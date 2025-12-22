Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Shani Sade Sati and Dhaiya 2026: Which Zodiac Signs Will Be Affected
साल 2026 में इन 3 राशियों पर रहेगी शनि की साढ़ेसाती, ये 2 राशियां रहेंगी ढैय्या से प्रभावित

साल 2026 में इन 3 राशियों पर रहेगी शनि की साढ़ेसाती, ये 2 राशियां रहेंगी ढैय्या से प्रभावित

संक्षेप:

शनिदेव को न्याय का देवता, कर्मफल दाता भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार व्यक्ति जैसा कर्म करता है, शनिदेव वैसा ही फल व्यक्ति को देते हैं। ज्योतिषशास्त्र के अनुसार हर समय कुल 3 राशियों पर शनि की साढ़ेसाती और 2 राशियों पर शनि की ढैय्या रहती है।

Dec 22, 2025 01:22 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

ज्योतिषशास्त्र में शनिदेव को विशेष स्थान प्राप्त है। शनिदेव को न्याय का देवता, कर्मफल दाता भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार व्यक्ति जैसा कर्म करता है, शनिदेव वैसा ही फल व्यक्ति को देते हैं। ज्योतिषशास्त्र के अनुसार हर समय कुल 3 राशियों पर शनि की साढ़ेसाती और 2 राशियों पर शनि की ढैय्या रहती है। शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या शनि का प्रभाव है जो हर व्यक्ति पर पड़ता है। शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या के दौरान व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। शनि की साढ़ेसाती साढ़ेसात साल की होती है और इसके तीन चरण होते हैं। वहीं शनि की ढैय्या लगभग ढ़ाई साल की होती है। शनि सभी ग्रहों में सबसे धीमी चाल चलते हैं। शनि ढ़ाई साल में एक बार राशि परिवर्तन करते हैं, जिस वजह से शनि का प्रभाव भी व्यक्ति पर लंबे समय तक रहता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

शनि की साढ़ेसाती कब लगती है?

शनि ढाई साल में एक बार राशि परिवर्तन करते हैं। शनि के राशि परिवर्तन को ज्योतिष में बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। शनि के राशि परिवर्तन करने से किसी राशि पर शनि की साढ़ेसाती शुरू हो जाती है तो किसी राशि से शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव खत्म हो जाता है। जब शनि राशि परिवर्तन करते हैं तब तीन राशियों पर शनि की साढ़ेसाती लग जाती है। शनि जिस राशि में राशि परिवर्तन करते हैं उस पर और उससे एक राशि आगे और एक राशि पीछे पर शनि की साढ़ेसाती शुरू हो जाती है।

ये भी पढ़ें:कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा नया साल 2026? पढ़ें अपना विस्तृत राशिफल

शनि की ढैय्या कब लगती है?

शनि ढाई साल में एक बार राशि परिवर्तन करते हैं। शनि के राशि परिवर्तन के समय शनि जिस राशि से चौथे या आठवें भाव में होते हैं, तब उस राशि पर शनि की ढैय्या शुरू हो जाती है।

2026 में किन राशियों पर रहेगी शनि की साढ़ेसाती- शनि 2026 में मीन राशि में ही विराजमान रहेंगे। शनि इस साल राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। 2026 में कुंभ, मीन और मेष राशि पर शनि की साढ़ेसाती रहेगी। कुंभ राशि पर शनि की साढ़ेसाती का अंतिम चरण चल रहा है। मीन राशि पर शनि की साढ़ेसाती का दूसरा चरण चल रहा है और मेष राशि पर शनि की साढ़ेसाती का पहला चरण चल रहा है।

2026 में किन राशियों पर रहेगी शनि की ढैय्या- 2026 में सिंह और धनु राशि वालों पर शनि की ढैय्या का प्रभाव रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
Shani Sade Sati Shani Sade Sati And Dhaiya Period Shani Dev
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने