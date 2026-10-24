वृषभ राशि पर शुरू होगी शनि की साढ़ेसाती, बदलेगा समय, जीवन में आएगा बड़ा मोड़
शनि साढ़ेसाती 2027: 3 जून 2027 को शनि के मेष राशि में प्रवेश करते ही वृषभ राशि वालों पर साढ़ेसाती का पहला चरण शुरू होगा। वहीं, कुंभ राशि वालों को साढ़ेसाती से राहत मिलने की संभावना है। शनि 9 अगस्त 2027 को वक्री होंगे और 20 अक्टूबर को वापस मीन राशि में आ जाएंगे।
Shani Sade Sati 2027: ज्योतिषशास्त्र में शनिदेव को विशेष स्थान प्राप्त है। सभी ग्रहों में शनिदेव सबसे धीमी चाल चलते हैं। शनिदेव ढ़ाई साल में एक बार राशि परिवर्तन करते हैं। शनि के राशि परिवर्तन करने पर एक राशि पर साढ़ेसाती शुरू हो जाती है तो एक राशि ऐसी होती है जिसे साढ़ेसाती से मुक्ति मिल जाती है। इस साल यानी 2026 में शनि का राशि परिवर्तन नहीं होगा। शनि का राशि परिवर्तन अब 2027 में होगा। शनि के इस राशि परिवर्तन से वृषभ राशि वालों पर साढ़ेसाती शुरू हो जाएगी और कुंभ राशि वालों को मुक्ति मिल जाएगी।
कब शुरू होगी वृषभ राशि पर शनि की साढ़ेसाती?
ज्योतिषीय गणना के अनुसार, 3 जून 2027 को शनि मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। शनि के मेष में आते ही वृषभ राशि वालों पर साढ़ेसाती का पहला चरण शुरू हो जाएगा।साढ़ेसाती की गणना जन्म के समय की चंद्र राशि से की जाती है। जब शनि चंद्र राशि से बारहवें भाव में आते हैं, तब पहला चरण शुरू माना जाता है। इसके बाद शनि चंद्र राशि में आते हैं और फिर उससे दूसरी राशि में पहुंचते हैं। इन तीनों चरणों को मिलाकर साढ़ेसाती की कुल अवधि करीब साढ़े सात साल मानी जाती है।
अक्टूबर 2027 में फिर बदलेगी शनि की चाल
वृषभ राशि वालों के लिए सबसे अहम बात यह है कि जून 2027 में शुरू होने वाली साढ़ेसाती का पहला चरण लगातार जारी नहीं रहेगा। शनि 9 अगस्त 2027 को मेष राशि में वक्री होंगे। इसके बाद 20 अक्टूबर 2027 को वे वापस मीन राशि में प्रवेश करेंगे। शनि के मीन राशि में लौटने पर वृषभ राशि वाले साढ़ेसाती के दायरे से अस्थायी रूप से बाहर हो जाएंगे। इस दौरान साढ़ेसाती की पुरानी स्थिति फिर से लागू हो जाएगी। यानी वृषभ राशि वालों के लिए जून से अक्टूबर तक का समय इस मामले में अलग रहेगा। इसके बाद 23 फरवरी 2028 को शनि एक बार फिर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। इस गोचर के साथ वृषभ राशि पर साढ़ेसाती का पहला चरण दोबारा शुरू हो जाएगा। इसलिए शनि के केवल एक बार राशि बदलने से पूरी अवधि का आकलन करना सही नहीं होगा। वक्री चाल और दोबारा राशि प्रवेश की तारीखें भी महत्वपूर्ण रहेंगी।
साढ़ेसाती का पहला चरण कैसा माना जाता है?
ज्योतिष में साढ़ेसाती के पहले चरण को उदय चरण कहा जाता है। इसे आमतौर पर खर्च, जिम्मेदारियों, मानसिक दबाव और भविष्य की योजनाओं से जोड़कर देखा जाता है। वृषभ राशि वालों को इस दौरान अपने कामकाज और आर्थिक फैसलों पर ज्यादा ध्यान देने की सलाह दी जाती है। कुछ लोगों को नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है, तो कुछ को काम करने के तरीके में बदलाव करना पड़ सकता है। कारोबार करने वालों के लिए भी योजना बनाकर आगे बढ़ना जरूरी माना जाता है। बिना पूरी जानकारी के निवेश करना या जल्दबाजी में बड़ा आर्थिक फैसला लेना परेशानी बढ़ा सकता है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि हर वृषभ राशि वाले को आर्थिक नुकसान या मानसिक तनाव का सामना करना पड़ेगा। ज्योतिषीय मान्यताओं में शनि को मेहनत का फल देने वाला ग्रह भी माना गया है। इसलिए इस समय को केवल परेशानी से जोड़कर देखना सही नहीं होगा।
करियर और कारोबार पर क्या असर पड़ सकता है?
साढ़ेसाती के पहले चरण में करियर को लेकर धैर्य रखने की सलाह दी जाती है। नौकरी में काम का दबाव बढ़ने, जिम्मेदारियां बदलने या किसी नए अवसर के लिए ज्यादा मेहनत करने की स्थिति बन सकती है। कुछ लोगों को अपने पुराने काम करने के तरीके में बदलाव करना पड़ सकता है।कारोबारियों के लिए जरूरी होगा कि वे आय और खर्च का हिसाब रखें। किसी नई योजना पर काम शुरू करने से पहले उसकी पूरी जानकारी जुटाएं। केवल दूसरों की बातों में आकर निवेश करने से बचना बेहतर रहेगा। अगर किसी काम में तुरंत नतीजे नहीं मिलते, तो निराश होकर उसे छोड़ने के बजाय अपनी रणनीति पर दोबारा विचार करना उपयोगी हो सकता है। हालांकि, ये संभावित ज्योतिषीय संकेत हैं, किसी व्यक्ति के करियर में होने वाली घटनाओं की पक्की भविष्यवाणी नहीं।
आर्थिक मामलों में किन बातों का ध्यान रखें?
साढ़ेसाती के पहले चरण को ज्योतिष में खर्च बढ़ने की आशंका से भी जोड़ा जाता है। ऐसे में वृषभ राशि वालों को अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार बजट बनाना चाहिए। जरूरी खर्चों और गैरजरूरी खरीदारी के बीच अंतर समझना फायदेमंद रहेगा। कर्ज लेने, बड़ी खरीदारी करने या लंबे समय के निवेश से जुड़े फैसलों में अपनी आय, बचत और जरूरतों को प्राथमिकता दें।
क्या वृषभ राशि वालों को डरने की जरूरत है?
शनि की साढ़ेसाती का नाम सुनकर कई लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन ज्योतिष में भी इसके परिणाम हर व्यक्ति के लिए एक जैसे नहीं माने जाते। जन्मकुंडली में शनि की स्थिति, लग्न, अन्य ग्रहों के योग और चल रही दशाओं के आधार पर फल अलग-अलग बताए जाते हैं। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं। पारंपरिक ज्योतिष में शुक्र और शनि को मित्र ग्रह माना जाता है। हालांकि, केवल इस आधार पर यह तय नहीं किया जा सकता कि साढ़ेसाती पूरी तरह शुभ रहेगी या उसमें कोई परेशानी नहीं आएगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
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