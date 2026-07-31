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अगस्त में मीन, मेष, कुंभ, कर्क और वृश्चिक राशि पर रहेगा शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या का असर, जानें क्या बरतें सावधानी

By Yogesh Joshi
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Shani Sade Sati August 2026: अगस्त 2026 में मीन, मेष और कुंभ राशि के लोग शनि की साढ़ेसाती, जबकि कर्क और वृश्चिक राशि के जातक शनि की ढैय्या के प्रभाव में रहेंगे। इस दौरान काम का दबाव, खर्च और जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। हालांकि धैर्य, अनुशासन और सही फैसलों से चुनौतियों को अवसर में बदला जा सकता है।

Shani Gochar Saturn Transit 2026:
Shani Gochar Saturn Transit 2026:

Shani Sade Sati August 2026: शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल रहते हैं। कई लोग इसे सिर्फ मुश्किलों से जोड़कर देखते हैं, जबकि ज्योतिष में ऐसा नहीं माना जाता। शनि व्यक्ति को उसके कर्म के हिसाब से फल देते हैं। इसलिए इस दौरान जहां कुछ लोगों को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, वहीं कई लोगों को मेहनत का अच्छा नतीजा भी मिल सकता है। अगस्त 2026 में भी कुछ राशियां शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या के प्रभाव में रहेंगी। ऐसे में इन लोगों को जल्दबाजी से बचते हुए हर फैसला सोच-समझकर लेना चाहिए।

मीन राशि

मीन राशि के लोगों पर साढ़ेसाती का असर रहेगा। इस महीने काम का दबाव बढ़ सकता है। ऑफिस में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबार करने वालों को पैसों के लेनदेन में सावधानी रखनी चाहिए। परिवार का साथ मिलेगा, जिससे तनाव कम होगा।

मेष राशि

मेष राशि के लोगों को इस महीने धैर्य से काम लेना होगा। कुछ काम पूरे होने में समय लग सकता है। खर्च बढ़ने की भी संभावना है। नौकरी और कारोबार में मेहनत जारी रखें। महीने के आखिर में स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है।

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए अगस्त मिला-जुला रह सकता है। नौकरी में काम का बोझ बढ़ सकता है। कारोबार में कोई बड़ा फैसला लेने से पहले अच्छी तरह सोच लें। सेहत और दिनचर्या पर ध्यान देना जरूरी रहेगा।

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कर्क राशि

कर्क राशि के लोग शनि की ढैय्या के असर में रह सकते हैं। इस महीने किसी से बेवजह बहस करने से बचें। पैसों के मामले में जल्दबाजी ठीक नहीं रहेगी। परिवार के लोगों की सलाह आपके काम आ सकती है।

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वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों को इस महीने मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है। कुछ कामों में देरी हो सकती है, लेकिन धैर्य बनाए रखने से फायदा मिलेगा। नौकरी और कारोबार में जल्दबाजी से बचें। सेहत का भी ध्यान रखें।

ज्योतिष के अनुसार, शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या हर व्यक्ति के लिए एक जैसी नहीं होती। अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं, अनुशासन में रहते हैं और गलत रास्ते से बचते हैं तो शनि अच्छे नतीजे भी दे सकते हैं। इसलिए इस समय घबराने की नहीं, बल्कि समझदारी और धैर्य के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


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