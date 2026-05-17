Shani Sade Sati: मीन राशि वालों की कब खत्म होगी साढ़ेसाती? जानें कैसा रहेगा आने वाला समय
Shani Sade Sati on Meen Rashi Till 2032: ज्योतिष में शनि को सबसे ज्यादा असर डालने वाला ग्रह माना जाता है। कहा जाता है कि शनि इंसान को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। यही वजह है कि जब भी शनि की साढ़ेसाती शुरू होती है तो लोग इसे लेकर चिंता करने लगते हैं।
ज्योतिष में शनि को सबसे ज्यादा असर डालने वाला ग्रह माना जाता है। कहा जाता है कि शनि इंसान को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। यही वजह है कि जब भी शनि की साढ़ेसाती शुरू होती है तो लोग इसे लेकर चिंता करने लगते हैं। फिलहाल मीन राशि वालों पर शनि की साढ़ेसाती चल रही है और इसका असर अभी कई साल तक बना रहेगा।
मीन राशि पर चल रहा है दूसरा चरण
ज्योतिष गणना के मुताबिक, इस समय मीन राशि वालों पर साढ़ेसाती का दूसरा चरण चल रहा है। इसे सबसे कठिन समय माना जाता है। इस दौरान काम में रुकावट, मानसिक तनाव और आर्थिक उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। कई बार मेहनत के बाद भी मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिल पाता।
माना जा रहा है कि जून 2027 से इसका तीसरा चरण शुरू होगा। इसके बाद धीरे-धीरे हालात बेहतर होने लगेंगे। हालांकि पूरी तरह राहत 2032 के बाद ही मिलने के संकेत हैं।
करियर और कारोबार में बढ़ सकता है दबाव
साढ़ेसाती के दौरान नौकरी और कारोबार में दबाव बढ़ सकता है। ऑफिस में जिम्मेदारियां ज्यादा महसूस हो सकती हैं। कुछ लोगों को काम बदलने का विचार भी आ सकता है। बिजनेस करने वालों को इस समय जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से बचना चाहिए।
पैसों को लेकर रहना होगा सावधान
इस दौरान अचानक खर्चें बढ़ सकते हैं। कई बार पैसों की वजह से तनाव भी महसूस हो सकता है। इसलिए फिजूल खर्च से बचना बेहतर रहेगा। बड़े निवेश और लेन-देन सोच-समझकर करना चाहिए।
रिश्तों में बढ़ सकती है टेंशन
परिवार और करीबी लोगों के साथ छोटी-छोटी बातों पर बहस हो सकती है। ऐसे समय में गुस्से से बचना जरूरी माना जाता है। शांत रहकर बात करने से रिश्ते बेहतर बने रह सकते हैं।
सेहत का रखें ध्यान
तनाव और भागदौड़ की वजह से थकान महसूस हो सकती है। नींद पूरी न होने की परेशानी भी रह सकती है। खानपान और आराम पर ध्यान देना जरूरी रहेगा।
ये उपाय माने जाते हैं शुभ
शनिवार के दिन शनि देव की पूजा करना शुभ माना जाता है। काले तिल, काली उड़द और सरसों के तेल का दान भी कई लोग करते हैं। शनि चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ करने से मन शांत रखने में मदद मिल सकती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
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एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
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व्यक्तिगत रुचियां
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