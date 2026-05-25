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Shani Sade Sati 2026: मेष, कुंभ और मीन राशि वाले करें ये छायादान उपाय, कम हो सकती हैं परेशानियां

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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ज्योतिष में जब भी शनि की साढ़ेसाती का जिक्र होता है तो लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं। माना जाता है कि इस दौरान जीवन में जिम्मेदारियां बढ़ती हैं और कई कामों में रुकावट भी देखने को मिल सकती है। कुछ लोगों को मानसिक तनाव और भागदौड़ भी ज्यादा महसूस होती है।

Shani Sade Sati 2026: मेष, कुंभ और मीन राशि वाले करें ये छायादान उपाय, कम हो सकती हैं परेशानियां

ज्योतिष में जब भी शनि की साढ़ेसाती का जिक्र होता है तो लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं। माना जाता है कि इस दौरान जीवन में जिम्मेदारियां बढ़ती हैं और कई कामों में रुकावट भी देखने को मिल सकती है। कुछ लोगों को मानसिक तनाव और भागदौड़ भी ज्यादा महसूस होती है। हालांकि हर व्यक्ति के लिए साढ़ेसाती एक जैसी नहीं होती। कई लोगों को इसी समय मेहनत का फल भी मिलता है। ज्योतिष मान्यताओं में कहा जाता है कि शनि इंसान को धैर्य और अनुशासन सिखाते हैं। साढ़ेसाती करीब साढ़े सात साल तक चलती है। इसे तीन हिस्सों में बांटा जाता है। इस समय मेष, कुंभ और मीन राशि के लोग इसके अलग-अलग चरणों से गुजर रहे हैं।

मेष राशि

मेष राशि वालों पर मार्च 2025 से साढ़ेसाती की शुरुआत हुई थी। अभी इस राशि पर इसका पहला चरण चल रहा है। ज्योतिष गणनाओं के मुताबिक 31 मई 2032 के बाद इस राशि के लोगों को इससे राहत मिलने की संभावना है। इस दौरान कई बार कामों में देरी महसूस हो सकती है। मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है और छोटी-छोटी बातों को लेकर तनाव भी बना रह सकता है। हालांकि धीरे-धीरे चीजें संभलती भी दिखाई देंगी।

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए साढ़ेसाती का आखिरी चरण चल रहा है। माना जा रहा है कि 3 जून 2027 के बाद इस राशि के लोगों को राहत मिल सकती है। पिछले कुछ समय से जिन लोगों पर जिम्मेदारियों का दबाव ज्यादा था, उन्हें आने वाले समय में राहत महसूस हो सकती है। कई रुके काम भी धीरे-धीरे पूरे होते दिखाई दे सकते हैं।

मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए 2027 में साढ़ेसाती का दूसरा चरण शुरू होगा। ज्योतिष अनुसार अगस्त 2029 तक इसका असर बना रह सकता है। इस दौरान जल्दबाजी में फैसले लेने से बचने की सलाह दी जाती है। धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे तो कई परेशानियों से बच सकते हैं।

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साढ़ेसाती में कौन से उपाय किए जाते हैं?

शनिवार के दिन हनुमान चालीसा पढ़ना शुभ माना जाता है। कई लोग इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक भी जलाते हैं।

इसके अलावा काले तिल, लोहे की चीजें या काले कपड़े दान करने की परंपरा भी है। कुछ लोग “ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का जाप भी करते हैं।

मान्यता है कि श्रद्धा के साथ किए गए ये उपाय मन को शांति देते हैं और सकारात्मक सोच बनाए रखने में मदद करते हैं।

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क्या होता है छायादान?

शनिवार के दिन सरसों या तिल के तेल में अपनी परछाई देखकर उस तेल का दान करना छायादान कहलाता है। कई लोग इसे शनि से जुड़े कष्ट कम करने का उपाय मानते हैं।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जरूरतमंद लोगों को दान करना शुभ माना जाता है।

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डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


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