2027 में कुंभ राशि वालों की खत्म होगी साढ़ेसाती, लेकिन सिर्फ साढ़े चार महीने की मिलेगी राहत
साल 2027 में कुंभ राशि वालों को शनि की साढ़ेसाती से कुछ महीनों के लिए राहत मिल सकती है। द्रिक पंचांग के अनुसार, शनि 3 जून 2027 को सुबह 6:23 बजे मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। इससे कुंभ राशि वालों की साढ़ेसाती अस्थायी रूप से खत्म हो जाएगी।
Shani Sade Sati 2027: कुंभ राशि वालों के लिए साल 2027 एक खास बदलाव लेकर आएगा। शनि की साढ़ेसाती के आखिरी चरण से गुजर रहे जातकों को कुछ महीनों के लिए राहत मिलने वाली है। 3 जून 2027 को शनि मीन राशि छोड़कर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। शनि के राशि बदलते ही कुंभ राशि वालों की साढ़ेसाती अस्थायी रूप से खत्म हो जाएगी। लेकिन इसे स्थायी राहत समझने की भूल न करें। शनि करीब साढ़े चार महीने बाद फिर मीन राशि में लौट आएंगे और साढ़ेसाती का प्रभाव दोबारा शुरू हो जाएगा।
द्रिक पंचांग के अनुसार, शनि 3 जून 2027 को सुबह 6 बजकर 23 मिनट पर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 20 अक्टूबर 2027 को सुबह 6 बजकर 5 मिनट पर वक्री अवस्था में मीन राशि में लौट आएंगे। इस तरह कुंभ राशि वालों को 3 जून से 20 अक्टूबर तक ही साढ़ेसाती से राहत मिलेगी। शनि का यह बदलाव इसलिए भी अहम है, क्योंकि एक ही साल में राशि परिवर्तन के कारण साढ़ेसाती की स्थिति दो बार बदलेगी।
2020 में शुरू हुई थी कुंभ राशि की साढ़ेसाती
कुंभ राशि वालों पर शनि की साढ़ेसाती जनवरी 2020 में शुरू हुई थी। इसके बाद शनि के गोचर के साथ इसके अलग-अलग चरण आगे बढ़े। फिलहाल कुंभ राशि पर साढ़ेसाती का आखिरी चरण चल रहा है। शनि के मीन राशि में रहने के कारण यह स्थिति बनी हुई है। ज्योतिष में साढ़ेसाती की गणना चंद्र राशि से की जाती है। जब शनि चंद्र राशि से एक राशि पहले, फिर चंद्र राशि में और उसके बाद उससे अगली राशि में गोचर करते हैं, तो इस पूरी अवधि को साढ़ेसाती कहा जाता है। इसकी कुल अवधि करीब साढ़े सात साल मानी जाती है। इसी वजह से शनि का हर राशि परिवर्तन साढ़ेसाती से गुजर रहे जातकों के लिए महत्वपूर्ण होता है।
जून में मिलेगी राहत, अक्टूबर में फिर बढ़ेगा इंतजार
कुंभ राशि वालों को जून 2027 में राहत मिलने के बाद अक्टूबर में फिर उसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। शनि 9 अगस्त 2027 को वक्री होंगे। इसके बाद 20 अक्टूबर को मीन राशि में लौट आएंगे। शनि के वापस आते ही कुंभ राशि पर साढ़ेसाती का आखिरी चरण फिर शुरू हो जाएगा। ऐसे में जून से अक्टूबर तक का समय अस्थायी बदलाव का होगा, न कि साढ़ेसाती के पूरी तरह खत्म होने का।
2028 में खत्म होगी साढ़ेसाती
कुंभ राशि वालों को साढ़ेसाती से स्थायी राहत के लिए फरवरी 2028 तक इंतजार करना होगा। शनि 23 फरवरी 2028 को दोबारा मेष राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद कुंभ राशि वालों की साढ़ेसाती समाप्त मानी जाएगी।
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लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
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