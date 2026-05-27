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Shani Sadesati: कुंभ राशि पर साढ़ेसाती का चल रहा अस्त काल, जानें इस चरण में कैसे फल देते हैं शनि?

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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Kumbh rashi par sade sati ka prabhav: न्यायदेवता शनि देव इस समय मीन राशि के गोचर में हैं। शनि के मीन गोचर से कुंभ राशि पर शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव है। इस समय कुंभ राशि पर साढ़ेसाती का तीसरा (अंतिम) चरण चल रहा है। जानें तीसरे चरण में शनि कैसे देते हैं फल।

Shani Sadesati: कुंभ राशि पर साढ़ेसाती का चल रहा अस्त काल, जानें इस चरण में कैसे फल देते हैं शनि?

Shani ki sade sati ka teesra charan kaisa hota hai: न्यायदेवता शनिदेव जब एक राशि से दूसरे राशि में जाते हैं, तो देश-दुनिया के साथ मेष से लेकर मीन राशि पर अपना प्रभाव डालते हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार, वर्तमान में शनि मीन राशि के गोचर में हैं। शनि के मीन राशि में होने से कुछ राशियों पर साढ़ेसाती और कुछ पर ढैय्या का प्रभाव है। साढ़ेसाती के तीन चरण होते हैं। इस समय कुंभ राशि पर साढ़ेसाती का अस्त काल यानी आखिरी (तीसरा) चरण चल रहा है। यह साढ़ेसाती का उतरता हुआ समय होता है, इसलिए इसे 'साढ़ेसाती का उतरना' भी कहा जाता है। शनि के मीन राशि से हटते ही कुंभ राशि वालों को शनि की साढ़ेसाती से छुटकारा मिल जाएगा। जानें साढ़ेसाती के तीसरे चरण में शनि किस तरह के परिणाम देते हैं।

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कुंभ राशि वालों से साढ़ेसाती कब हटेगी:

हिंदू पंचांग के अनुसार, 3 जून 2027 को शनि मीन राशि से निकलकर मेष राशि में आ जाएंगे। शनि के मेष राशि में आते ही कुंभ राशि वालों को साढ़ेसाती से छुटकारा मिल जाएगा। हालांकि 20 अक्तूबर 2027 को शनि फिर से मीन राशि में आ जाएंगे, जिससे कुंभ राशि पर साढ़ेसाती फिर से शुरू होगी। कुंभ राशि वालों को 23 फरवरी 2028 को पूरी तरह से साढ़ेसाती से छुटकारा मिल जाएगा।

साढ़ेसाती के तीसरे चरण का मुख्य प्रभाव:

शास्त्रों के अनुसार, शनिदेव जब किसी राशि से निकलते हैं, तो वे जाते-जाते कुछ न कुछ देकर जाते हैं। साढ़ेसाती के पहले दो चरण मानसिक व शारीरिक रूप से कष्टकारी होते हैं। जबकि तीसरा चरण काफी राहत भरा माना जाता है। साढ़ेसाती के अस्त काल में पुरानी बीमारियों, कानूनी विवाद और पारिवारिक समस्याओं से मुक्ति मिलने लगती है। इस दौरान नौकरी में आने वाले बाधाएं दूर होने लगती हैं और व्यापार में होने वाले नुकसान की भरपाई होने लगती है। इस समय व्यक्ति पहले से ज्यादा समझदार और अनुशासन वाला बन जाता है।

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साढ़ेसाती के तीसरे चरण में सामने आती हैं ये चुनौतियां:

ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, शनि की साढ़ेसाती के तीसरे चरण में वाणी अनियंत्रित हो जाती है, जिससे वाद-विवाद बढ़ जाते हैं। इस समय रिश्ते में गलतफहमियां भी हो सकती हैं।

साढ़ेसाती के तीसरे चरण में शनि कर्मों का करते हैं हिसाब:

ज्योतिष शास्त्र में शनि को कर्म फलदाता माना जाता है। कहते हैं कि शनि व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि अगर व्यक्ति साढ़ेसाती के दौरान ईमानदारी से काम करता है और धैर्य बनाए रखता है, तो तीसरे चरण में शनि आकस्मिक धन लाभ, मान-सम्मान और बड़ी उपलब्धि प्रदान करते हैं।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

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