहनत अधिक लगेगी। आपको सरकारी समस्याएं भी झेलनी पड़ सकती हैं। अगर आप कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए दिक्कतें आ सकती हैं। हेल्थ को लेकर भी आपके लिए एक नहीं कई दिक्कतें इंतजार कर रही हैं।

शनि के शुभ प्रभाव के लिए कैसे करें प्लानिंग

शनि हम सभी की लाइफ में बहुत खास रोल निभाते हैं। शनि को अनुशासन और न्याय का ग्रह कहा जाता है। शनि आपके धैर्य की परीक्षा लेते हैं। लेकिन आपके ईमानदार काम की भी तारीफ करते हैं। शनि कहते हैं कि आपको ईमानदारी से काम करना चाहिए। आपके ईमादारी से किए गए काम, सेवा और धैर्य के लिए शनि आपको लाभ भी देते हैं फिर चाहे वो नौकरी हो या रिलेशनशिप। आपका रिलेशनशिप का ममाला यहीं सही हो जाएगा, अगर आप अपने पार्टनर के प्रति ईमानदार रहेंगे। अगर आपके पास लोन है, तो आपको लोन से राहत पाने के लिए प्लानिंग करनी चाहिए, इससे इमोशनल और फाइनेंशियल तौर पर आपको नुकसान नहीं होगा। आपको माफी मांगनी चाहिए अगर आप कहीं गलत हैं और अपने व्यव्हार में आगे के लिए बदलाव लाने चाहिए। हेल्थ पर बात करें तो आपको शनि आपके जोड़ों और हड्डियों को प्रभावित करता है, इसलिए अपनी मसल्स को मजबूत करने पर काम करें, स्ट्रैचिंग करें, अच्छे से नींद लें।

