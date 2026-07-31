अगस्त में मीन, मेष, कुंभ, कर्क और वृश्चिक राशि पर रहेगा शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या का असर, जानें क्या बरतें सावधानी
Shani Sade Sati August 2026: अगस्त 2026 में मीन, मेष और कुंभ राशि के लोग शनि की साढ़ेसाती, जबकि कर्क और वृश्चिक राशि के जातक शनि की ढैय्या के प्रभाव में रहेंगे। इस दौरान काम का दबाव, खर्च और जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। हालांकि धैर्य, अनुशासन और सही फैसलों से चुनौतियों को अवसर में बदला जा सकता है।
Shani Sade Sati August 2026: शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल रहते हैं। कई लोग इसे सिर्फ मुश्किलों से जोड़कर देखते हैं, जबकि ज्योतिष में ऐसा नहीं माना जाता। शनि व्यक्ति को उसके कर्म के हिसाब से फल देते हैं। इसलिए इस दौरान जहां कुछ लोगों को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, वहीं कई लोगों को मेहनत का अच्छा नतीजा भी मिल सकता है। अगस्त 2026 में भी कुछ राशियां शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या के प्रभाव में रहेंगी। ऐसे में इन लोगों को जल्दबाजी से बचते हुए हर फैसला सोच-समझकर लेना चाहिए।
मीन राशि
मीन राशि के लोगों पर साढ़ेसाती का असर रहेगा। इस महीने काम का दबाव बढ़ सकता है। ऑफिस में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबार करने वालों को पैसों के लेनदेन में सावधानी रखनी चाहिए। परिवार का साथ मिलेगा, जिससे तनाव कम होगा।
मेष राशि
मेष राशि के लोगों को इस महीने धैर्य से काम लेना होगा। कुछ काम पूरे होने में समय लग सकता है। खर्च बढ़ने की भी संभावना है। नौकरी और कारोबार में मेहनत जारी रखें। महीने के आखिर में स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है।
कुंभ राशि
कुंभ राशि वालों के लिए अगस्त मिला-जुला रह सकता है। नौकरी में काम का बोझ बढ़ सकता है। कारोबार में कोई बड़ा फैसला लेने से पहले अच्छी तरह सोच लें। सेहत और दिनचर्या पर ध्यान देना जरूरी रहेगा।
कर्क राशि
कर्क राशि के लोग शनि की ढैय्या के असर में रह सकते हैं। इस महीने किसी से बेवजह बहस करने से बचें। पैसों के मामले में जल्दबाजी ठीक नहीं रहेगी। परिवार के लोगों की सलाह आपके काम आ सकती है।
वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि वालों को इस महीने मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है। कुछ कामों में देरी हो सकती है, लेकिन धैर्य बनाए रखने से फायदा मिलेगा। नौकरी और कारोबार में जल्दबाजी से बचें। सेहत का भी ध्यान रखें।
ज्योतिष के अनुसार, शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या हर व्यक्ति के लिए एक जैसी नहीं होती। अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं, अनुशासन में रहते हैं और गलत रास्ते से बचते हैं तो शनि अच्छे नतीजे भी दे सकते हैं। इसलिए इस समय घबराने की नहीं, बल्कि समझदारी और धैर्य के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
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न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
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