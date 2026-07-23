Shani Sade Sati on Kumbh: कुंभ राशि की साढ़ेसाती आखिरी चरण में, जानें कब मिलेगी राहत और क्या कहते हैं ज्योतिषीय संकेत
कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि की साढ़ेसाती अभी अंतिम चरण में है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार आगे चलकर धीरे-धीरे राहत मिलने के संकेत हैं। जानें शनि के वक्री और मार्गी होने का क्या असर रहेगा, साढ़ेसाती कब खत्म होगी और करियर, धन व पारिवारिक जीवन में क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
Shani Sade Sati on Aquarius: कुंभ राशि के लोगों के लिए शनि की साढ़ेसाती अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। इसलिए अगर आपको लग रहा है कि अब सारी परेशानियां पीछे छूट गई हैं, तो थोड़ा इंतजार करना होगा। ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय का कहना है कि अभी शनि की चाल में बदलाव के साथ साढ़ेसाती का असर भी बदलता रहेगा। हालांकि आगे चलकर राहत मिलने के संकेत जरूर दिखाई दे रहे हैं।
वक्री शनि फिर दिखा सकते हैं दूसरे चरण का असर
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के मुताबिक, जब शनि वक्री होंगे तो कुंभ राशि पर एक बार फिर साढ़ेसाती के दूसरे चरण जैसा असर देखने को मिल सकता है। इस दौरान कुछ लोगों के काम अटक सकते हैं। जिन मामलों में तेजी की उम्मीद होगी, वहां थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। मानसिक दबाव भी पहले से कुछ ज्यादा महसूस हो सकता है। इसलिए इस समय धैर्य रखना जरूरी होगा।
मार्गी होने के बाद बदलेगी तस्वीर
ज्योतिषाचार्य का कहना है कि शनि के दोबारा मार्गी होने के बाद कुंभ राशि की साढ़ेसाती अंतिम चरण में पहुंच जाएगी। यह समय पहले की तुलना में राहत देने वाला माना जाता है। धीरे-धीरे जीवन की रफ्तार सामान्य होने लगेगी। अटके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं और मन का बोझ भी कम होने लगेगा।
शनि के मेष राशि में जाने पर खत्म होगी साढ़ेसाती
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, कुंभ राशि की साढ़ेसाती तब पूरी तरह खत्म होगी, जब शनि मेष राशि में प्रवेश करेंगे। उससे पहले तक शनि का प्रभाव बना रहेगा। इसलिए इस दौरान जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से बचना चाहिए।
अंतिम चरण में मिल सकते हैं ये अच्छे संकेत
ज्योतिषाचार्य का कहना है कि साढ़ेसाती का हर समय मुश्किलों से भरा नहीं होता। अंतिम चरण में कई लोगों को राहत भी मिलती है। अगर आपका पैसा लंबे समय से कहीं फंसा हुआ है तो उसके वापस मिलने की संभावना बन सकती है। जिन लोगों के परिवार में रिश्ते खराब हो गए थे, उनमें भी सुधार देखने को मिल सकता है। बातचीत बढ़ेगी और दूरियां कम हो सकती हैं।
करियर और पैसों के मामले में क्या हैं संकेत?
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के मुताबिक, नौकरी और कारोबार में धीरे-धीरे हालात बेहतर हो सकते हैं। मेहनत करने वालों को उसका फल मिलने लगेगा। जो काम लंबे समय से रुके हुए थे, उनमें भी गति आने की उम्मीद है। हालांकि इस दौरान मेहनत और अनुशासन बनाए रखना जरूरी रहेगा।
क्या करें कुंभ राशि के लोग?
ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि इस समय धैर्य रखें और अपने काम पर पूरा ध्यान दें। बिना वजह किसी विवाद में न पड़ें। कोई भी बड़ा फैसला सोच-समझकर लें। शनि का शुभ फल धीरे-धीरे मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो लंबे समय तक उसका लाभ भी मिलता है।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
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परिचय और अनुभव
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