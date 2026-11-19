2027 में शनि की क्रूरता में आएगी कमी, 4 महीने वृषभ समेत 6 राशियों को सबसे अधिक लाभ
Shani revati nakshatra gochar 2027: शनि 2027 में सबसे पहले बुध के रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे। रेवती नक्षत्र में आने से शनि की क्रूरता में कमी आएगी और 6 राशियों के लिए कल्याणकारी साबित होंगे।
Shani in revati nakshatra 2027: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय देवता और कर्म फलदाता माना जाता है। शनि की चाल में होने वाला बदलाव मेष से लेकर मीन राशि के आर्थिक, करियर, व्यावसायिक और पारिवारिक जीवन पर प्रभाव डालता है। 2027 में शनि की चाल में कई बार बदलाव देखने को मिलेंगे। पंचांग के अनुसार, शनि 2027 में सबसे पहले बुध के प्रभाव में आएंगे। 8 फरवरी 2027 को शनि का रेवती नक्षत्र परिवर्तन होगा और इस नक्षत्र में करीब 4 महीने 03 जून 2027 तक रहेंगे। मित्र ग्रह बुध के प्रभाव में आने से शनि की क्रूरता में कमी आएगी और शनि के शुभ प्रभाव बढ़ेंगे। इस दौरान 6 राशियां ऐसी हैं जिनके जीवन में अचानक और सबसे अधिक अच्छे बदलाव और लाभ होंगे। जानें शनि का रेवती नक्षत्र परिवर्तन किस राशि के लिए रहेगा अच्छा।
रेवती नक्षत्र में शनि का फल:
रेवती नक्षत्र 27वां और अंतिम नक्षत्र है। अंतिम नक्षत्र होने के कारण यह समापन और नई शुरुआत से जुड़ा है। इस दौरान लोगों को अधूरे कामों को पूरा करने और नए दौर की शुरुआत के लिए अवसर मिलते हैं। शनि की कठोरता और अनुशासन संतुलित होते हैं। इस दौरान जातक थोड़े अधिक जिम्मेदारी और ऊर्जावान होते हैं।
रेवती नक्षत्र में शनि गोचर से किन राशियों को लाभ:
वृषभ राशि:
वृषभ राशि वालों को शनि नक्षत्र परिवर्तन से पदोन्नति या प्रमोशन की प्राप्ति हो सकती है। इस समय आपको कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी या उपलब्धि हासिल हो सकती है। आपकी ऊर्जा और उत्साह में कई गुना वृद्धि होगी। व्यापारी वर्ग को आर्थिक स्थिरता मिल सकती है। आय के नए रास्ते खुल सकते हैं, जिनका आप लाभ उठाएंगे। नौकरी की तलाश अब खत्म हो सकती है।
मिथुन राशि:
मिथुन राशि वालों को इस समय कार्यस्थल पर महत्वपूर्ण पद की प्राप्ति हो सकती है। आय के नए स्रोत बनेंगे। अटके हुए काम पूरे होने की उम्मीद है। आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। उच्चाधिकारी आपके काम की तारीफ कर सकते हैं। आर्थिक रूप से आप मजबूत महसूस करेंगे। निवेश के अच्छे अवसर मिलेंगे।
कन्या राशि:
कन्या राशि वालों के लिए शनि का नक्षत्र परिवर्तन आर्थिक तौर पर बड़ा बदलाव लाएगा। निवेश से आपको लाभ मिलेगा। पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी। आपको मेहनत के अनुरूप फल मिलेंगे। मानसिक तौर पर राहत महसूस करेंगे और कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए समय अनुकूल है।
तुला राशि:
तुला राशि के लिए यह गोचर आर्थिक तौर पर महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। शनि की शुभता से आपको करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे, जिनका आप भरपूर इस्तेमाल करेंगे। आपके विचारों से सीनियर्स प्रभावित होंगे। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति संभव है। अपनों के सहयोग में वृद्धि होगी।
मकर राशि:
मकर राशि के लिए यह समय व्यक्तित्व में निखार लाएगा। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। करियर में बदलाव का विचार कर रहे लोगों के लिए अनुकूल समय है। व्यावसायिक स्थिति बेहतर होगी। मानसिक तौर पर शांति रहेगी। धन में सुधार होगा। बचत के अवसर मिलेंगे।
कुंभ राशि:
कुंभ राशि के लिए आय के नए स्रोत बनेंगे। मेहनत का संपूर्ण फल मिलेगा। सरकारी तंत्र आपके लिए सहयोगी रहेगा। अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे। भाग्य का साथ मिलेगा। परिवार से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी। आपके काम से लोग प्रभावशाली रहेंगे। लोग आपसे आकर्षित होंगे और सलाह मांग सकते हैं। रुके हुए कार्यों को व्यवस्थित करने में सफल रहेंगे।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान