मेष, मीन और कुंभ राशि वालों पर शनि का भारी असर, जानें साढ़ेसाती से मुक्ति की तारीख
ज्योतिष में शनि को सबसे धीमी चाल चलने वाला ग्रह माना जाता है। यही वजह है कि शनि का असर लंबे समय तक देखने को मिलता है। शनि जब किसी राशि पर साढ़ेसाती या ढैय्या डालते हैं तो लोगों के मन में डर बैठ जाता है।
ज्योतिष में शनि को सबसे धीमी चाल चलने वाला ग्रह माना जाता है। यही वजह है कि शनि का असर लंबे समय तक देखने को मिलता है। शनि जब किसी राशि पर साढ़ेसाती या ढैय्या डालते हैं तो लोगों के मन में डर बैठ जाता है। माना जाता है कि इस दौरान इंसान को मेहनत, जिम्मेदारियों और कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। फिलहाल शनि मीन राशि में विराजमान हैं, जिसके चलते कुंभ, मीन और मेष राशि वालों पर साढ़ेसाती चल रही है। वहीं दो राशियां ढैय्या से प्रभावित हैं। आइए जानते हैं इन राशियों को शनि की साढ़ेसाती से कब राहत मिलेगी।
क्या होती है शनि की साढ़ेसाती
ज्योतिष में जब शनि चंद्र राशि से एक राशि पहले, उसी राशि में और अगली राशि में गोचर करते हैं तो उसे साढ़ेसाती कहा जाता है। यह पूरा समय करीब साढ़े सात साल का होता है। शनि एक राशि में लगभग ढाई साल तक रहते हैं, इसलिए इसका असर लंबे समय तक बना रहता है।
मेष राशि
मेष राशि वालों पर इस समय शनि की साढ़ेसाती का पहला चरण चल रहा है। इसकी शुरुआत 29 मार्च 2025 से मानी जा रही है। साढ़ेसाती का शुरुआती दौर आमतौर पर जीवन में बड़े बदलाव लेकर आता है। इस दौरान काम का दबाव बढ़ सकता है। जिम्मेदारियां भी पहले से ज्यादा महसूस हो सकती हैं। कई बार मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है लेकिन रिजल्ट देर से मिलता है। ज्योतिष मान्यताओं के मुताबिक, मेष राशि वालों को शनि की साढ़ेसाती से पूरी राहत 31 मई 2032 के बाद मिलेगी।
कुंभ राशि
कुंभ राशि वालों के लिए राहत की खबर है। इस राशि पर शनि की साढ़ेसाती का आखिरी चरण चल रहा है। माना जाता है कि तीसरे चरण में धीरे-धीरे परेशानियां कम होने लगती हैं और चीजें संभलने लगती हैं। लंबे समय से अटके काम पूरे होने लगते हैं और मानसिक दबाव भी कम हो सकता है। ज्योतिष के अनुसार, 3 जून 2027 को शनि के राशि परिवर्तन के साथ ही कुंभ राशि वालों की साढ़ेसाती खत्म हो जाएगी।
मीन राशि
मीन राशि वालों पर अभी शनि की साढ़ेसाती जारी रहेगी। आने वाले समय में इसका दूसरा चरण शुरू होगा, जिसे काफी अहम माना जाता है। 3 जून 2027 से इसका दूसरा चरण शुरू हो सकता है। इस दौरान करियर, परिवार और आर्थिक मामलों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। कई बार मेहनत के बावजूद चीजें उम्मीद के मुताबिक नहीं चलतीं। हालांकि धैर्य और समझदारी से काम लेने पर स्थितियां धीरे-धीरे बेहतर भी होने लगती हैं। मीन राशि वालों को शनि की साढ़ेसाती से पूरी तरह राहत 8 अगस्त 2029 के बाद मिलने के संकेत हैं।
क्या करें इस दौरान
ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, शनिवार के दिन जरूरतमंद लोगों की मदद करना, शनि मंदिर में दीपक जलाना और हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा जल्दबाजी और गुस्से से बचने की भी सलाह दी जाती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि