Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Shani Sade Sati 2026: Which Signs Will Be Affected know upay remedies
2026 में इन 3 राशियों पर रहेगी शनि की साढ़ेसाती, अशुभ प्रभावों से बचने के लिए करें ये उपाय

2026 में इन 3 राशियों पर रहेगी शनि की साढ़ेसाती, अशुभ प्रभावों से बचने के लिए करें ये उपाय

संक्षेप:

वैदिक ज्योतिष के अनुसार साल 2026 में शनि राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। शनि ढाई साल में राशि परिवर्तन करते हैं। शनि का अगला राशि परिवर्तन 2027 में होगा। इस समय मेष, कुंभ और मीन राशि पर शनि की साढ़ेसाती चल रही है। 2026 में भी इन 3 राशियों यानी मेष, कुंभ और मीन राशि पर शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव रहेगा।

Sat, 22 Nov 2025 03:45 PMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

वैदिक ज्योतिष के अनुसार साल 2026 में शनि राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। शनि ढाई साल में राशि परिवर्तन करते हैं। शनि का अगला राशि परिवर्तन 2027 में होगा। इस समय मेष, कुंभ और मीन राशि पर शनि की साढ़ेसाती चल रही है। 2026 में भी इन 3 राशियों यानी मेष, कुंभ और मीन राशि पर शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव रहेगा। मेष राशि पर साढ़ेसाती का पहला चरण रहेगा, कुंभ राशि पर अंतिम चरण और मीन राशि पर साढ़ेसाती का मध्य चरण रहेगा। ज्योतिषशास्त्र के अनुसार शनि की साढ़ेसाती लगने पर व्यक्ति को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं, शनि की साढ़ेसाती के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए क्या करें-

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

हनुमान जी की पूजा-

शनि की साढ़ेसाती के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए कुछ आसान, प्रभावी और प्राचीन उपाय बताए गए हैं, जिन्हें नियमित रूप से करने पर मन, कर्म और परिस्थितियों में सकारात्मक बदलाव दिखाई देता है। सबसे महत्वपूर्ण उपाय है हनुमान जी की आराधना, क्योंकि मान्यता है कि हनुमान जी शनि के हर प्रकार के कष्ट को तुरंत दूर कर देते हैं। मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का एक से अधिक बार पाठ, बजरंग बाण का नियमित पाठ, मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाना और सिंदूर चढ़ाना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इससे मन में साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है और शनि से जुड़ी रुकावटें धीरे-धीरे कम होने लगती हैं।

ये भी पढ़ें:कल से शुरू होंगे इन राशियों के अच्छे दिन, बुध की चाल बदलने से होगा भाग्योदय

शिवजी का जलाभिषेक करें-

इसी तरह शिवजी का जलाभिषेक भी शनि दोष को शांत करने का अत्यंत सरल और शक्तिशाली उपाय है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर गंगाजल, कच्चा दूध या स्वच्छ पानी चढ़ाते हुए “ॐ नमः शिवाय” का जाप करने से मन में शांति, धैर्य और मानसिक स्थिरता मिलती है। ऐसा माना जाता है कि शिवजी की कृपा से जीवन की उलझनें सुलझती हैं और शनि के कारण होने वाला मानसिक दबाव भी कम होता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
Shani Sade Sati Shani Sade Sati And Dhaiya Period Shani Dev
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने