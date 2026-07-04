Shani Sade Sati: इन लोगों पर रहती है शनिदेव की विशेष कृपा, साढ़ेसाती में भी मिलती है सफलता
Shani Sade Sati: साढ़ेसाती को अक्सर कठिन समय माना जाता है, लेकिन ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार ऐसा हर व्यक्ति के साथ नहीं होता। शनिदेव व्यक्ति को उसके कर्मों के आधार पर फल देते हैं। ईमानदारी, अनुशासन और मेहनत से जीवन जीने वालों पर शनि की विशेष कृपा बनी रह सकती है।
Shani Sade Sati: जैसे ही किसी व्यक्ति पर शनि की साढ़ेसाती शुरू होती है, ज्यादातर लोग इसे परेशानी, नुकसान और संघर्ष का समय मान लेते हैं। हालांकि, ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय का कहना है कि यह धारणा पूरी तरह सही नहीं है। उनके अनुसार शनि किसी को बिना कारण दंड नहीं देते। वे न्याय के देवता हैं और व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। इसलिए साढ़ेसाती हर व्यक्ति के लिए एक जैसी नहीं होती। कई लोगों के जीवन में यही समय तरक्की, धन लाभ और सम्मान लेकर भी आता है।
कर्मों का पूरा हिसाब रखते हैं शनिदेव
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार शनि व्यक्ति के जीवन का पूरा लेखा-जोखा देखते हैं। उन्होंने बताया कि शनि यह नहीं देखते कि व्यक्ति कितना प्रभावशाली है या उसके पास कितना धन है। वे केवल उसके कर्मों का मूल्यांकन करते हैं। जिसने अपने काम को ईमानदारी से किया है, जिम्मेदारियां निभाई हैं और किसी के साथ अन्याय नहीं किया, शनि ऐसे लोगों को अच्छे परिणाम देने में देर नहीं लगाते।
उनका कहना है कि शनि व्यक्ति की मेहनत का उचित फल दिलाने वाले ग्रह हैं। इसलिए अगर किसी ने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो साढ़ेसाती के दौरान भी उसे सफलता और आर्थिक लाभ मिल सकता है।
इन लोगों पर रहती है शनिदेव की विशेष कृपा
ज्योतिषाचार्य के मुताबिक जो लोग मेहनत से कमाई करते हैं, अनुशासन में रहते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और गलत रास्ते से दूर रहते हैं, उन पर शनिदेव प्रसन्न रहते हैं। ऐसे लोगों को साढ़ेसाती के दौरान करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। नौकरी में पदोन्नति, कारोबार में विस्तार, रुका हुआ धन मिलने या आय बढ़ने जैसे योग भी बन सकते हैं।
इसके अलावा जो लोग दूसरों का हक नहीं मारते, जरूरतमंदों की मदद करते हैं और अपने व्यवहार में सादगी रखते हैं, उन्हें भी शनि शुभ फल दे सकते हैं।
डरने के बजाय सुधारें अपने कर्म
पंडित नरेंद्र उपाध्याय कहते हैं कि साढ़ेसाती से डरने की बजाय व्यक्ति को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। अगर काम ईमानदारी से किया जाए, नियमों का पालन किया जाए और गलत आचरण से बचा जाए तो शनि शुभ परिणाम भी देते हैं। वहीं जो लोग छल, कपट, आलस्य या बेईमानी का रास्ता अपनाते हैं, उन्हें अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ सकता है।
इसलिए साढ़ेसाती को केवल कठिन समय मानना सही नहीं है। यह एक ऐसा दौर भी हो सकता है, जब व्यक्ति की मेहनत का पूरा फल मिले। शनिदेव का न्याय हमेशा कर्मों के आधार पर होता है। यही कारण है कि अच्छे कर्म करने वाले लोगों के लिए साढ़ेसाती कई बार जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियां भी लेकर आती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
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