Shani Sade Sati : मेष, मीन और कुंभ राशि पर शनि की साढ़ेसाती, जानें आपकी राशि किस चरण में
साल 2026 में शनि की साढ़ेसाती को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं। कोई जानना चाहता है कि उसकी राशि पर साढ़ेसाती चल रही है या नहीं, तो कोई इसके असर को लेकर चिंतित है। ज्योतिष गणना के अनुसार इस साल शनि देव मीन राशि में हैं।
Shani Sade Sati : साल 2026 में शनि की साढ़ेसाती को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं। कोई जानना चाहता है कि उसकी राशि पर साढ़ेसाती चल रही है या नहीं, तो कोई इसके असर को लेकर चिंतित है। ज्योतिष गणना के अनुसार इस साल शनि देव मीन राशि में हैं। ऐसे में मेष, मीन और कुंभ राशि के जातक शनि की साढ़ेसाती के प्रभाव में रहेंगे।
हालांकि साढ़ेसाती का मतलब हमेशा परेशानी नहीं होता। कई लोगों को इसी दौरान नौकरी, कारोबार और जीवन में बड़ी जिम्मेदारियां भी मिलती हैं। शनि व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। इसलिए इस समय धैर्य और मेहनत बनाए रखना सबसे जरूरी माना जाता है।
2026 में किन राशियों पर है शनि की साढ़ेसाती?
साल 2026 में तीन राशियां शनि की साढ़ेसाती से प्रभावित रहेंगी। इन राशियों पर अलग-अलग चरण चल रहे हैं।
मेष राशि पर पहला चरण
मेष राशि के जातकों पर साढ़ेसाती का पहला चरण रहेगा। इस दौरान खर्च बढ़ सकते हैं और कुछ कामों में देरी देखने को मिल सकती है। कई बार मन भी थोड़ा परेशान रह सकता है। इसलिए सोच-समझकर फैसले लेना बेहतर रहेगा।
मीन राशि पर दूसरा चरण
मीन राशि के जातकों पर साढ़ेसाती का दूसरा चरण चल रहा है। शनि इसी राशि में मौजूद हैं, इसलिए इसे साढ़ेसाती का सबसे अहम दौर माना जाता है। इस समय परिवार, नौकरी, कारोबार और पैसों से जुड़े मामलों में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। मेहनत करने वालों को अच्छे नतीजे भी मिल सकते हैं।
कुंभ राशि पर अंतिम चरण
कुंभ राशि के जातकों पर साढ़ेसाती का आखिरी चरण रहेगा। इसे राहत का समय भी माना जाता है। लंबे समय से अटके कुछ काम पूरे हो सकते हैं और धीरे-धीरे दबाव कम होने लग सकता है। फिर भी काम में लापरवाही से बचना जरूरी रहेगा।
इन राशियों पर है शनि की ढैय्या
साढ़ेसाती के अलावा साल 2026 में दो राशियों पर शनि की ढैय्या भी रहेगी।
सिंह राशि
धनु राशि
ढैय्या का समय करीब ढाई साल का माना जाता है। इस दौरान व्यक्ति को मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है, लेकिन लगातार प्रयास करने पर सफलता मिलने की भी संभावना रहती है।
क्या साढ़ेसाती से डरना चाहिए?
ज्योतिष के जानकारों का कहना है कि साढ़ेसाती को लेकर लोगों में कई तरह की गलतफहमियां हैं। हर व्यक्ति को इसका बुरा परिणाम नहीं मिलता। अगर कुंडली में शनि की स्थिति मजबूत हो और व्यक्ति अपने काम ईमानदारी से करता हो, तो यह समय तरक्की और नई उपलब्धियां भी दे सकता है।
दरअसल शनि का संबंध अनुशासन, मेहनत और जिम्मेदारी से माना जाता है। इसलिए यह समय व्यक्ति को जीवन की कई अहम सीख भी देता है।
शनि की कृपा पाने के लिए क्या करें?
- शनिवार को करें हनुमान जी का स्मरण- हर शनिवार हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे शनि के अशुभ प्रभाव कम होते हैं।
- पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं।
- शनिवार शाम सरसों के तेल का दीपक जलाना शुभ माना जाता है।
- जरूरतमंदों की मदद करें।
- काले तिल, काली उड़द या भोजन का दान करना भी अच्छा माना जाता है।
- अच्छे कर्मों पर ध्यान दें- शनि को कर्मों का देवता कहा जाता है। इसलिए ईमानदारी, मेहनत और अनुशासन के साथ जीवन जीना सबसे बड़ा उपाय माना जाता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
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योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
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