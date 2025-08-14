Shani Sade sati and Rahu dosh upaay do these remedies on Shri Krishna Janmashtami शनि साढ़ेसाती और राहु दोष से बचने के लिए जन्माष्टमी पर क्या उपाय करें, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Shani Sade sati and Rahu dosh upaay do these remedies on Shri Krishna Janmashtami

शनि साढ़ेसाती और राहु दोष से बचने के लिए जन्माष्टमी पर क्या उपाय करें

Krishna Janmashtami upaay:  जन्माष्टमी के पर्व पर कई उपाय करके आप अपने ग्रह दोषों से छुटकारा पा सकते हैं। इस साल 16 अगस्त को उदया तिथि में जन्माष्टमी पर्व मनाया जा रहा है। इसलिए जन्माष्टमी पर शनिवार होने के कारण शनि साढ़ेसाती की राशियों को इस दिन ये उपाय जरूर करने चाहिए। 

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 01:33 PM
share Share
Follow Us on
शनि साढ़ेसाती और राहु दोष से बचने के लिए जन्माष्टमी पर क्या उपाय करें

Shri Krishna Janmashtami: जन्माष्टमी के पर्व पर कई उपाय करके आप अपने ग्रह दोषों से छुटकारा पा सकते हैं। इस साल 16 अगस्त को उदया तिथि में जन्माष्टमी पर्व मनाया जा रहा है। इसलिए जन्माष्टमी पर शनिवार होने के कारण शनि साढ़ेसाती की राशियों को इस दिन ये उपाय जरूर करने चाहिए। वहीं राहु के दोषों के लिए भी जन्माष्टमी पर उपाय किए जाते हैं।

राहु अगर आपकी कुंडली में सही नहीं है, तो आपको यह गलत संगत में डालता है, आपका ध्यान भटकाता है। भ्रम की स्थिति बनाता है। इसलिए अगर राहु से परेशान हैं, तो जन्माष्टमी पर राहु के उपाय करें। राहु के उपाय के लिए भगवान कृष्ण की बांसुरी में पांच बादाम भर दें। शाम को पांच बजे से साढ़े 6 बजे तक इस बांसुरी को किसी मंदिर में दे आएं। इससे आपका राहु ठीक होगा।

शनि साढ़ेसाती और ढैय्या वाली राशियों को इस दिन उपाय करने चाहिए,इस साल शनिवार को भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव है। इसलिए इस दिन दिन भगवान कृष्ण जन्माष्टमी पर मेष राशि वाले जिनका स्वामी मंगल है, लाल मसूर की दाल का दान करें। श्रीकृष्ण को दूध और बादाम से बनी मिठाई का भोग अर्पित करें। काले तिल मंदिर में दान करें। ऊँ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप करें।

ये भी पढ़ें:Janmashtami Daan: जन्माष्टमी पर क्या दान करना शुभ होता है
ये भी पढ़ें:कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखने से क्या फल मिलता, यहां जानें
ये भी पढ़ें:काशी पंचांग के अनुसार 16 को जन्माष्टमी, जानें व्रत कैसे करें, क्या खाएं

सिंह राशि वालों पर शनि की ढैय्या है। इसलिए इस राशि के लोगों को सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। इस राशि का स्वामी सूर्य है। इसके अलावा गुड़ का दान और विष्णुसहस्रनाम का पाठ करना चाहिए।

कुंभ राशि का स्वामी खुद शनि है, इसलिए शनिवार को जन्माष्टमी होने पर इस राशि के लोगों सरसों का तेल और काले वस्त्रों का दान करना चाहिए। श्रीकृष्ण को दूध से बनी मिठाइयां जैसे पेड़ा, बर्फी अर्पित करें। कर्पूर जलाकर आरती करें।

मीन राशि का स्वामी गुरु है, इसलिए इस राशि के लोगों को केसर मिश्रित दूध अर्पित करें। दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करें। चने की दाल का दान करें और शिवजी को बेसन के लड्डू चढ़ाएं।