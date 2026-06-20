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साढ़ेसाती-ढैय्या वालों के लिए कैसा रहेगा 2026 का शेष समय? जानिए शनि का संकेत

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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साल 2026 में शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण मेष, कुंभ और मीन राशि पर साढ़ेसाती का प्रभाव बना हुआ है। वहीं सिंह और धनु राशि के जातक शनि की ढैय्या से प्रभावित हैं। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार आने वाले महीनों में कुछ राशियों को काम और जिम्मेदारियों पर ज्यादा ध्यान देना होगा।

साढ़ेसाती-ढैय्या वालों के लिए कैसा रहेगा 2026 का शेष समय? जानिए शनि का संकेत

वैदिक ज्योतिष में शनि को कर्म और न्याय का ग्रह माना जाता है। माना जाता है कि शनि व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। साल 2026 में शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। इसके कारण कुछ राशियों पर साढ़ेसाती और कुछ पर ढैय्या का प्रभाव बना हुआ है। ऐसे में जिन लोगों की राशि शनि के प्रभाव में है, उनके मन में यह सवाल है कि साल 2026 का बाकी समय उनके लिए कैसा रहने वाला है।

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस समय मेष, कुंभ और मीन राशि पर साढ़ेसाती चल रही है। वहीं सिंह और धनु राशि के जातक शनि की ढैय्या से प्रभावित हैं। आइए जानते हैं कि इन राशियों के लिए आने वाले महीने क्या संकेत दे रहे हैं।

मेष राशि: जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं

मेष राशि वालों पर साढ़ेसाती का पहला चरण चल रहा है। ऐसे में साल के बाकी महीनों में काम का दबाव बढ़ सकता है। परिवार और नौकरी दोनों जगह नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। कई बार मन में बेचैनी या तनाव भी महसूस हो सकता है। किसी भी बड़े फैसले में जल्दबाजी करने से बचना बेहतर रहेगा। धैर्य के साथ आगे बढ़ने पर स्थिति संभली रह सकती है।

कुंभ राशि: धीरे-धीरे मिलेगी राहत

कुंभ राशि वालों के लिए साढ़ेसाती का अंतिम चरण चल रहा है। इसलिए साल 2026 का बाकी समय पहले के मुकाबले कुछ राहत देने वाला माना जा सकता है। लंबे समय से अटके काम पूरे होने की संभावना बन सकती है। आर्थिक मामलों में भी धीरे-धीरे सुधार देखने को मिल सकता है। हालांकि खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी रहेगा। सोच-समझकर किए गए फैसले लाभ दे सकते हैं।

मीन राशि: काम पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत

मीन राशि वालों पर साढ़ेसाती का मध्य चरण चल रहा है, जिसे काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। आने वाले महीनों में करियर और कामकाज को लेकर सतर्क रहने की जरूरत पड़ सकती है। नौकरी या व्यापार में जल्दबाजी में कोई बड़ा जोखिम लेने से बचना बेहतर रहेगा। अपने काम पर ध्यान देना और वरिष्ठ लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रखना फायदे का सौदा साबित हो सकता है।

सिंह राशि: सेहत को नजरअंदाज न करें

सिंह राशि वालों पर शनि की ढैय्या का प्रभाव है। ऐसे में साल के बाकी समय में सेहत को लेकर लापरवाही नहीं करनी चाहिए। खानपान और दिनचर्या पर ध्यान देना जरूरी रहेगा। निवेश से जुड़े मामलों में भी सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। वाहन चलाते समय अतिरिक्त सतर्कता रखना बेहतर रहेगा।

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धनु राशि: घर और काम दोनों में धैर्य जरूरी

धनु राशि वालों के लिए ढैय्या का समय चल रहा है। ऐसे में घरेलू मामलों में संयम बनाए रखना जरूरी हो सकता है। परिवार के लोगों के साथ बातचीत में संतुलन रखें। कार्यक्षेत्र में भी जल्द परिणाम पाने की कोशिश के बजाय धैर्य के साथ आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। मेहनत का फल मिलने में समय लग सकता है, लेकिन लगातार प्रयास करते रहना जरूरी है।

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शनि क्या सिखाते हैं?

ज्योतिषाचार्यों के अनुसार शनि का उद्देश्य केवल परेशानियां देना नहीं होता। शनि व्यक्ति को अनुशासन, मेहनत और जिम्मेदारी का महत्व समझाते हैं। इसलिए साढ़ेसाती या ढैय्या के दौरान घबराने के बजाय अपने काम पर ध्यान देना, सही रास्ते पर चलना और धैर्य बनाए रखना सबसे अच्छा उपाय माना जाता है। शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ और जरूरतमंद लोगों की मदद करना भी शुभ माना गया है।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


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