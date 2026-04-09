Shani Sade Sati 2026: इन राशियों पर चल रही शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या, जानें कब तक रहेगा असर
शनि ग्रह ढाई साल में एक बार राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन साल 2026 में शनि कोई राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। वर्तमान में शनि कुंभ राशि में स्थित हैं और 2027 में अगला गोचर करेंगे। 3 जून 2027 को शनि मेष राशि में प्रवेश करेंगे। ऐसे में 2026 में भी शनि की स्थिति वही बनी रहेगी।
शनि ग्रह ढाई साल में एक बार राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन साल 2026 में शनि कोई राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। वर्तमान में शनि कुंभ राशि में स्थित हैं और 2027 में अगला गोचर करेंगे। 3 जून 2027 को शनि मेष राशि में प्रवेश करेंगे। ऐसे में 2026 में भी शनि की स्थिति वही बनी रहेगी, जिसका असर कई राशियों पर जारी रहेगा। फिलहाल कुंभ, मीन और मकर राशि के जातकों पर शनि की साढ़ेसाती चल रही है, जबकि सिंह और धनु राशि पर शनि की ढैय्या का प्रभाव है। ज्योतिष के अनुसार शनि को कर्मफलदाता ग्रह माना जाता है, जो व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। इसलिए इस दौरान मेहनत, अनुशासन और धैर्य बनाए रखना जरूरी होता है।
शनि की साढ़ेसाती कब लगती है?- जब शनि राशि परिवर्तन करते हैं तब तीन राशियों पर शनि की साढ़ेसाती और दो राशियों पर शनि की ढैय्या लग जाती है। शनि जिस राशि में राशि परिवर्तन करते हैं उस पर और उससे एक राशि आगे और एक राशि पीछे पर शनि की साढ़ेसाती शुरू हो जाती है।
शनि की ढैय्या कब लगती है?- शनि ढाई साल में एक बार राशि परिवर्तन करते हैं। शनि के राशि परिवर्तन के समय शनि जिस राशि से चौथे या आठवें भाव में होते हैं, तब उस राशि पर शनि की ढैय्या शुरू हो जाती है।
किस राशि पर कब तक साढ़ेसाती
- कुंभ राशि पर शनि की साढ़ेसाती 3 जून 2027 तक रहेगी।
- मीन राशि पर साढ़ेसाती 8 अगस्त 2029 तक जारी रहेगी।
- मेष राशि पर शनि की साढ़ेसाती 31 मई 2032 तक रहेगी।
ढैय्या का असर किन राशियों पर
2026 में सिंह और धनु राशि के जातकों पर शनि की ढैय्या का प्रभाव जारी रहेगा। जिसका असर 3 जून 2027 तक रहेगा। इसलिए 2026 में सिंह और धनु राशि वालों को शनि के प्रभाव को लेकर सतर्क रहने की जरूरत होगी।
क्या रहेगा असर- जिन राशियों पर साढ़ेसाती या ढैय्या चल रही है, उन्हें इस दौरान धैर्य रखने की सलाह दी जाती है। काम में देरी, मानसिक दबाव या जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ सकता है, लेकिन जो लोग मेहनत और अनुशासन के साथ चलते हैं, उन्हें अंत में अच्छे परिणाम भी मिलते हैं। शनि का प्रभाव हमेशा सिखाने वाला माना जाता है। यह समय व्यक्ति को मजबूत बनाता है और गलतियों को सुधारने का मौका देता है।
कुल मिलाकर, 2026 में शनि की स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन इसका असर राशियों पर बना रहेगा। जिन राशियों पर साढ़ेसाती और ढैय्या चल रही है, उन्हें इस दौरान सोच-समझकर कदम उठाने की जरूरत होगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
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न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
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