शनि की साढ़ेसाती हमेशा नहीं होती अशुभ, इन लोगों को दिलाती है मान-सम्मान और तरक्की
शनि की साढ़ेसाती हमेशा अशुभ नहीं होती। जानिए किन लोगों को यह समय मान-सम्मान और तरक्की दिलाता है। मकर, कुंभ और अनुशासित जातकों के लिए विशेष लाभ।
शनि की साढ़ेसाती वह अवधि होती है, जब शनिदेव किसी राशि में साढ़े सात साल के लिए विराजमान होते हैं। ज्यादातर लोग इसे कष्टकारी समय मानते हैं और डरते हैं कि इसमें सिर्फ समस्याएं ही आएंगी। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, साढ़ेसाती हमेशा अशुभ नहीं होती है। कुछ खास लोगों के लिए यह समय मान-सम्मान और तरक्की लेकर आता है। शनिदेव कर्मों के फलदाता हैं। जो लोग सही कर्म करते हैं, उनके लिए यह अवधि सफलता का द्वार खोलती है।
मकर और कुंभ राशि वालों के लिए शुभ
राशिचक्र में मकर और कुंभ राशि के स्वामी स्वयं शनिदेव हैं। इन दोनों राशियों के जातकों पर साढ़ेसाती का प्रभाव अपेक्षाकृत कम नुकसानदायक होता है। बल्कि कई बार यह समय उनके लिए लाभकारी साबित होता है। काम में स्थिरता मिलती है और धीरे-धीरे तरक्की के रास्ते खुलते हैं। हालांकि, इन लोगों को भी छल-कपट से बचना चाहिए और गरीब या कमजोर व्यक्ति को सताने से दूर रहना चाहिए। सही आचरण रखने पर शनिदेव मेहरबान रहते हैं।
शनिदेव की नियमित पूजा करने वालों को लाभ
जो लोग साढ़ेसाती के दौरान श्रद्धापूर्वक शनिदेव की पूजा करते हैं, उनके लिए यह समय शुभ फल देता है। प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाना और तेल अर्पित करना बहुत प्रभावी माना जाता है। नियमित पूजा से नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं और सफलता के योग बनने लगते हैं। भक्ति और समर्पण रखने वाले जातकों को मान-सम्मान और आर्थिक स्थिरता प्राप्त होती है।
अनुशासन और सदाचार अपनाने वालों के लिए
साढ़ेसाती उन लोगों के लिए शुभ होती है, जो कठिन समय में भी अनुशासन बनाए रखते हैं। जो मांस-मदिरा का सेवन नहीं करते, बुरी आदतों से दूर रहते हैं और ईश्वर भक्ति नहीं छोड़ते उनके ऊपर शनि का आशीर्वाद बना रहता है। जरूरतमंदों की मदद करने और दान-पुण्य करने वाले लोगों को इस अवधि में सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। संयम और अच्छे कर्म शनिदेव को प्रसन्न करते हैं।
समय का सही उपयोग करने वालों को तरक्की
जो लोग समय का सही उपयोग करते हैं और हर काम को करीने से निपटाते हैं उनके लिए साढ़ेसाती लाभकारी साबित होती है। समय की इज्जत करने वाले और दूसरों के समय का भी सम्मान करने वाले जातकों पर बुरे प्रभाव नहीं पड़ते हैं। मेहनत, ईमानदारी और नियमित दिनचर्या अपनाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। ऐसे लोगों को करियर में स्थिरता और समाज में सम्मान मिलता है।
सही कर्म और धैर्य रखने वालों का लोग
साढ़ेसाती असल में कर्मों की परीक्षा का समय है। जो लोग धैर्य रखते हैं, गलत रास्ते पर नहीं जाते और अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाते हैं उनके लिए यह अवधि मान-सम्मान और तरक्की लेकर आती है। शनिदेव देर से लेकिन पक्का फल देते हैं। इसलिए डरने की बजाय सही कर्म करते रहें। जो लोग इन गुणों को अपनाते हैं उनके जीवन में साढ़ेसाती उन्नति का कारण बनती है।
साढ़ेसाती को केवल डर की दृष्टि से ना देखें। सही आचरण, भक्ति और अनुशासन अपनाने वाले लोगों के लिए यह समय मान-सम्मान और तरक्की लेकर आता है। शनिदेव कर्मफल दाता हैं, इसलिए अच्छे कर्म ही सबसे बड़ी रक्षा हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
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