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Shani Sade Sati: इन लोगों पर रहती है शनिदेव की विशेष कृपा, साढ़ेसाती में भी मिलती है सफलता

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Shani Sade Sati: साढ़ेसाती को अक्सर कठिन समय माना जाता है, लेकिन ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार ऐसा हर व्यक्ति के साथ नहीं होता। शनिदेव व्यक्ति को उसके कर्मों के आधार पर फल देते हैं। ईमानदारी, अनुशासन और मेहनत से जीवन जीने वालों पर शनि की विशेष कृपा बनी रह सकती है।

Shani Sade Sati: इन लोगों पर रहती है शनिदेव की विशेष कृपा, साढ़ेसाती में भी मिलती है सफलता

Shani Sade Sati: जैसे ही किसी व्यक्ति पर शनि की साढ़ेसाती शुरू होती है, ज्यादातर लोग इसे परेशानी, नुकसान और संघर्ष का समय मान लेते हैं। हालांकि, ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय का कहना है कि यह धारणा पूरी तरह सही नहीं है। उनके अनुसार शनि किसी को बिना कारण दंड नहीं देते। वे न्याय के देवता हैं और व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। इसलिए साढ़ेसाती हर व्यक्ति के लिए एक जैसी नहीं होती। कई लोगों के जीवन में यही समय तरक्की, धन लाभ और सम्मान लेकर भी आता है।

कर्मों का पूरा हिसाब रखते हैं शनिदेव

पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार शनि व्यक्ति के जीवन का पूरा लेखा-जोखा देखते हैं। उन्होंने बताया कि शनि यह नहीं देखते कि व्यक्ति कितना प्रभावशाली है या उसके पास कितना धन है। वे केवल उसके कर्मों का मूल्यांकन करते हैं। जिसने अपने काम को ईमानदारी से किया है, जिम्मेदारियां निभाई हैं और किसी के साथ अन्याय नहीं किया, शनि ऐसे लोगों को अच्छे परिणाम देने में देर नहीं लगाते।

उनका कहना है कि शनि व्यक्ति की मेहनत का उचित फल दिलाने वाले ग्रह हैं। इसलिए अगर किसी ने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो साढ़ेसाती के दौरान भी उसे सफलता और आर्थिक लाभ मिल सकता है।

इन लोगों पर रहती है शनिदेव की विशेष कृपा

ज्योतिषाचार्य के मुताबिक जो लोग मेहनत से कमाई करते हैं, अनुशासन में रहते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और गलत रास्ते से दूर रहते हैं, उन पर शनिदेव प्रसन्न रहते हैं। ऐसे लोगों को साढ़ेसाती के दौरान करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। नौकरी में पदोन्नति, कारोबार में विस्तार, रुका हुआ धन मिलने या आय बढ़ने जैसे योग भी बन सकते हैं।

इसके अलावा जो लोग दूसरों का हक नहीं मारते, जरूरतमंदों की मदद करते हैं और अपने व्यवहार में सादगी रखते हैं, उन्हें भी शनि शुभ फल दे सकते हैं।

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डरने के बजाय सुधारें अपने कर्म

पंडित नरेंद्र उपाध्याय कहते हैं कि साढ़ेसाती से डरने की बजाय व्यक्ति को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। अगर काम ईमानदारी से किया जाए, नियमों का पालन किया जाए और गलत आचरण से बचा जाए तो शनि शुभ परिणाम भी देते हैं। वहीं जो लोग छल, कपट, आलस्य या बेईमानी का रास्ता अपनाते हैं, उन्हें अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ सकता है।

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इसलिए साढ़ेसाती को केवल कठिन समय मानना सही नहीं है। यह एक ऐसा दौर भी हो सकता है, जब व्यक्ति की मेहनत का पूरा फल मिले। शनिदेव का न्याय हमेशा कर्मों के आधार पर होता है। यही कारण है कि अच्छे कर्म करने वाले लोगों के लिए साढ़ेसाती कई बार जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियां भी लेकर आती है।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


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