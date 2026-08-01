शनि की साढ़ेसाती 2026: कुंभ, मीन और मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा समय, जानें कब मिलेगी राहत
शनि इस समय मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण कुंभ, मीन और मेष राशि के जातक साढ़ेसाती के अलग-अलग चरण से गुजर रहे हैं। ज्योतिष के अनुसार यह समय मेहनत, अनुशासन और धैर्य की परीक्षा लेने वाला हो सकता है, लेकिन लगातार प्रयास करने वालों को सकारात्मक परिणाम भी मिल सकते हैं।
Shani Sade Sati 2026: वैदिक ज्योतिष में शनि की साढ़ेसाती को जीवन का एक अहम दौर माना जाता है। इसे लेकर लोगों के मन में कई तरह की बातें होती हैं, लेकिन ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि साढ़ेसाती हमेशा अशुभ नहीं होती। यह व्यक्ति को मेहनत, अनुशासन और धैर्य का महत्व सिखाती है। कई लोगों को इसी दौरान करियर में बड़ी सफलता, आर्थिक मजबूती और नई पहचान भी मिलती है। इस समय शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में कुंभ, मीन और मेष राशि के जातक शनि की साढ़ेसाती के अलग-अलग चरण से गुजर रहे हैं।
इन राशियों पर चल रही है शनि की साढ़ेसाती
कुंभ राशि
कुंभ राशि वालों के लिए साढ़ेसाती का अंतिम चरण चल रहा है। पिछले कुछ समय से चली आ रही चुनौतियां अब धीरे-धीरे कम हो सकती हैं। मेहनत का फल मिलने लगेगा। नौकरी और कारोबार में स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है। हालांकि जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से बचना चाहिए।
मीन राशि
मीन राशि वालों पर साढ़ेसाती का दूसरा चरण माना जा रहा है, जिसे सबसे प्रभावशाली माना जाता है। इस दौरान काम का दबाव बढ़ सकता है और आर्थिक मामलों में सोच-समझकर फैसले लेने की जरूरत होगी। धैर्य और लगातार मेहनत करने वालों को अच्छे परिणाम मिलने की संभावना रहती है।
मेष राशि
मेष राशि वालों के लिए साढ़ेसाती का पहला चरण चल रहा है। इस समय नए काम शुरू करते समय योजना बनाकर आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट का ध्यान रखें। परिवार और कार्यक्षेत्र में संयम से काम लेने पर कई परेशानियों से बचा जा सकता है।
कब मिलेगी राहत?
ज्योतिष के अनुसार राहत का समय हर व्यक्ति के लिए एक जैसा नहीं होता। यह जन्म कुंडली, शनि की स्थिति और चल रही दशा पर भी निर्भर करता है। हालांकि जैसे-जैसे शनि अगले गोचर में आगे बढ़ेंगे, कुंभ राशि के जातकों को सबसे पहले साढ़ेसाती से पूर्ण राहत मिलेगी। इसके बाद आने वाले वर्षों में मीन और फिर मेष राशि के जातक भी इस चरण से बाहर निकलेंगे।
साढ़ेसाती के दौरान रखें इन बातों का ध्यान
- मेहनत से पीछे न हटें।
- किसी के साथ धोखा या गलत व्यवहार करने से बचें।
- बेवजह कर्ज लेने से बचें।
- शनिवार के दिन जरूरतमंद लोगों की मदद करें।
- शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं।
- हनुमान चालीसा और शनि स्तोत्र का पाठ करना भी शुभ माना जाता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
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न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
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