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शनि की साढ़ेसाती 2026: कुंभ, मीन और मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा समय, जानें कब मिलेगी राहत

By Yogesh Joshi
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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शनि इस समय मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण कुंभ, मीन और मेष राशि के जातक साढ़ेसाती के अलग-अलग चरण से गुजर रहे हैं। ज्योतिष के अनुसार यह समय मेहनत, अनुशासन और धैर्य की परीक्षा लेने वाला हो सकता है, लेकिन लगातार प्रयास करने वालों को सकारात्मक परिणाम भी मिल सकते हैं।

Shani Sade Sati 2026
Shani Sade Sati 2026

Shani Sade Sati 2026: वैदिक ज्योतिष में शनि की साढ़ेसाती को जीवन का एक अहम दौर माना जाता है। इसे लेकर लोगों के मन में कई तरह की बातें होती हैं, लेकिन ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि साढ़ेसाती हमेशा अशुभ नहीं होती। यह व्यक्ति को मेहनत, अनुशासन और धैर्य का महत्व सिखाती है। कई लोगों को इसी दौरान करियर में बड़ी सफलता, आर्थिक मजबूती और नई पहचान भी मिलती है। इस समय शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में कुंभ, मीन और मेष राशि के जातक शनि की साढ़ेसाती के अलग-अलग चरण से गुजर रहे हैं।

इन राशियों पर चल रही है शनि की साढ़ेसाती

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए साढ़ेसाती का अंतिम चरण चल रहा है। पिछले कुछ समय से चली आ रही चुनौतियां अब धीरे-धीरे कम हो सकती हैं। मेहनत का फल मिलने लगेगा। नौकरी और कारोबार में स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है। हालांकि जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से बचना चाहिए।

मीन राशि

मीन राशि वालों पर साढ़ेसाती का दूसरा चरण माना जा रहा है, जिसे सबसे प्रभावशाली माना जाता है। इस दौरान काम का दबाव बढ़ सकता है और आर्थिक मामलों में सोच-समझकर फैसले लेने की जरूरत होगी। धैर्य और लगातार मेहनत करने वालों को अच्छे परिणाम मिलने की संभावना रहती है।

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए साढ़ेसाती का पहला चरण चल रहा है। इस समय नए काम शुरू करते समय योजना बनाकर आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट का ध्यान रखें। परिवार और कार्यक्षेत्र में संयम से काम लेने पर कई परेशानियों से बचा जा सकता है।

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कब मिलेगी राहत?

ज्योतिष के अनुसार राहत का समय हर व्यक्ति के लिए एक जैसा नहीं होता। यह जन्म कुंडली, शनि की स्थिति और चल रही दशा पर भी निर्भर करता है। हालांकि जैसे-जैसे शनि अगले गोचर में आगे बढ़ेंगे, कुंभ राशि के जातकों को सबसे पहले साढ़ेसाती से पूर्ण राहत मिलेगी। इसके बाद आने वाले वर्षों में मीन और फिर मेष राशि के जातक भी इस चरण से बाहर निकलेंगे।

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साढ़ेसाती के दौरान रखें इन बातों का ध्यान

  • मेहनत से पीछे न हटें।
  • किसी के साथ धोखा या गलत व्यवहार करने से बचें।
  • बेवजह कर्ज लेने से बचें।
  • शनिवार के दिन जरूरतमंद लोगों की मदद करें।
  • शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं।
  • हनुमान चालीसा और शनि स्तोत्र का पाठ करना भी शुभ माना जाता है।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


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