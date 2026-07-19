2028 में बदलेगा शनि का खेल! इन राशियों पर शुरू होगी साढ़ेसाती और ढैया
Shani Sade Sati: 23 फरवरी 2028 को शनि के स्थायी रूप से मेष राशि में प्रवेश करने के बाद साढ़ेसाती और ढैय्या का क्रम बदल जाएगा। इसके बाद वृषभ, मेष और मीन राशि साढ़ेसाती के अलग-अलग चरणों में होंगी, जबकि कर्क और वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया शुरू होगी।
वैदिक ज्योतिष में शनि को कर्मफल देने वाला ग्रह माना जाता है। शनि करीब ढाई साल में एक राशि बदलते हैं। इसी वजह से किसी राशि पर शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या लंबे समय तक रहती है। वर्तमान में शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। इस कारण तीन राशियां साढ़ेसाती के प्रभाव में हैं, जबकि दो राशियों पर ढैय्या मानी जाती है। शनि 27 जुलाई 2026 से वक्री भी होने जा रहे हैं, इसलिए शनि से जुड़े योग और भी चर्चा में हैं।
अभी किन राशियों पर चल रही है शनि की साढ़ेसाती?
मेष राशि- पहला चरण
मेष राशि वालों के लिए साढ़ेसाती की शुरुआत हो चुकी है। इस चरण में खर्च बढ़ना, जिम्मेदारियां बढ़ना और धैर्य की परीक्षा जैसी स्थितियां बन सकती हैं।
मीन राशि- दूसरा चरण
मीन राशि के जातकों पर साढ़ेसाती का दूसरा चरण चल रहा है। इसे सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। हालांकि इसका वास्तविक प्रभाव व्यक्ति की जन्मकुंडली, दशा और अन्य ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करता है।
कुंभ राशि- तीसरा चरण
कुंभ राशि वालों पर साढ़ेसाती का अंतिम चरण चल रहा है। इस दौरान पिछले कुछ वर्षों से चल रही परिस्थितियों में धीरे-धीरे राहत मिलने की शुरुआत हो सकती है। (DesiUtils.in)
इन राशियों पर चल रही है ढैया
शनि के वर्तमान गोचर के अनुसार सिंह और धनु राशि के जातक ढैय्या के प्रभाव में माने जाते हैं। इस दौरान कामकाज में अतिरिक्त मेहनत, निर्णय लेने में सावधानी और धैर्य बनाए रखने की सलाह दी जाती है।
2027 में शनि जाएंगे मेष में
शनि का अगला बड़ा राशि परिवर्तन साल 2027 में होगा, जब शनि मीन से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद कुछ समय के लिए वक्री होकर दोबारा मीन राशि में लौटेंगे और फिर 23 फरवरी 2028 को स्थायी रूप से मेष राशि में प्रवेश करेंगे। इसी स्थायी गोचर के बाद साढ़ेसाती और ढैय्या का क्रम नई राशियों पर शिफ्ट होगा।
23 फरवरी 2028 के बाद किस राशि पर क्या असर होगा?
साढ़ेसाती- वृषभ (पहला चरण), मेष (दूसरा चरण), मीन (तीसरा चरण)
ढैय्या- कर्क और वृश्चिक राशि
इसके साथ ही कुंभ राशि के जातक साढ़ेसाती से पूरी तरह बाहर आ जाएंगे।
साढ़ेसाती और ढैया क्या होती है?
जब शनि जन्म की चंद्र राशि से एक राशि पहले, उसी राशि और उसके बाद वाली राशि में गोचर करते हैं तो लगभग साढ़े सात साल की अवधि को साढ़ेसाती कहा जाता है। वहीं चंद्र राशि से चौथे और आठवें भाव में शनि का गोचर ढैया कहलाता है।
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लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
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