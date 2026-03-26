Shani Sade Sati : कुंभ, मीन और मेष राशि को कब मिलेगी राहत? जानें शनि की साढ़ेसाती खत्म होने की सही तारीख
Shani Sade Sati 2026: शनि की साढ़ेसाती का नाम सुनते ही लोगों के मन में चिंता आ जाती है, लेकिन ज्योतिष में इसे सिर्फ कठिन समय नहीं माना जाता। यह एक ऐसा दौर होता है, जिसमें व्यक्ति को मेहनत, जिम्मेदारी और धैर्य सीखने का मौका मिलता है।
Shani Sade Sati 2026: शनि की साढ़ेसाती का नाम सुनते ही लोगों के मन में चिंता आ जाती है, लेकिन ज्योतिष में इसे सिर्फ कठिन समय नहीं माना जाता। यह एक ऐसा दौर होता है, जिसमें व्यक्ति को मेहनत, जिम्मेदारी और धैर्य सीखने का मौका मिलता है। करीब साढ़े सात साल तक चलने वाली यह अवधि हर राशि पर अलग समय पर असर डालती है।
इस समय कुंभ, मीन और मेष राशि के जातक साढ़ेसाती के अलग-अलग चरण में हैं। 2026 में किसी पर इसका आखिरी चरण चल रहा है, तो कोई अभी शुरुआत में है।
आइए जानते हैं, कुंभ, मीन और मेष राशि पर कब तक रहेगी शनि की साढ़ेसाती…
कुंभ राशि: अंतिम चरण
कुंभ राशि वालों के लिए साढ़ेसाती अब अंतिम चरण में है। पिछले कुछ सालों में जिम्मेदारियां बढ़ी होंगी, काम का दबाव भी महसूस हुआ होगा, लेकिन अब धीरे-धीरे चीजें आसान होने लगेंगी।ज्योतिष के अनुसार, जैसे ही शनि मेष राशि में प्रवेश करेंगे, कुंभ राशि पर साढ़ेसाती खत्म हो जाएगी। यह समय 3 जून 2027 के आसपास माना जा रहा है। कुछ गणनाओं में यह समय 2028 की शुरुआत तक भी बताया जाता है। मतलब साफ है- कुंभ राशि वालों के लिए अब मुश्किल दौर खत्म होने के करीब है और आगे राहत मिलने वाली है।
मीन राशि: दूसरा चरण
मीन राशि के लिए यह समय थोड़ा भारी माना जाता है। अभी इन पर साढ़ेसाती का दूसरा चरण चल रहा है, जिसे आम तौर पर सबसे ज्यादा चुनौती वाला समय कहा जाता है। इस दौरान काम का दबाव, मानसिक उलझन या जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। लेकिन यह भी सच है कि इसी समय में किए गए काम आगे चलकर फायदा देते हैं। मीन राशि वालों को साढ़ेसाती से राहत 8 अगस्त 2029 के आसपास मिलने की संभावना है। कुछ ज्योतिषी इसे 2030 के मध्य तक मानते हैं। यानी अभी कुछ समय और संभलकर चलना पड़ेगा।
मेष राशि: पहला चरण
मेष राशि वालों के लिए साढ़ेसाती की शुरुआत हाल ही में हुई है। 29 मार्च 2025 से यह दौर शुरू माना जा रहा है। पहला चरण आमतौर पर बदलावों का होता है, जहां व्यक्ति नई परिस्थितियों में खुद को ढालने की कोशिश करता है। इस समय जल्दबाजी में फैसले लेने से बचना जरूरी होता है। धीरे-धीरे चीजें समझ में आने लगती हैं और आगे का रास्ता साफ होता है। मेष राशि वालों को इस पूरे दौर से पूरी राहत 2032 से 2033 के बीच मिलने की संभावना है। यानी इनके लिए यह समय लंबा चलेगा और धैर्य की जरूरत होगी।
शनि की साढ़ेसाती के दौरान क्या करें- साढ़ेसाती के दौरान सबसे जरूरी है संतुलन बनाए रखना। काम पर ध्यान देना, खर्च सोच-समझकर करना और बेवजह तनाव लेने से बचना फायदेमंद रहता है। ज्योतिष के जानकार भी मानते हैं कि यह समय व्यक्ति को मजबूत बनाने के लिए होता है। जो लोग इस दौरान मेहनत करते हैं, उन्हें आगे चलकर इसका अच्छा परिणाम भी मिलता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
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