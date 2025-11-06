2026 में इन 5 राशियों पर रहेगी शनि की टेढ़ी नजर, करें ये खास उपाय

संक्षेप: शनि देव हर ढाई साल में एक बार अपनी राशि बदलते हैं। जब भी वे राशि परिवर्तन करते हैं, तब कुछ राशियों पर साढ़ेसाती या ढैय्या की स्थिति बन जाती है। इसका असर सीधा जीवन पर दिखता है- काम में रुकावट, मानसिक तनाव, धन की कमी या संबंधों में खटास तक।

शनि देव हर ढाई साल में एक बार अपनी राशि बदलते हैं। जब भी वे राशि परिवर्तन करते हैं, तब कुछ राशियों पर साढ़ेसाती या ढैय्या की स्थिति बन जाती है। इसका असर सीधा जीवन पर दिखता है- काम में रुकावट, मानसिक तनाव, धन की कमी या संबंधों में खटास तक। साल 2026 में शनि देव राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। इस समय मेष, कुंभ और मीन राशि पर शनि की साढ़ेसाती चल रही है और सिंह, धनु राशि पर शनि की ढैय्या चल रही है। शनि 2026 में राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, जिस वजह से इन 5 राशियों पर शनि की टेढ़ी नजर बनी रहेगी। इन पांचों राशियों को 2026 में सावधानी रखनी होगी, क्योंकि शनि मीन राशि में ही रहेंगे। इस अवधि में कई बार ऐसा लगेगा कि मेहनत का फल देर से मिल रहा है, या योजनाएं बार-बार बदल रही हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

शनि के प्रभाव से बचने के खास उपाय रोजाना श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें- हनुमान जी के भक्तों पर शनि का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। कहा जाता है जिस पर हनुमान जी की कृपा हो जाती है उस पर शनि का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। हनुमान चालीसा सिर्फ एक पाठ नहीं, बल्कि सुरक्षा कवच है। इसकी हर चौपाई में एक ऊर्जा है जो डर, संकट और बाधा को दूर करते हैं। अगर रोज सुबह या शाम इसका पाठ किया जाए तो मन में स्थिरता और आत्मबल दोनों बढ़ते हैं।

मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में जाएं- मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं और सरसों, तिल या घी के तेल का दीपक जलाकर “ॐ हनुमते नमः” का 11 बार जाप करें।

जरूरतमंदों को दान करें- काला कपड़ा, उड़द की दाल, तिल या लोहा दान करने से शनि के अशुभ प्रभावों से बचा जा सकता है। हिंंदू धर्म में दान का भी बहुत अधिक महत्व होता है। दान करने से कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है।