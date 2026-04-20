कुंभ राशि वालों को 2027 में मिलेगी शनि की साढ़ेसाती से राहत, मेष और मीन को करना होगा इंतजार
शनि की साढ़ेसाती का नाम सुनते ही लोगों के मन में थोड़ा डर बैठ जाता है। वजह साफ है- इसका समय लंबा होता है और असर भी धीरे-धीरे दिखता है। लेकिन हर बार यह समय सिर्फ मुश्किलें ही लेकर आए, ऐसा नहीं होता। कई लोगों के लिए यही दौर मेहनत का फल भी देता है।
शनि की साढ़ेसाती का नाम सुनते ही लोगों के मन में थोड़ा डर बैठ जाता है। वजह साफ है- इसका समय लंबा होता है और असर भी धीरे-धीरे दिखता है। लेकिन हर बार यह समय सिर्फ मुश्किलें ही लेकर आए, ऐसा नहीं होता। कई लोगों के लिए यही दौर मेहनत का फल भी देता है। फर्क बस इतना होता है कि चीजें जल्दी नहीं मिलतीं, थोड़ा धैर्य और समझदारी जरूरी होती है। इस समय मेष, कुंभ और मीन- तीनों राशियों पर साढ़ेसाती अलग-अलग चरणों में चल रही है। इसलिए तीनों के लिए राहत का समय भी अलग-अलग है।
मेष राशि वालों को करना होगा लंबा इंतजार
मेष राशि पर साढ़ेसाती की शुरुआत 29 मार्च 2025 से हुई है। यह इसका पहला चरण है, जिसे सबसे ज्यादा बदलाव वाला माना जाता है। इस दौरान काम का दबाव बढ़ सकता है, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं और कई बार मन भी अस्थिर रहता है। हालांकि धीरे-धीरे इंसान इन हालातों के साथ ढलने लगता है। मेष राशि वालों को पूरी राहत 31 मई 2032 के बाद मिलेगी, जब शनि आगे बढ़ जाएंगे। तब तक यह समय आपको मजबूत बनाने का काम करेगा।
कुंभ राशि वालों के लिए अच्छी खबर
कुंभ राशि वालों के लिए राहत की खबर है। इन पर साढ़ेसाती का आखिरी चरण चल रहा है, जिसे खत्म होने का समय भी नजदीक है। आमतौर पर इस फेज में पहले से थोड़ी राहत महसूस होने लगती है। 3 जून 2027 को जैसे ही शनि राशि बदलेंगे, कुंभ राशि वालों की साढ़ेसाती खत्म हो जाएगी। यानी अब ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और धीरे-धीरे चीजें सामान्य होने लगेंगी।
मीन राशि वालों के लिए अभी चुनौती बाकी
मीन राशि वालों के लिए अभी समय थोड़ा भारी रह सकता है। 3 जून 2027 से इन पर साढ़ेसाती का दूसरा चरण शुरू होगा, जिसे सबसे ज्यादा असर वाला माना जाता है। इस दौरान काम, पैसा और मानसिक स्थिति- तीनों पर ध्यान रखना जरूरी होगा। यह समय आपको परखता है, लेकिन सिखाता भी बहुत है। मीन राशि वालों को 8 अगस्त 2029 के बाद राहत मिलेगी, जब शनि आगे बढ़ जाएंगे।
क्या करें इस दौरान?
साढ़ेसाती के समय सबसे जरूरी है धैर्य रखना। जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें और अपने काम पर ध्यान दें। नियमित रूप से पूजा-पाठ, दान और सकारात्मक सोच बनाए रखना मदद करता है। छोटे-छोटे उपाय भी मानसिक शांति देते हैं और आत्मविश्वास बनाए रखते हैं।
कुल मिलाकर, शनि की साढ़ेसाती डरने का नहीं, समझने का समय है। यह आपको रोकती नहीं, बल्कि धीरे-धीरे मजबूत बनाती है। बस जरूरत है सही नजरिया और धैर्य बनाए रखने की।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
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