आने वाले ढाई साल इन 5 राशियों के लिए मुश्किलों से भरे, शनि का रहेगा अशुभ प्रभाव
Shani Sade Sati and Dhaiya : शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या लगने पर व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस समय मेष, कुंभ, मीन राशि पर शनि की साढ़ेसाती और सिंह, धनु राशि पर शनि की ढैय्या चल रही है। आने वाले ढाई सालों तक इन राशियों पर शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या रहेगी। इन राशि वालों को आने वाले ढाई सालों तक विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। शनि जब राशि परिवर्तन करेंगे तब कुंभ राशि को शनि की साढ़ेसाती से और सिंह, धनु राशि वालों को ढैय्या से मुक्ति मिल जाएगी। हालांक मीन और मेष राशि पर शनि की साढ़ेसाती बनी रहेगी। शनि की साढ़ेसाती साढ़े सात और ढैय्या ढाई साल के लिए लगती है।
कब लगती है शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या
ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार हर व्यक्ति पर जीवन में एक न एक बार शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या जरूर लगती है। जब शनि राशि परिवर्तन करते हैं तब तीन राशियों पर शनि की साढ़ेसाती लग जाती है और 2 राशियों पर शनि की ढैय्या शुरू हो जाती है। शनि जिस राशि में राशि परिवर्तन करते हैं उस पर और उससे एक राशि आगे और एक राशि पीछे पर शनि की साढ़ेसाती शुरू हो जाती है। वहीं शनि के राशि परिवर्तन के समय शनि जिस राशि से चौथे या आठवें भाव में होते हैं, तब उस राशि पर शनि की ढैय्या शुरू हो जाती है।
ढाई साल तक इन राशियों को रहना होगा सावधान- आने वाले ढाई साल तक मेष, कुंभ, मीन, सिंह और धनु राशि को सावधान रहने की आवश्यकता है। ये समय इन राशियों के लिए मुश्किलों से भरा रह सकता है।
शनि के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए करें ये खास उपाय-
हनुमान जी की पूजा- हनुमान जी की पूजा करने से शनि का अशुभ प्रभाव कम हो जाता है। शनिदेव ने हनुमान जी को वरदान दिया है कि हनुमान जी के भक्तों पर शनि का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें और भगवान श्री राम और माता सीता के नाम का सुमिरन करें।